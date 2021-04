Superlega di Calcio: come guardare le partite

Nella serata di domenica è arrivato l'annuncio a sorpresa della nascita della Superlega di calcio. Dodici squadre, tra cui le italiane Juventus, Milan e Inter, hanno annunciato la fondazione di una nuova lega che, negli intenti dei club fondatori, andrà a sostituire la Champions League. I membri fondatori della Superlega avranno accesso alla competizione a prescindere dai risultati ottenuti nei rispettivi campionati. Ecco tutto quello che c'è da sapere, per il momento, in merito alla nuova Superlega di Calcio ed a come guardare le partite della nuova competizione sportiva.

Nella serata di domenica 18 aprile è nata, ufficialmente, la Superlega di calcio (o anche Superleague). La nuova competizione è stata fondata da dodici squadre tra cui troviamo le italiane Juventus, Milan e Inter, le spagnole Barcelona, Real Madrid e Atletico Madrid e le inglesi Manchester United, Mancherster City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham. La competizione sarà composta da un totale di 20 squadre. Alle 12 che hanno fondato la Superlega si aggiungeranno altre 3 società in qualità di membri permanenti mentre altre 5 squadre verranno invitate a partecipare, periodicamente, in base ai risultati ottenuti.

Almeno questo è il progetto dei fondatori della Superlega. L’annuncio della fondazione ha suscitato un’enorme serie di polemiche, con minacce di cause legali miliardarie. Alcuni club, come le tedesche Bayern Monaco e Borussia Dortmund, hanno già confermato di non essere interessati al progetto. In poche ore, la Superlega è diventato un caso mediatico anche per questioni economiche. Uno dei temi più caldi è quello legato ai diritti TV.

La nascita della Superlega, infatti, rischia di far perdere di valore la Champions League ed i vari campionati nazionali (i club che parteciperanno alla Superlega potrebbero essere espulsi dai campionati nazionali infatti). Vediamo di fare il punto sulla questione dei diritti TV e quali sono le prime informazioni in merito alla possibilità di guardare le partite della Superlega di calcio.

Superlega: dove verranno trasmesse le partite?

La Superlega, al momento, non ha ancora una data ufficiale di partenza. La competizione si giocherà da agosto a maggio, con partite infrasettimanali. Le 20 squadre partecipanti verranno suddivise in due gironi da 10. Per decretare il vincitore della competizione verranno poi istituiti i play off che porteranno ad una finale, in stile Champions League. Complessivamente, quindi, la Superlega potrà contare su tantissime partite, con più giornate rispetto all’attuale Champions League.

I diritti TV della competizione, per ora, non sono stati assegnati. Al momento, tutte le ipotesi sono sul tavolo. La Superlega potrebbe avere una piattaforma di streaming proprietaria, come avviene per alcune leghe professionistiche americane come l’NBA. Le partite saranno, in ogni caso, trasmesse anche in TV. Tutte le principali emittenti italiane potrebbero essere interessate all’acquisto dei diritti TV. Ad oggi, a poche ore dall’annuncio della nascita della competizione, non ci sono ancora partner ufficiali.

La nuova Superlega, stando alle parole dei soci fondatori, punta a partire “al più presto”. L’assegnazione dei diritti TV potrà essere effettuata soltanto quando la competizione sarà definita nei dettagli e saranno note le squadre che parteciperanno. Bisognerà, inoltre, valutare i possibili strascichi legali che comporteranno il rischio di un rallentamento della macchina organizzativa.

Cosa succede ai diritti TV di Champions League e Serie A?

Anche in questo caso, la situazione è ancora in divenire. I diritti TV di Serie A per il prossimo triennio 2021-2024 sono stati assegnati a DAZN che trasmetterà 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva per ogni giornata di campionato. Al momento, resta da assegnare ancora un pacchetto con 3 partite in co-esclusiva. Al momento, DAZN non ha ancora presentato offerte specifiche per l’accesso alle partite di Serie A dal prossimo anno. Ricordiamo che attualmente DAZN è disponibile al costo di 9,99 euro al mese con la possibilità di guardare 3 partite per ogni giornata di campionato di Serie A, la Serie B e diverse competizioni internazionali come la Liga spagnola.

Da valutare anche la questione legata alla Champions League, competizione che rischia di essere estremamente ridimensionata con la nascita della Superlega. Le squadre che hanno annunciato la nascita della nuova competizione, infatti, non parteciperanno alla Champions League mentre intendono partecipare alle competizioni nazionali (da cui dovrebbero però essere espulse). I diritti TV della Champions League sono stati assegnati nei mesi scorsi.

Gli accordi siglati quando la Superlega non era ancora all’orizzonte prevedevano una suddivisione dei diritti della Champions League tra Sky, Mediaset e la nuova arrivata Amazon con la sua piattaforma Prime Video. Sky si è aggiudicata il pacchetto più ricco con 121 partite su 137 per i prossimi tre anni che saranno visibili in TV, per gli abbonati Sport, ed in streaming tramite NOW con pass Sport attivo.

Mediaset, invece, ha ottenuto 17 partite in chiaro e 104 partite a pagamento ma solo in streaming. Amazon, infine, trasmetterà un totale di 16 partite, una per ogni turno. Considerando la svalutazione della competizione con l’uscita di scena dei 12 club della Superlega e degli altri 8 che si uniranno alla competizione, la questione dei diritti TV della Champions League è destinata a tornare presto d’attualità. Gli scenari all’orizzonte sono diversi.

Anche i diritti TV della Serie A (e delle altre competizioni nazionali) potrebbero essere rinegoziati in base alla conseguenza del probabile abbandono da parte delle squadre coinvolte nel progetto della Superlega. Maggiori dettagli arriveranno di certo nel corso delle prossime settimane. Di certo la data del 18 aprile, con l’annuncio ufficiale della nascita della Superlega, resterà nella storia del calcio europeo ed internazionale.