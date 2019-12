Super Offerta Sky a 24,90 €: Sky TV, Cinema e HD tutto incluso solo fino al 15 dicembre

C’è tempo sino al prossimo 15 di dicembre per sottoscrivere la nuova promozione “Sky Q Offerta Flash” di Sky che permette di attivare un nuovo abbonamento alla Pay TV con un costo di appena 24,90 Euro al mese per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Si tratta di un’offerta davvero molto interessante che resterà disponibile solo per pochi giorni. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta Sky con Sky TV, Sky Cinema ed HD a 24,90 Euro al mese per un anno.

Sino alla mezzanotte di domenica 15 dicembre 2019 ci sarà la possibilità di sfruttare una nuova “super offerta” che Sky riserva a tutti i nuovi clienti che vogliono sottoscrivere un abbonamento ed anche ai già clienti che sono interessati ad attivare un’offerta più conveniente o più adatta a quelle che sono le proprie esigenze.

La nuova promozione “Sky Q Offerta Flash” prevede la possibilità di sottoscrizione un nuovo abbonamento con un costo periodico di 24,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al suo prezzo di listino, pari a 44,20 Euro al mese.

Da notare, inoltre, che la nuova offerta Sky in scadenza il prossimo 15 di dicembre non prevede costi iniziali (nella versione Fibra) andando a garantire un ulteriore risparmio aggiuntivo per i nuovi clienti interessati a sfruttare questa promozione particolarmente vantaggiosa.

Chi è interessato alla nuova offerta Sky potrà scegliere se attivare la versione Fibra oppure la versione Satellite. Ecco tutti i dettagli relativi alla promozione Sky valida sino al prossimo 15 di dicembre.

Sky Q Fibra

Per chi sceglie Sky Fibra, avendo così la possibilità di accedere ai contenuti della piattaforma tramite fibra ottica (è necessario una banda minima dedicata di 15 Mbps) e senza la necessità di installare una parabola, l’abbonamento prevede le seguenti caratteristiche:

Pacchetto Sky TV: programmi di intrattenimento Sky, le serie Sky Original, tante serie TV internazionali, programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle, arte e programmi sportivi grazie ai canali Eurosport

programmi di intrattenimento Sky, le serie Sky Original, tante serie TV internazionali, programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle, arte e programmi sportivi grazie ai canali Eurosport Pacchetto Cinema: canali Sky Cinema, canali Premium Cinema

canali Sky Cinema, canali Premium Cinema il decoder Sky Q Fibra supporta 3 registrazioni in contemporanea, ha un 1 TB di memoria e permette di accedere ai canali in chiaro del digitale terrestre, ai contenuti Mediaset On Demand e alle applicazioni Netflix, Spotify, YouTube e DAZN

supporta 3 registrazioni in contemporanea, ha un 1 TB di memoria e permette di accedere ai canali in chiaro del digitale terrestre, ai contenuti Mediaset On Demand e alle applicazioni Netflix, Spotify, YouTube e DAZN Sky HD

Sky Go Plus

Sky on Demand

Consegna ed attivazione di Sky Q Fibra gratis, non sono previsti ulteriori costi iniziali per sottoscrivere l’offerta

Come sottolineato in precedenza, l’offerta prevede un costo periodico di 24,90 Euro al mese per il primo anno di abbonamento. Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 44,20 Euro al mese. Per chi è interessato ai pacchetti Calcio e Sport, c’è la possibilità di arricchire l’abbonamento aggiungendo questi abbonamenti (in questo caso si partirà da 44,90 Euro al mese).

La nuova offerta dedicata a Sky Q Fibra è attivabile direttamente online, sino al prossimo 15 dicembre. Per procedere con la sottoscrizione dell’offerta è possibile cliccare su box qui di sotto e inserire tutti i dati richiesti per richiedere l’attivazione tramite operatore Sky:

Attiva l’offerta Sky Q Fibra

Sky Q Satellite

La nuova promozione di Sky è disponibile anche per gli utenti che vogliono sottoscrivere un nuovo abbonamento scegliendo la più “tradizionale” piattaforma satellitare. In questo caso, le condizioni dell’offerta sono molto simili ma l’accesso ai contenuti avviene tramite l’installazione di una parabola.

Ecco le caratteristiche dell’abbonamento Sky Q Satellite:

Pacchetto Sky TV : programmi di intrattenimento Sky, le serie Sky Original, tante serie TV internazionali, programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle, arte e programmi sportivi grazie ai canali Eurosport

: programmi di intrattenimento Sky, le serie Sky Original, tante serie TV internazionali, programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle, arte e programmi sportivi grazie ai canali Eurosport Pacchetto Cinema : canali Sky Cinema, canali Premium Cinema

: canali Sky Cinema, canali Premium Cinema il decoder Sky Q Black supporta la qualità video 4K HDR,e 3 registrazioni in contemporanea, ha un 1 TB di memoria e permette di accedere ai canali in chiaro del digitale terrestre, ai contenuti Mediaset On Demand e alle applicazioni Netflix, Spotify, YouTube e DAZN ed al canale DAZN1 (aderendo all’offerta specifica)

supporta la qualità video 4K HDR,e 3 registrazioni in contemporanea, ha un 1 TB di memoria e permette di accedere ai canali in chiaro del digitale terrestre, ai contenuti Mediaset On Demand e alle applicazioni Netflix, Spotify, YouTube e DAZN ed al canale DAZN1 (aderendo all’offerta specifica) Sky HD e 4K HDR

Sky Go Plus

Sky on Demand

contributo iniziale di 99 Euro più ulteriori 30 Euro nel caso serva anche procedere con l’installazione della parabola

Anche in questo caso, l’offerta Sky prevede un costo periodico di 24,90 Euro al mese per il primo anno. Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 44,20 Euro. Il cliente può personalizzare ulteriormente l’offerta con l’aggiunta di altri pacchetti come Sport e Calcio.

Attiva l’offerta Sky Q Satellite

Ricordiamo che i pacchetti Sport e Calcio permettono di accedere a tutta l’offerta sportiva di Sky. Per chi sceglie il pacchetto Calcio ci sarà la possibilità di guardare 7 delle 10 partite di Serie A di ogni giornata di campionato in diretta (le restanti 3 sono trasmesse da DAZN).

Con il pacchetto Sport, invece, sarà possibile accedere ad una ricchissima programmazione sportiva che include tanto calcio, con la Champions League, l’Europa League e tanti campionati esteri come la Premier League, oltre a diversi altri sport a partire dal mondo dei motori, con la Formula 1 e la Moto GP, il basket NBA, i tornei di tennis e golf e molto altro ancora.

Per chi è interessato al calcio c’è la possibilità di valutare l’offerta Sky sul digitale terrestre, una soluzione interessante anche se, attualmente, non proposta in promozione come le altre due viste in precedenza. Quest’offerta presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese per un anno e di 44,90 Euro al mese a partire dal secondo anno.

Per chi sceglie quest’offerta ci sarà la possibilità di accedere ad una selezione di programmi Sky TV, ai canali di cinema e serie TV di Premium ed ad una selezione di Sky Calcio e Sky Sport 24 con tutte le partite di Serie A che vengono trasmesse ogni settimana da Sky.

Offerte per i già clienti

Come sottolineato in precedenza, le offerte proposte da Sky che scadranno il 15 dicembre sono disponibili anche per i già clienti che, pur avendo un abbonamento attivo, desiderando sottoscrivere una nuova offerta con condizioni più favorevoli rispetto al loro attuale piano. In questi casi, i già clienti Sky possono richiedere l’attivazione dell’offerta per nuovi clienti scegliendo tra una di queste due opzioni:

chiamando il numero 02 8340

visitando l’area Fai da Te del sito Sky

E’ molto importante sottolineare, in ogni caso, che l’attivazione di un’offerta per nuovi clienti comporta, per i già clienti Sky, una serie di fattori da considerare con attenzione:

se previsto dall’offerta da attivare, sarà necessario affrontare il pagamento di un costo una tantum iniziale

attivando un’offerta per nuovi clienti si registrerà la cessazione immediata di tutti gli sconti generati dalle altre promozioni in corso

attivando un’offerta per nuovi clienti si perderanno i vantaggi riservati ai clienti da più di 1 anno con il piano extra (per i clienti da più di 3 anni si perderà la possibilità di aderire all’offerta Sky-DAZN senza costo aggiunto)

ci sarà un rinnovo del vincolo contrattuale al momento dell’attivazione della nuova offerta

Un’alternativa a Sky: le offerte NOW TV

Oltre all’offerta Sky in scadenza il prossimo 15 di dicembre, continuano le offerte NOW TV che permettono di accedere ai contenuti del catalogo Sky, sia ai programmi in diretta che a tanti contenuti on demand, direttamente in streaming potendo contare su di una sottoscrizione che non prevedono vincoli d’abbonamento dando la possibilità agli utenti di interrompere la sottoscrizione in qualsiasi momento.

Le prime opzioni da considerare per NOW TV sono i ticket Cinema, Intrattenimento e Serie TV che consentono di accedere alle diverse categorie di programmi ad un prezzo decisamente contenuto. Gli utenti possono scegliere tra:

ticket Cinema in prova gratuita per 14 giorni e poi a 9,99 Euro al mese

ticket Serie TV e Intrattenimento in prova gratuita per 14 giorni e poi a 9,99 Euro al mese

ticket Cinema, Serie TV e Intrattenimento in prova gratuita per 14 giorni e poi a 14,99 Euro al mese

Le offerte includono l’opzione HD e la possibilità di accedere alla piattaforma con 2 dispositivi in contemporanea.

A rendere ancora più interessanti le offerte NOW TV ci sono i ticket Sport che permettono agli utenti del servizio di poter guardare in diretta streaming tutti gli eventi sportivi disponibili con i pacchetti Sport e Calcio di Sky. Anche in questo caso, le opzioni tra cui scegliere sono tre:

ticket giornaliero consente l’accesso per un giorno alla piattaforma al costo di 9,99 Euro

ticket settimanale consente l’accesso per una settimana alla piattaforma al costo di 14,99 Euro

ticket mensile consente l’accesso per un mese alla piattaforma al costo di 29,99 Euro

A seconda delle proprie esigenze, è possibile scegliere il ticket Sport di NOW TV da attivare. Come per tutti gli altri ticket del servizio, non è previsto alcun obbligo di rinnovo e l’utente ha la possibilità di effettuare la disdetta in qualsiasi momento.

Attiva il ticket Sport di NOW TV