Super Fibra di WINDTRE: nuova offerta con canone scontato e tanti bonus extra

Scegliere la fibra ottica di WINDTRE diventa più economico . L'operatore, infatti, ha ridotto il prezzo per il suo abbonamento in fibra, denominato Super Fibra Unlimited, confermando i vantaggi per i già clienti WINDTRE di rete mobile che possono beneficare di uno sconto sul canone e di Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Ecco i dettagli dell'offerta:

È il momento giusto per valutare l’attivazione della fibra ottica di WINDTRE. L’offerta proposta dall’operatore è ora più conveniente con un canone mensile ridotto e tutti i bonus disponibili in precedenza confermati a disposizione degli utenti. Restano confermate anche le agevolazioni per i già clienti WINDTRE di rete mobile che scelgono la fibra ottica del provider, attivando l’offerta convergente. Ecco, quindi, tutti i dettagli relativi alla nuova offerta proposta da WINDTRE:

Super Fibra di WINDTRE: ora in offerta da 24,99 euro al mese con sconto extra per già clienti mobile

Da questa settimana, Super Fibra Unlimited di WINDTRE diventa più conveniente. L’offerta proposta dal provider include:

la linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega oppure tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega oppure tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega 12 mesi di Amazon Prime gratis (validi anche per i già clienti Amazon Prime come estensione dell’abbonamento in corso)

(validi anche per i già clienti Amazon Prime come estensione dell’abbonamento in corso) possibilità di attivare un’offerta mobile WINDTRE con Giga illimitati

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo di 24,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum e modem Wi-Fi 6 incluso nel canone (il costo è di 5,99 euro al mese per 48 mesi, da pagare solo in caso di recesso anticipato). In precedenza, l’accesso all’offerta fibra di WINDTRE prevedeva un canone mensile di 26,99 euro al mese. Con la nuova versione dell’offerta, quindi, per i clienti c’è uno sconto sul costo mensile che rende la promozione ancora più conveniente.

L’offerta in questione è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited »

Scegliere WINDTRE è, però, ancora più conveniente per i già clienti WINDTRE di rete mobile. In questo caso, infatti, è possibile sfruttare:

uno sconto extra sul canone mensile con la possibilità di attivare Super Fibra (senza le chiamate illimitate però) al costo periodico di 22,99 euro al mese invece di 24,99 euro

invece di 24,99 euro Giga illimitati gratis per la propria SIM WINDTRE (per ogni linea telefonica è possibile abbinare fino ad un massimo di 3 SIM su cui ottenere Giga illimitati)

Super Fibra di WINDTRE per già clienti è disponibile tramite attivazione online. Come la versione precedente dell’offerta troviamo 12 mesi di Amazon Prime gratis e il modem Wi-Fi incluso nel canone. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Attiva Super Fibra di WINDTRE per già clienti »

Le alternative all’offerta fibra di WINDTRE per la connessione Internet di casa

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fibra Aruba connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 17,69 euro al mese per 12 mesi, poi 26,47 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1000 Mega 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone mobile

24,90 euro al mese Fastweb Casa Light linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega 25,95 euro al mese TIM Premium Fibra linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 0 euro al mese fino al 31 agosto

29,90 euro al mese successivamente

Le alternative all’offerta proposta da WINDTRE non mancano di certo. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili per la connessione Internet è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it. Di seguito, invece, andremo ad analizzare alcune delle offerte più interessanti

Tra le migliori tariffe più convenienti del momento troviamo Fibra Aruba che mette a disposizione degli utenti una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH. L’offerta presenta un costo di 17,69 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 26,47 euro al mese.

Scopri Fibra Aruba »

Da valutare anche Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta include la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH. Il costo dell’offerta è di 24,90 euro al mese con uno sconto a 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone mobile.

Scopri qui Internet Unlimited di Vodafone »

Un’altra ottima offerta da considerare è Fastweb Casa Light. L’offerta proposta dall’operatore presenta la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH. Il costo periodico dell’offerta è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi incluso.

Scopri Fastweb Casa Light »

TIM propone, invece, TIM Premium Fibra. L’offerta in questione include la linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH. Per i già clienti TIM di rete mobile ci sono Giga illimitati gratis. L’offerta di TIM è gratuita fino al 31 agosto e successivamente si rinnova al costo di 29,90 euro al mese. Sia l’attivazione che il modem Wi-Fi sono inclusi nel canone mensile.

Scopri TIM Premium Fibra »