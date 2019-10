Super bonus della Befana 2020 per premiare chi usa carte di credito e bancomat: ecco come funzionerà

Le discussioni sulla nuova Legge di Bilancio proseguiranno ancora fino all’approvazione definitiva ma per il momento almeno è stata trovata un’intesa su alcuni dei punti caldi che hanno impegnato il confronto tra i partiti in queste settimane. Le trattative si sono concentrate in particolare sull’utilizzo del contante, sulla questione delle sanzioni ai commercianti che non si dotino di POS e sul carcere per gli evasori. Sui primi due punti però si avrà ancora tempo di approfondirli, infatti come richiesto dal M5S saranno si tratterà di provvedimenti che saranno attuati dall’estate 2020.

Per quanto riguarda il carcere per gli evasori è stato annunciato come un provvedimento che sarà incluso di certo nel decreto fiscale. Il funzionamento delle nuove sanzioni è stato illustrato dal ministro della Giustizia Bonafede e in estrema sintesi prevede delle pene anche fino a 8 anni per chi evada da 100 mila € in su.

Il Super bonus Befana, ecco cosa si sa

Per combattere il sommerso non è stato previsto però solo l’inasprimento delle pene, ma anche un intervento positivo già soprannominato da tutti i media Bonus della Befana. Cosa prevede questo provvedimento? Come dicevamo si tratta di una misura per il contrasto dell’evasione fiscale. In precedenza era anche stato descritto come un sistema di cashback sugli acquisti effettuati dai cittadini con carte di credito e bancomat.

In poche parole questo strumento, che sarà attivo da luglio 2020, consentirà a coloro che utilizzano i sistemi di pagamento elettronico di ottenere la restituzione di una parte delle somme spese. Il Bonus Befana deve il suo appellativo al fatto che entrerà effettivamente in atto il rimborso per gli utenti solo da gennaio 2021. Le prospettive del Governo stimano che questo intervento possa portare gli utenti che usano regolarmente carte e bancomat per i pagamenti da 6/7 milioni a circa 14 milioni. In totale per questo provvedimento sono state reperite risorse per circa 3 miliardi di €, questo significherebbe un bonus tra i 300 e i 500 € in media.

Quali spese saranno rimborsate

Non sono ancora stati definiti tutti i termini e le condizioni che staranno alla base del sistema di cashback e si sta anche stilando la lista degli acquisti per cui sarà valido il bonus. Visti i motivi che hanno spinto il Governo all’adozione di questa soluzione e stando alle indiscrezioni si sta valutando di inserire tra le spese quelle sostenute per pagare i conti del ristoranti, i lavori di manutenzione e di intervento di idraulici e elettricisti, ma anche i conti del meccanico e quelli di centri estetici e del parrucchiere e anche le spese mediche e del dentista potrebbero rientrare nel provvedimento. Una serie insomma di liberi professionisti che spesso sono abituati a rilasciare fatture minori o a lavorare in nero.

La speranza del Governo è insomma che i cittadini vengano incentivati da un bonus, si sta valutando di rimborsare il 19% del valore dell’importo pagato con carte elettroniche, possano diventare un valido alleato contro i furbetti della fattura.

Scopri le carte di credito più convenienti

Le carte di credito a canone zero

