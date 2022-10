Stangata sulle bollette luce e gas in autunno: le soluzioni di Ottobre 2022

Tagliare le spese di luce e gas in bolletta resta la priorità delle famiglie italiane in questa stagione di maxi-rialzi di energia elettrica e gas. Ecco come tenere sotto controllo le spese scegliendo le offerte più convenienti del Mercato libero a Ottobre 2022 .

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.703,41 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.679,99 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.746,84 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Tra “austerity” dei termosifoni e bollette di luce e gas “astronomiche”, le famiglie italiane si affacciano alla stagione fredda all’insegna della preoccupazione: la crisi del settore energetico, con il suo effetto domino sulle spese di energia e metano, continua a tenere i titolari di utenze domestiche in stato d’allarme.

In questo buio scenario economico, la parola d’ordine resta “risparmio”. Per quanto sia difficile, in piena tempesta dei prezzi, incamminarsi lungo la strada della convenienza, trovare soluzioni luce e gas del Mercato libero che diano sollievo al portafogli è comunque possibile. Un alleato in questa ricerca è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, che consente di confrontare le offerte messe a disposizione dai brand dell’energia e individuare quelle che hanno il minor costo unitario della materia prima.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android e iOs.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte luce e gas per risparmiare in bolletta a Ottobre 2022

NOME DEL FORNITORE NOME DELL’OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE 1 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,429920 kWh

1,941062 Smc 142,46 euro

316,86 euro 2 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,5010 €/kWh

2,4000 €/smc 140,52 euro

337,56 euro 3 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,429920 kWh

1,941062 Smc 140,88 euro

319,15 euro 4 Pulsee Luce RELAX Index

Gas RELAX Index 0,4299 €/kWh

1,9410 €/Smc 146,08 euro

326,29 euro

Setacciando le offerte disponibili nel comparatore di SOStariffe.it a Ottobre 2022, abbiamo stilato una classifica delle promozioni più convenienti per una “famiglia tipo” che accumuli in bolletta un consumo annuo di energia elettrica pari a 2.700 kWh (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Sul podio del risparmio salgono due offerte con tariffe a prezzo indicizzato (sfruttano il prezzo di energia e gas all’ingrosso) e una con tariffa a prezzo bloccato, che fissa il costo unitario della materia prima per un determinato periodo di tempo (di solito 12 o 24 mesi), fungendo così da “scudo” contro eventuali impennate dei prezzi di energia elettrica e gas. Tutte le offerte possono, inoltre, essere sottoscritte in modalità Dual Fuel, che prevede la sottoscrizione di un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas.

A2A Easy Luce e Gas

A2A Energia, la società commerciale del gruppo A2A che si concentra sulla vendita di luce, gas e servizi a clienti domestici, piccole e medie imprese e grandi clienti industriali, propone un’offerta con due vantaggi per i titolari di utenze domestiche. Il primo è l’accesso ai prezzi dell’energia elettrica e del gas in vigore nel mercato all’ingrosso (senza l’aggiunta di costi extra). Il secondo riguarda il contributo fisso mensile, che ammonta a 12 euro per fornitura: quest’ultimo è gratuito per i primi tre mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Di seguito altre caratteristiche dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; opzione di scelta tra tariffa monoraria e quella bioraria: quest’ultima è vantaggiosa per chi vive la casa nelle ore serali e nel weekend, considerato che l’energia ha un costo inferiore rispetto alle ore diurne e ai giorni feriali;

possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

luce 100% “verde”.

Sottoscrivendo questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe 142,46 euro al mese per le bollette della luce e 316,86 euro al mese per quelle del gas.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

SCOPRI A2A EASY LUCE E GAS »

NeN Luce e Gas Special 48

Blocca, invece, il prezzo dell’energia elettrica e del gas l’offerta di NeN (marchio di proprietà di Yada Energia), nel tentativo di offrire ai propri clienti uno “scudo” di protezione contro (nuovi) improvvisi rialzi dei prezzi dei beni energetici.

Ecco l’architrave su cui si fonda la promozione:

prezzo fisso e bloccato per 36 mesi: 0,5010 €/kWh per la fornitura di energia elettrica e 2,4000 €/Smc per quella del gas;

per 36 mesi: per la fornitura di energia elettrica e per quella del gas; tariffa monoraria per l’energia elettrica;

bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura;

di 48 euro a fornitura; sistema di fatturazione delle bollette come in abbonamento;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione riceverebbe bollette mensili della luce pari a 140,52 euro per la luce e 337,56 euro per il metano.

Clicca al link di seguito per una panoramica completa dell’offerta e per procedere con l’attivazione:

Scopri NeN Luce e Gas Special 48 »

Edison World Luce e Gas Plus

Prezzi di energia elettrica e gas in linea con l’andamento del mercato all’ingrosso per Edison Energia. E contributo fisso mensile scontato del 50%: da 15 euro a 7,50 euro al mese a fornitura.

Altri tratti distintivi dell’offerta sono:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di scambio virtuale) per il gas senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di scambio virtuale) per il gas ; attivazione gratuita online, con un semplice click;

accesso gratuito al servizio EDISONRisolve;

al servizio EDISONRisolve; gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Qualora volesse affidarsi a questa soluzione, la “famiglia tipo” dovrebbe pianificare una spesa mensile di 140,88 euro per la luce e 319,15 euro per il gas.

Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto, e scopri tutti i dettagli sulla proposta di Edison per la fornitura di luce:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Clicca al link di seguito, invece, per l’offerta gas di Edison Energia:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

Pulsee Luce e Gas RELAX Index

Tra le proposte luce e gas competitive di Ottobre 2022 c’è anche quella messa a punto da Pulsee, marchio di Axpo Italia. Oltre a sfruttare i prezzi delle materie prime energetiche del mercato all’ingrosso, Pulsee propone due opzioni aggiuntive all’offerta base: l’opzione Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese) per ricevere bollette dai costi già suddivise tra i vari coinquilini di un appartamento e l’opzione Carbon Footprint (a 3 euro in più al mese) per azzerare il proprio impatto ecologico.

• prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi;

• contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) per la fornitura di luce e pari a 10,5 euro al mese (anziché 15) per quella del gas se l’offerta è attivata entro il 5 Novembre 2022.

• energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 146,08 euro al mese per le bollette della luce e di 326,29 euro al mese per quelle del gas.

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo della promozione luce Pulsee:

Scopri Pulsee Luce RELAX Index »

Cliccando sul bottone verde qui sotto è consultabile l’offerta Pulsee per la fornitura di gas:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »