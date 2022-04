Stangata conti correnti: come risparmiare con le offerte di aprile 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

I conti correnti online, a differenza dei conti tradizionali, hanno subito delle riduzioni nei costi, diventando strumenti per la gestione dei soldi sempre più economici ed efficienti, grazie al fatto che possono essere non solo attivati da casa, ma anche gestiti direttamente online.

Tra le tipologie di conti correnti online che si possono sottoscrivere, si annoverano:

quelli proposti dalle banche tradizionali, operanti sul territorio nazionale da tempo, che si sono digitalizzate e hanno creato i propri conti correnti online a zero spese;

i conti 100% digitali, ovvero quelli proposti da istituti di credito di nuova generazione, che esistono soltanto online (non sono dunque presenti filiali fisiche sparse sul territorio).

Abbiamo indicato nella tabella che segue i 5 migliori conti correnti online che si possono sottoscrivere oggi. Si tratta del:

conto corrente online UniCredit; conto corrente Arancio di ING Direct; conto corrente Widiba; conto corrente online di Mediolanum; conto corrente online di IBL.

Nome conto corrente online Caratteristiche e costi My Genius di UniCredit conto corrente online gratuito per le sottoscrizioni entro il 31 maggio 2022 Arancio di ING Direct conto corrente online a zero spese con buono regalo Amazon di 100 euro fino al 28 aprile 2022 Conto corrente online Widiba canone gratuito per i primi 12 mesi di sottoscrizione e gratuito sempre per chi ha meno di 30 anni SelfyConto di Mediolanum Controcorrente di IBL 4 diverse tipologie di conto disponibili, a partire da una versione base con canone azzerabile

I conti corrente online si caratterizzano per la gestione full remote e l’assenza di filiali: sono solitamente dotati di servizi di assistenza clienti molto attenti e disponibili tramite canali differenti (telefono, chat e così via).

Nel corso dell’ultimo anno, i conti correnti online sono diventati soluzioni sempre più convenienti in relazione:

all’abbassamento dei costi canonici di gestione, che in molti casi sono pari a zero o possono essere azzerati;

alla riduzione di altre voci di spesa, come per esempio quella relativa alla carta di credito, la quale rappresenta uno dei punti di forza di conti correnti online per diversi motivi (basso costo di emissione gestione, esito immediato, garanzie reddituali non particolarmente elevate).

1. Conto corrente online UniCredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit consiste in un un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 31 maggio 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

2. Conto corrente Arancio di ING Direct

Il conto corrente online di ING Direct, chiamato conto corrente Arancio, permette di ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro per le sottoscrizioni che avverranno entro il 28 aprile, con attivazione del conto tramite bonifico entro il 16 maggio 2022.

Il modulo zero vincoli permette di azzerare il canone mensile di gestione se:

si sceglie di accreditare lo stipendio o la pensione;

ci sono entrate pari ad almeno 1.000 euro.

In caso contrario, il conto avrà un costo fisso pari a 2 euro al mese (quindi a 24 euro all’anno). Si avranno a propria disposizione:

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa: non saranno applicate commissioni;

i bonifici SEPA online e al telefono gratuiti fino a 50.000 euro;

1 modulo di assegni all’anno.

Se ti interessa sottoscrivere questo conto corrente online, con il quale potrai disporre di una carta di debito, una carta di credito e una carta prepagata, clicca sul link che trovi qui sotto.

3. Conto corrente online Widiba

Il conto corrente online proposto dalla banca digitale Widiba prevede il canone a zero spese fino a 30 anni: è dunque un conto corrente perfetto per i giovani, soprattutto per chi non ne ha mai avuto uno, ma non solo.

Per tutti gli altri correntisti, infatti, rappresenta un conto corrente con canone gratuito per i primi 12 mesi, ma sarà possibile mantenerne la gratuità o pagare di meno se si rispetteranno alcune condizioni.

Il conto Widiba permette di:

aprire il conto in 5 minuti con il riconoscimento via webcam​ o SPID

avere a propria disposizione la carta di debito, la PEC e la firma digitale incluse e gratuite​;

con il servizio di portabilità WidiExpress, trasferire un eventuale vecchio conto e tutte le operazioni collegate (quali stipendio, utenze, bonifici e molto altro) semplicemente compilando un modulo online.

4. Selfyconto di Mediolanum

Le caratteristiche del conto corrente online SelfyConto sono le seguenti:

canone a zero spese fino ai 30 anni;

canone a zero spese per tutti per i primi 12 mesi;

gestione totale online;

carta di debito gratuita e prelievi senza commissioni presso tutti gli sportelli automatici in zona euro.

5. Controcorrente Semplice di IBL

Il conto corrente online con canone a zero spese di IBL si chiama Controcorrente Semplice: si tratta di un conto corrente online con canone gratuito per le aperture che avverranno entro il 30 aprile 2022.

Come ogni conto corrente online, potrà essere gestito direttamente dalla propria abitazione, da PC, tablet o smartphone: si potranno così effettuare bonifici e pagamenti, fare ricariche al cellulare e le classiche operazioni bancarie, come se si fosse effettivamente allo sportello.

Per quanto riguarda le carte di credito richiedibili, sono disponibili due versioni:

carta di credito Classic;

carta di credito Prestige.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, ci sono 4 diversi conti correnti online che si potranno sottoscrivere con IBL, come riportato nella tabella che segue.

Conto Semplice Conto Particolare Conto Originale Conto Straordinario 1 euro al mese, azzerabile con un vincolo attivo o una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro 3 euro al mese con possibilità di sconto con un vincolo attivo o una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro, una giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, un accredito di oltre 800 euro di stipendio e di pensione 5 euro al mese con possibilità di sconto con un vincolo attivo o una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro, una giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, un accredito di oltre 800 euro di stipendio e di pensione, o ancora per ogni prodotto acquistato tra quelli suggeriti da IBL 7 euro al mese con possibilità di sconto con un vincolo attivo o una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro, una giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, un accredito di oltre 800 euro di stipendio e di pensione, o ancora per ogni prodotto acquistato tra quelli suggeriti da IBL

