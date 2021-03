Spusu proroga la riserva dati: come attivarla

Il mes e di marzo parte con il rinnovo delle offerte di spusu. L'offerta virtuale, che ha debuttato sul mercato italiano lo scorso giugno, estende al 31 marzo la possibilità di attivare un'offerta con riserva dati già piena. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte spusu di marzo 2021 in gradi rappresentare delle ottime alternative per chi è in cerca di una tariffa completa sotto tutti i punti di vista.

spusu rinnova le sue offerte fino al prossimo 31 marzo. Per tutto il mese sarà possibile passare a spusu, con o senza portabilità del numero, ed attivare una nuova offerta potendo contare sulla riserva dati già piena. Si tratta di una promozione di sicuro interesse che rende ancora più conveniente l’attivazione di una delle tariffe dell’operatore.

Ecco i dettagli su tutte le tariffe dell’operatore disponibili:

Riserva dati piena per chi sceglie spusu

La riserva dati è una delle caratteristiche più convenienti delle offerte spusu. Si tratta di un bundle di Giga aggiuntivo da utilizzare, senza costi aggiuntivi, quando si finiscono i Giga disponibili in un mese. Per tutti i nuovi clienti, fino a fine mese di marzo, la riserva dati sarà piena.

Ad esempio, attivando l’offerta spusu 50 si avranno a disposizione 100 GB extra nella riserva dati da utilizzare, in base alle necessità, quando si esauriranno i Giga dell’offerta inclusi ogni mese. Scegliendo spusu 100, invece, i GB disponibili nella riserva saranno 200 GB.

Da notare che la riserva dati si ricarica ogni mese con i minuti, gli SMS ed i GB non utilizzati nel mese precedente. Per ogni minuto ed SMS non utilizzato si riceverà 1 MB aggiuntivo per la riserva dati mentre per ogni GB non utilizzato si riceverà 1 GB extra. In base all’offerta scelta, la riserva dati ha un limite massimo di accumulo. I GB nella riserva dati non scadono e l’utilizzo è gratuito.

Le offerte spusu di marzo 2021

spusu si presenta sul mercato di telefonia mobile a marzo 2021 con diverse offerte di sicuro interesse. Le tariffe sono valide fino alla fine del mese ed includono la riserva dati già piena. L’operatore ha confermato che questa promozione non verrà rinnovata nel corso del mese di aprile. Si tratta quindi dell’ultima occasione per sfruttarla. La prima soluzione da tenere d’occhio è spusu 50. L’offerta in questione include:

2000 minuti di chiamate verso tutti i fissi e mobili nazionali

500 SMS verso tutti i mobili nazionali

50 GB in 4G ogni mese con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

ogni mese con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 100 GB di riserva dati

spusu 50 presenta un costo periodico di 5,98 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. L’offerta proposta dall’operatore è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare. L’attivazione dell’offerta può avvenire direttamente online, tramite il sito del provider, cliccando sul link qui di sotto.

Attiva spusu 50 »

Da valutare, per chi ha bisogno di più GB mensili, anche spusu 100. L’offerta dell’operatore include:

2000 minuti di chiamate verso tutti i fissi e mobili nazionali

500 SMS verso tutti i mobili nazionali

100 GB in 4G ogni mese con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

ogni mese con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 200 GB di riserva dati

spusu 100 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile direttamente online dal sito dell’operatore, cliccando sul box qui di sotto.

Attiva spusu 100 »

Per chi vuole spendere meno c’è spusu 2. Ecco i dettagli:

100 minuti di chiamate verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 SMS verso tutti i mobili nazionali

2 GB in 4G ogni mese con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

4 GB di riserva dati

spusu 2 presenta un costo di 4,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online.

Attiva spusu 2 »

Da segnalare anche spusu 1 che presenta:

100 minuti di chiamate verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 SMS verso tutti i mobili nazionali

1 GB in 4G ogni mese con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

2 GB di riserva dati

spusu 1 presenta un costo di 3,99 euro al mese con attivazione di 9,90 euro.

Attiva spusu 1 »

A completare la gamma di offerte spusu c’è la tariffa a consumo spusu mini. Si tratta di una soluzione davvero rara per il mercato di telefonia mobile di oggi. Ecco le caratteristiche della tariffa:

4 centesimi al minuto verso fissi e mobili nazionali

4 centesimi ad SMS

0,004 euro al MB con 2 GB extra in regalo all’attivazione

L’offerta non ha un canone mensile ma per l’attivazione è necessaria una ricarica del credito di 20 euro.

Attiva spusu mini »

Per confrontare le offerte di spusu con tutte le principali tariffe presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l'App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone tablet Android, tramite il Google Play Store, e su iPhone e iPad sull'Apple AppStore.