Spusu Italia ha reso disponibili quattro nuove tariffe, tra cui la sua prima promozione a consumo. Con Spusu 50 si possono avere 50 GB e per ogni minuto, SMS e Gigabyte non consumato si ottiene ulteriore traffico dati extra . Scopri le nuove proposte dell'operatore virtuale e relativi costi

Spusu Italia, a quasi cinque mesi dal suo debutto nel nostro Paese, ha lanciato tre nuove offerte di telefonia mobile tutto incluso chiamate Spusu 1, Spusu 2 e Spusu 50 e la sua prima tariffa a consumo Spusu Mini. Le più recenti proposte del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sono disponibili dall’11 novembre e non subiranno rimodulazioni in futuro. Inoltre, operatore low cost al contrario di molti altri suoi diretti concorrenti come Kena Mobile e ho. Mobile permette a tutti di sottoscrivere le sue proposte, a prescindere dal gestore di provenienza, e di passare da un’offerta all’altra gratuitamente una volta al mese.

Spusu per la telefonia mobile: quattro offerte fino a 50 GB con riserva dati

Le offerte di Spusu resteranno identiche per sempre in termini di composizione del traffico voce e dati e costo mensile. Chiunque può sottoscrivere le nuove tariffe, compresi i già clienti del gestore che hanno attivato l’offerta L-una. Per effettuare gratuitamente il passaggio è sufficiente contattare l’assistenza clienti. Le tariffe non prevedono alcun vincolo di durata. L’utente può quindi lasciare l’operatore in ogni momento senza dover pagare penali o costi extra. Il servizio riserva dati è uno dei più particolari e interessanti nel panorama della telefonia mobile italiana e permette di aumentare i Gigabyte a propria disposizione semplicemente risparmiando sulle telefonate, messaggi e navigazione Internet. I minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese si trasformano in Megabyte disponibili come volume extra dati a partire dal rinnovo successivo. Per ogni minuto, SMS e GB si ottiene 1 MB aggiuntivo. Per tutte le tariffe, sottoscrivendole fino al 30/11/20 avranno la riserva dati già piena. La consegna della SIM è gratuita e avverrà tramite corriere. Di seguito sono descritte nel dettaglio le nuove tariffe:

1. Spusu 1

100 minuti per chiamare

100 SMS

1 GB per navigare in Internet in 4G

2 GB di riserva dati

L’offerta ha un costo di 3,99 euro al mese.

Attiva Spusu 1 »

2. Spusu 2

100 minuti per chiamare

100 SMS

2 GB per navigare in Internet in 4G

4 GB di riserva dati

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese.

Attiva Spusu 2 »

3. Spusu 50

2.000 minuti per chiamare

500 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

100 GB di riserva dati

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese.

Attiva Spusu 50 »

L’operatore virtuale ha inoltre lanciato la sua prima tariffa a consumo:

4. Spusu Mini

Chiamate a 4 cent al minuto

SMS a 4 cent ciascuno

2 GB in regalo dopo la prima ricarica da 20 euro. E’ possibile ricaricare tramite mandato d’addebito SEPA, carta di credito o di debito

Riserva dati

I costi sono identici anche per il roaming all’interno dell’Unione Europea.

Attiva Spusu Mini »

Le altre offerte Spusu, non pubblicizzate sul sito dell’operatore, sono:

5. S-ole

500 minuti per chiamare

100 SMS

10 GB per navigare in Internet in 4G

Riserva dati

L’offerta ha un costo di 7,90 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

6. M-are

1.000 minuti per chiamare

200 SMS

15 GB per navigare in Internet in 4G

Riserva dati

L’offerta ha un costo di 9,90 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

7. L-una

2.000 minuti per chiamare

500 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

Riserva dati

L’offerta ha un costo di 7,90 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

8. Per te

2.000 minuti per chiamare

1.500 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

Riserva dati

L’offerta ha un costo di 6,95 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

Perché passare a Spusu Italia

Spusu Italia è un operatore low cost che appartiene all’azienda autriaca Mass Response e utilizza la rete WindTre per erogare i suoi servizi voce e Internet. I suoi utenti possono quindi navigare alla velocità di 4G fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. I suoi punti di forza, oltre al servizio riserva dati, sono la possibilità di cambiare tariffa gratuitamente ogni volta al mese e la telefonia all’estero. Il gestore permette di utilizzare i minuti inclusi nei piani non solo per contattare i numeri nazionali ma anche quelli fissi e mobili all’interno dell’Unione Europea senza spese aggiuntive (escluse Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Inviando un SMS dall’Italia in un altro Paese dell’Ue il costo è di 7,32 cent ciascuno. Gli SMS inviati al di fuori dell’Ue costano invece 20 cent. Se non siete soddisfatti del piano sottoscritto, il provider virtuale permette di passare ad un’altra offerta gratuitamente una volta al mese.

Un altro punto di forza di Spusu è il suo efficiente servizio clienti interamente italiano, pronto a fornire assistenza per qualsiasi problematica. E’ possibile ottenere supporto telefonico chiamando il numero 378 010 1000, via chat WhatsApp al 378 010 2000 ed email scrivendo a ciao@spusu.it. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e sabato dalle 08:00 alle 18:00. Per casi urgenti, come ad esempio una SIM bloccata, è possibile contattare il servizio clienti al 378 010 1000 anche fuori orario.

E’ possibile verificare tutti i dettagli relativi alla propria linea accedendo al proprio account My Spusu sul sito dell’operatore. Da qui si può visualizzare il consumo attuale di minuti, SMS e Gigabyte, monitorare il credito residuo, gestire la SIM, impostare e personalizzare la segreteria telefonica e i servizi a pagamento, cambiare metodo di pagamento e molto altro ancora.