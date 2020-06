Spusu nuovo operatore mobile arriva in Italia: presentazione il 15 giugno

La prossima settimana prenderà il via con un’importante novità per il settore di telefonia mobile del nostro Paese. Lunedì 15 giugno, infatti, c’è la presentazione ufficiale di Spusu, nuovo operatore mobile che è pronto a debuttare sul mercato di telefonia italiano con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo di primo piano puntando su trasparenza e convenienza e mettendo a disposizione degli utenti nuove offerte di sicuro interesse. Le attività di Spusu sul mercato italiano prenderanno il via la prossima settimana. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche ed i costi delle prime offerte Spusu sarà necessario attendere l’evento di presentazione in programma il 15 giugno.

Spusu: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo operatore

In vista della presentazione ufficiale in programma lunedì prossimo, sono già disponibili le prime informazioni in merito alle caratteristiche di Spusu. Il nuovo provider, come confermato già nei mesi scorsi, andrà ad incrementare il numero di operatori virtuali presenti sul mercato italiano ed utilizzerà la rete WindTre per l’erogazione dei suoi servizi Internet e voce garantendo l’accesso alla rete 4G ed una copertura completa del territorio nazionale.

In attesa dell’effettivo avvio delle operazioni, Spusu è già disponibile online con il suo sito ufficiale (raggiungibile all’indirizzo spusu.it) che, al momento, mostra solo il logo del provider, senza aggiungere alcun dettaglio aggiuntivo in merito alle offerte ed ai servizi che verranno presentati il prossimo 15 giugno. Naturalmente, Spusu metterà a disposizione degli utenti anche app dedicate per smartphone, scaricabili su smartphone Android (sul PlayStore è già scaricabile l’app ufficiale) e iPhone, ed un servizio di assistenza telefonica per i clienti (il servizio clienti telefonico sarà raggiungibile al numero 378 010 1000).

Spusu è già disponibile sui social network ed, in particolare, può contare su una pagina ufficiale Facebook e su di un account ufficiale di Instagram. In particolare, su Facebook, nella descrizione della pagina, si legge “La nostra visione è di offrire ai nostri clienti un servizio clienti che sappia ascoltarli. Le nostre tariffe sono semplici nella loro struttura e hanno prezzi onesti. spusu – La telefonia mobile dal cuore grande”. Questa breve frase, al momento, è una delle pochissime informazioni diffuse dall’operatore in vista della presentazione ufficiale in programma la prossima settimana. Gli account social, in particolare Facebook, potrebbero diventare un riferimento anche per i servizi d’assistenza al cliente.

Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito ad una possibile rete di negozi da distribuire sul territorio nazionale. Inizialmente, Spusu punterà sui canali digitali, dando la possibilità agli utenti di poter attivare online le offerte che verranno presentate la prossima settimana (eventualmente anche effettuando “a distanza” la portabilità del numero da altro operatore). In futuro, l’operatore potrebbe presentare una rete di negozi sparsi in tutta Italia, sia di tipo “monomarca” che con il supporto di rivenditori già esistenti. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno in occasione della presentazione di lunedì prossimo.

Le prime offerte Spusu dovrebbero essere attivabili già nelle ore immediatamente successive il debutto “ufficiale” dell’operatore sul mercato italiano con la possibilità, per tutti gli utenti italiani, di sottoscrivere una delle nuove proposte che il provider metterà a disposizione.

Chi è Spusu

Spusu è un marchio già affermato, a livello europeo, nel settore di telefonia mobile. Si tratta, infatti, di un brand gestito dall’azienda austriaca Mass Response che, da tempo, sta pianificando il suo debutto in Italia dove punta a bissare il successo ottenuto da Spusu sul mercato austriaco. Ci troviamo di fronte ad un’azienda che ha tutte le carte in regola, a partire dalle conoscenze del settore di telefonia mobile, per diventare un nuovo punto di riferimento del mercato italiano.

In Austria, già da diversi anni, Spusu è sinonimo di convenienza ed affidabilità. Dando uno sguardo all’attuale gamma di tariffe del provider, infatti, è facile individuare le tantissime opzioni a disposizione dei clienti con bonus e costi che, chiaramente, sono rapporti agli equilibri del mercato austriaco. In Italia, dove la concorrenza è agguerritissima e le offerte a colpi di GB si rinnovano di settimana in settimana, Spusu dovrà sfruttare al massimo tutte le sue risorse per conquistare gli utenti.

In vista della presentazione del prossimo 15 giugno, possiamo attendere l’arrivo delle prime offerte Spusu con enorme interesse. Sul mercato austriaco, ad esempio, Spusu può contare su offerte tantissime soluzioni tariffarie, in grado di adeguarsi alle differenti esigenze dell’utente (in termini di minuti, SMS e GB), su offerte “solo dati” ed anche su tariffe annuali che offrono vantaggi economici significativi agli utenti che scelgono di optare per il pagamento in un’unica soluzione in sostituzione della tradizionale tariffazione mensile.

Per ora, in ogni caso, si tratta solo di speculazioni. Spusu Italia, infatti, per il momento non ha fatto trapelare alcuna informazioni in merito alle sue offerte, preferendo stupire gli utenti con l’evento di presentazione del prossimo 15 giugno che si prospetta davvero denso di novità. A distanza di poco più di due anni dal debutto sul mercato di Iliad Italia, l’arrivo di Spusu potrebbe segnare l’avvio di una seconda “rivoluzione”, in grado di garantire ulteriori vantaggi agli utenti in vista della futura rivoluzione tecnologia legata alla diffusione del 5G.

L’appuntamento con il debutto di Spusu sul mercato italiano è fissato per il prossimo 15 giugno. Continuano a seguire SOStariffe.it (anche sui social) potrete ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al debutto del nuovo operatore di telefonia mobile nel nostro Paese. Nel frattempo, per una panoramica completa sulle offerte degli altri operatori è possibile dare un’occhiata al comparatore di offerte telefonia mobile.