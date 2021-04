spusu 50: torna ad aprile l'offerta con 50 GB più 100 GB di riserva a meno di 6 euro al mese

spusu è uno degli operatori virtuali più interessanti del mercato di telefonia mobile italiano. Attivo dallo scorso anno, l'operatore propone tariffe davvero vantaggiose come l'ottima spusu 50 la cui validità è stata appena estesa al prossimo 30 aprile 2021. Grazie all'offerta, disponibile per tutti (con o senza portabilità) è possibile ottenere 50 GB al mese più 100 GB di Riserva Dati a meno di 6 euro al mese. Ecco tutti i dettagli sull'offerta e come attivarla.

spusu 50 è una delle migliori offerte di telefonia mobile del momento e la sua validità è stata appena estesa al prossimo 30 aprile 2021. L’offerta in questione, disponibile per tutti, mette a disposizione degli utenti un bundle dati davvero ricco con la possibilità di sfruttare la Riserva Dati che include GB extra ottenuti trasformando in traffico dati i minuti, gli SMS ed i GB non utilizzati nel mese precedente. La tariffa è attivabile direttamente online, ecco come:

spusu 50: cosa offre, quanto costa e come attivarla

La tariffa di spusu include:

2000 minuti di chiamate verso tutti i fissi e mobili nazionali e, dall’Italia, verso i Paesi dell’UE

500 SMS verso tutti in Italia

50 GB in 4G e 4G+ senza limiti di velocità

in 4G e 4G+ senza limiti di velocità 100 GB di Riserva Dati (già disponibile all’attivazione)

(già disponibile all’attivazione) 2000 minuti, 500 SMS e fino a 3.3 GB al mese in roaming gratuito in UE

Con il sistema della Riserva Dati, è possibile trasformare i minuti, gli SMS e i GB non utilizzati in un mese in traffico dati aggiuntivo senza scadenza da utilizzare in caso di esaurimento del bundle dati mensile. Un minuto, un SMS o un MB non utilizzato si trasformeranno in 1 MB aggiuntivo che andrà ad arricchire la Riserva Dati. Per i nuovi clienti, all’attivazione dell’offerta, tale riserva sarà già piena senza alcun costo aggiuntivo.

spusu 50 presenta un costo di 5,98 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online, con consegna della SIM all’indirizzo di casa indicato dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi. La tariffa è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero, cliccando sul link qui di sotto:

Attiva spusu 50 »

Annunci Google

Per i clienti in cerca di una tariffa più completa c’è spusu 100. L’offerta in questione mette a disposizione:

2000 minuti di chiamate verso tutti i fissi e mobili nazionali e, dall’Italia, verso i Paesi dell’UE

500 SMS verso tutti in Italia

100 GB in 4G e 4G+ senza limiti di velocità

senza limiti di velocità 200 GB di Riserva Dati (già disponibile all’attivazione)

(già disponibile all’attivazione) 2000 minuti, 500 SMS e fino a 5.5 GB al mese in roaming gratuito in UE

spusu 100 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità, direttamente con attivazione online:

Attiva spusu 100 »

Le offerte alternative per chi vuole spendere meno di 10 euro al mese

Le due tariffe di spusu sono tra le migliori attualmente disponibili sul mercato di telefonia mobile. Per spendere meno di 10 euro al mese, in ogni caso, ci sono diverse offerte alternative. Per un quadro completo è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it. La tabella di seguito riassume le migliori proposte:

Offerta Minuti, SMS e GB Costi Chi può attivarla Very 4,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 30 GB in 4G sino a 30 Mbps 4,99 euro al mese con 5 euro di attivazione Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali ho. 5,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G sino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con 0,99 euro di attivazione Attivabile da clienti Iliad e di operatori virtuali Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 6,99 euro al mese con 5 euro di attivazione (7,99 euro al mese se attivata con un nuovo numero) Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Fastweb NeXXt Mobile di Fastweb Minuti illimitati, 100 SMS e70 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da tutti Giga 50 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Giga 100 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Kena 9,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 9,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali