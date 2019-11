Sorgenia, Wekiwi, E.ON: le offerte luce e gas più economiche di novembre 2019 a confronto

La comparazione è lo strumento migliore per conoscere le promozioni disponibili sul mercato e individuare, tra le tariffe luce e gas, quale conviene di più (soluzione, tra l’altro, molto più veloce di quella di andare a leggere informazioni in merito su un forum dedicato). Quali sono le compagnie luce e gas convenienti a novembre 2019?

Si tratta di:

Sorgenia Energy Next , con una tariffa luce al costo mensile di 55 euro circa e un’ offerta gas al costo di 64 euro circa;

, con una tariffa luce al costo mensile di circa e un’ al costo di circa; Wekiwi Prezzo Fisso 12 mesi , con una tariffa luce al costo mensile di 55 euro circa e un’offerta gas al costo di 63 euro circa;

, con una tariffa luce al costo mensile di circa e un’offerta gas al costo di circa; ON Luce e Gas Insieme, con una tariffa luce al costo mensile di 55 euro circa e un’offerta gas al costo di 64 euro circa.

In questo articolo verrà presentato il dettaglio delle offerte luce e gas a confronto dei tre operatori sopra citati, con un focus sui punti di forza e le peculiarità di ogni fornitore di luce e gas preso in esame.

Tariffe luce e gas: quale conviene 2019

Le tariffe luce e gas del mercato libero permettono di ottenere risparmi significativi sull’anno, rispetto ai prezzi previsti in Maggior Tutela. Nello specifico, dal confronto tra le offerte luce e gas di Wekiwi, E.ON e Sorgenia emerge che sull’anno è possibile risparmiare:

da 99 euro fino a 105 euro sulla componente luce;

sulla componente luce; da 20 a 40 euro circa sulla bolletta del gas.

Ecco di seguito il confronto fra le tariffe luce e gas più convenienti proposte da Wekiwi, E.ON e Sorgenia.

Offerte luce e gas a confronto: le offerte luce di Sorgenia, Wekiwi e E.ON

Nella tabella in basso sono state confrontate le tariffe luce più convenienti degli operatori Wekiwi, E.ON e Sorgenia. Come sarà possibile notare, ciò che fa davvero la differenza non è tanto il prezzo mensile, quanto i vantaggi esclusivi ai quali la tariffa dà accesso per la sottoscrizione di un contratto di fornitura luce e gas.

Offerte luce e gas a confronto: le offerte gas di Sorgenia, Wekiwi e E.ON

Nella tabella in basso è stato riportato il confronto fra le offerte gas più convenienti degli operatori Wekiwi, E.ON e Sorgenia. Come salterà subito all’occhio, anche in questo caso, le differenze di prezzo mensile fra i fornitori sono davvero irrisorie. Ciò che costituisce il vero valore aggiunto è rappresentato:

dai benefici addizionali;

dagli sconti esclusivi che si ottengono con l’attivazione di una tariffa Dual Fuel.

Wekiwi: le offerte gas e luce più convenienti a novembre 2019

L’offerta gas e luce più economica tra quelle proposte da Wekiwi si chiama Prezzo Fisso 12 mesi. Si tratta di una tariffa Dual Fuel: se attivata insieme alla corrispondente tariffa gas regala Ticket Compliments del valore di 40 euro – sulla sola componente luce o gas sono previsti buoni analoghi, ma del valore di 20 euro. Il cliente dovrà stampare il buono ricevuto via mail e recarsi nel punto vendita (che può essere un supermercato o un negozio tra quelli aderenti all’iniziativa) da lui prescelto per effettuare l’acquisto.

Quali sono le caratteristiche delle tariffe Energia Prezzo Fisso 12 mesi per la componente luce e Gas Prezzo Fisso 12 mesi per la componente gas di Wekiwi? Eccole di seguito:

un costo mensile di 55,45 euro e un risparmio sull’anno di quasi 105 euro per quanto riguarda l’energia elettrica;

e un risparmio sull’anno di quasi per quanto riguarda l’energia elettrica; un costo mensile di 63,12 euro e un risparmio di circa 40 euro sulla componente gas;

e un risparmio di sulla componente gas; pagamento solo tramite RID;

tariffa monoraria a prezzo bloccato per 12 mesi;

carica mensile ;

; conguagli solo sui consumi reali e sconto se si consuma meno rispetto a quanto stimato;

sconto del 10% per gli acquisti sull’e-commerce;

sconto per l’utilizzo dell’area personale presente su wekiwi.it.

E.ON Luce e Gas Insieme: le offerte gas e luce più convenienti a novembre 2019

E.ON Luce e Gas Insieme rappresenta una delle tariffe Dual Fuel migliori fra quelle in circolazione. Si tratta di una tariffa di tipo monorario con prezzo bloccato per 12 mesi, che ha le seguenti caratteristiche:

un costo di 55,86 euro al mese sulla componente luce, grazie al quale si ha un risparmio sull’anno di 100,04 euro ;

al mese sulla componente luce, grazie al quale si ha un risparmio sull’anno di ; un costo di 64,66 euro sulla componente gas, con un risparmio sull’anno di 20,66 euro ;

sulla componente gas, con un risparmio sull’anno di ; pagamento sia tramite RID sia tramite bollettino postale;

sconto del 10% sulla componente energia se sottoscritta insieme alla componente gas (e viceversa);

uno sconto aggiuntivo in bolletta in caso di addebito sul conto corrente e bolletta digitale.

Sorgenia luce e gas: le offerte gas e luce più convenienti a novembre 2019

Per quanto riguarda, invece, il fornitore Sorgenia, le offerte gas e luce più economiche a novembre 2019 sono Next Energy Luce e la tariffa gas corrispondente, ovvero Next Energy Gas. Le caratteristiche di queste soluzioni tariffarie sono:

il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi e una tariffa di tipo monorario;

un costo di 55,92 euro al mese per la componente luce, con un risparmio annuo garantito di 99,26 euro ;

al mese per la componente luce, con un risparmio annuo garantito di ; un costo di 64,52 euro al mese sulla componente gas, con un risparmio annuo garantito di 22,40 euro ;

al mese sulla componente gas, con un risparmio annuo garantito di ; pagamento sia tramite RID sia tramite carta di credito;

la promozione “Porta i tuoi amici in Sorgenia” con la quale è possibile ricevere 30 euro di sconto in bolletta , sia per chi invita sia per la persona invitata che sottoscrive un nuovo contratto;

, sia per chi invita sia per la persona invitata che sottoscrive un nuovo contratto; un buono Amazon del valore di di 50 euro , cumulabile con altre promozione di SosTariffe.it nel caso in cui si attivasse la tariffa Dual Fuel;

, cumulabile con altre promozione di nel caso in cui si attivasse la tariffa Dual Fuel; un buono UberEats con l’attivazione della tariffa Dual Fuel;

bolletta elettronica ed energia proveniente da fonti rinnovabili;

1800 punto sulla carta Fedeltà Italo+ per chi viaggia con Italo Treno.

Miglior fornitore energia elettrica: opinioni

Oltre alla convenienza economica e ai vantaggi esclusivi che si ottengono con la sua attivazione, la scelta di un fornitore può essere anche influenzata dalle opinioni dei clienti che stanno già usufruendo di un determinato servizio.

A questo link potrete trovare le recensioni sui fornitori di luce e gas lasciate dagli utenti in base ad alcuni parametri quali: