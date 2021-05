Sorgenia luce e gas: le offerte di maggio 2021

Sorgenia è uno dei fornitore di energia elettrica e di gas naturale che operano nel mercato libero. In attesa del passaggio obbligatorio, che sarà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 , si consiglia di iniziare a prendere in considerazione le sue tariffe. Ecco quali sono le migliori offerte Sorgenia luce e gas disponibili a maggio 2021.

Le promozioni Sorgenia luce e gas sono delle tariffe molto convenienti che possono essere attivate direttamente online, sia nel caso di nuova fornitura, sia in quello in cui si si decidesse di effettuare il passaggio da un alto fornitore.

Le tariffe Next Energy si caratterizzano per il prezzo fisso della componente energia per i primi 12 mesi o per i primi 24 mesi e sono di tipo monorario, ovvero hanno un costo fisso a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Sorgenia è un’azienda che è stata fondata a Milano nel 1999 e oggi rappresenta uno dei principali operatori del mercato libero dell’energia e del gas naturale, che opera sia nel mercato retail sia in quello di tipo business.

Le sue offerte possono essere sottoscritte direttamente online e si possono pagare sia tramite RID, sia tramite carta di credito: in questo modo sarà possibile risparmiare sui costi del bollettino cartaceo, oltre che sul consumo di carta.

L’azienda è impegnata anche nel mercato del fotovoltaico e dà la possibilità ai propri clienti di poter ottenere un preventivo gratuito per la realizzazione di un impianto. Ma quali sono le offerte Sorgenia luce e gas più convenienti tra quelle che si possono sottoscrivere nel mese di maggio 2021?

Quali elementi fanno davvero la differenza del caso delle offerte Sorgenia luce e gas rispetto a tutte le altre soluzioni proposte dagli operatori del mercato libero dell’energia e del gas naturale? Quanto si può effettivamente risparmiare a livello annuale con le promozioni Sorgenia? Vediamo di seguito i risultati ottenuti utilizzando il comparatore di SOStariffe.it.

Sorgenia luce e gas: le promozioni più vantaggiose di maggio 2021

Oltre al prezzo bloccato e alla tariffa di tipo monorario, c’è un elemento che caratterizza le offerte dell’operatore Sorgenia luce e gas ed è rappresentato dalla modalità Dual Fuel. In pratica, si dovrà necessariamente attivare in contemporanea la promozione sulla componente luce e quella sulla componente gas.

Tra i vantaggi che rientrano nelle promozioni Sorgenia luce e gas troviamo anche il programma “Porta i tuoi amici”, con il quale si potranno invitare amici e parenti ad attivare una nuova fornitura luce e gas con l’azienda. Per ogni amico invitato si riceverà un bonus pari a 30 euro, fino a un massimo di 3.000 euro di sconto, che sarà erogato direttamente in bolletta.

Le promozioni di tipo Dual Fuel che si consiglia di sottoscrivere direttamente online a maggio 2021 sono:

Next Energy Luce Dual e Next Energy Gas Dual;

Next Energy Ventiquattro Luce Dual e Next Energy Ventiquattro Gas Dual.

Vediamo di seguito quali sono le particolarità di queste offerte e perché conviene l’attivazione in modalità Dual Fuel.

Next Energy Luce Dual e Next Energy Gas Dual

L’offerta Next Energy Luce Dual è una promozione a prezzo bloccato per 12 mesi e tariffa di tipo monorario, che potrà essere attivata direttamente online e pagata tramite RID oppure carta di credito.

L’energia è prodotta al 100% da fonti di tipo rinnovabile e ha un costo pari a 0.05199 euro al kWh. Con questa promozione, che potrà essere gestita direttamente tramite app o l’area clienti del sito ufficiale di Sorgenia, sarà possibile:

ricevere fino a 3.000 euro di sconto in bolletta con il programma Porta i tuoi amici in Sorgenia ;

risparmiare fino a 57 euro all’anno rispetto al mercato tutelato;

ricevere la bolletta elettronica.

Sorgenia Energy Gas Dual permette di:

risparmiare fino a 34 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato;

ricevere fino a 3.000 euro di sconto in bolletta con il programma Porta i tuoi amici in Sorgenia;

pagare tramite addebito diretto sul proprio conto corrente, oppure tramite carta di credito;

ricevere la bolletta elettronica.

Il gas ha un costo pari a 0,2252 euro per smc e prevede un prezzo bloccato per 12 mesi e unico a tutte le ore. Come anticipato, le due promozioni citate sono valide soltanto se attivate insieme in modalità Dual Fuel. Clicca sul link in basso per saperne di più.

Next Energy Ventiquattro Luce Dual e Next Energy Ventiquattro Gas Dual

Si tratta di una promozione di tipo Dual Fuel nella quale l’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili e ha un costo pari a 0.06324 euro al kWh, bloccato per un periodo di ben 24 mesi.

La tariffa è di tipo monorario, quindi il prezzo sarà sempre uguale a qualsiasi ora del giorno e della notte e a prescindere dal giorno in cui si consumerà energia. Sono disponibili:

il pagamento tramite RID o carta di credito;

fino a 3.000 euro di sconto in bolletta con il programma Porta i tuoi amici in Sorgenia;

la possibilità di gestire la promozione direttamente dal sito o dall’app e di ricevere la bolletta elettronica.

Per quanto riguarda Next Energy Ventiquattro Gas Dual si tratta della promozione sul gas che si dovrà attivare nello stesso momento in cui si sceglie di sottoscrivere quella sulla componente luce.

Il gas avrà un costo di 0,2478 euro al smc e la tariffa sarà caratterizzata sempre dai vantaggi citati fin qui, ovvero:

il pagamento tramite RID o carta di credito;

fino a 3.000 euro di sconto in bolletta con il programma Porta i tuoi amici in Sorgenia;

la possibilità di gestire la promozione direttamente dal sito o dall’app e di ricevere la bolletta elettronica;

il prezzo bloccato fino a 24 mesi.

A conti fatti, i benefici che si possono ottenere scegliendo le promozioni di Sorgenia sono diversi. In particolare, si sottolinea il grande rispetto da parte della società per l’ambiente in quanto:

l’energia è di tipo green, quindi prodotta da fonti rinnovabili;

è possibile scegliere di ricevere direttamente la bolletta elettronica, che è un grande vantaggio non solo in termini ambientali, ma anche dal punto di vista pratico;

si potrà attivare la domiciliazione delle bollette sul proprio conto corrente oppure su carta di credito. Anche in questo modo si riusciranno a risparmiare i costi e la fatica derivanti dal pagamento tramite bollettino cartaceo.