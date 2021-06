Sorgenia luce e gas: le offerte di giugno 2021

Quali sono le offerte Sorgenia luce e gas con le quali si può risparmiare di più rispetto ai prezzi del mercato tutelato? Per individuarle e stabilire qual è il risparmio effettivo al quale si potrà accedere abbiamo utilizzato il comparatore di tariffe luce e gas di SOStariffe.it.

Abbiamo dunque effettuato una simulazione sulla componente luce e una sulla componente gas. Per quel che riguarda la luce è stata presa in considerazione una famiglia di due persone che ha in casa forno, lavatrice e frigorifero.

Clicca per conoscere le offerte Sorgenia sulla componente luce

Confronta le offerte luce Sorgenia »

Per il gas, è stata considerata una famiglia di due persone che viva in una casa da 50 metri quadri e utilizzi il gas principalmente per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento.

Clicca per conoscere le offerte Sorgenia sulla componente gas

Confronta le offerte gas Sorgenia »

Migliori offerte luce Sorgenia giugno 2021

Le offerte sulla componente luce proposte a giugno 2021 da Sorgenia sono due tariffe di tipo Dual Fuel. Questo significa che dovranno essere attivate, nello stesso momento, sia sulla componente luce sia sulla componente gas.

Le promozioni luce che saranno presentate nelle prossime righe, le quali potranno essere sottoscritte direttamente online, si chiamano:

Next Energy Luce Dual;

Next Energy Ventiquattro Luce Dual.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono, per poi passare all’analisi delle offerte gas.

Next Energy Luce Dual

La promozione Next Energy Luce Dual prevede una tariffa di tipo monorario (che non cambia al variare delle ore e dei giorni delle settimana) con prezzo chiaro e conveniente, in quanto è bloccato per un periodo di 12 mesi.

Per quanto riguarda i prezzi:

si pagheranno in media delle fatture mensili di circa 40 euro, che corrispondono a poco più di 480 euro all’anno;

il risparmio annuale rispetto al mercato tutelato è di circa 20 euro, ma ci sono dei vantaggi esclusivi per i quali conviene attivare questa tariffa.

Uno dei più interessanti è lo sconto fino a 3.000 euro in Bolletta derivante dal programma Porta gli amici in Sorgenia. La promozione permetterà di ricevere anche un buono Amazon e potrà essere pagata con carta di credito o con l’addebito diretto sul proprio conto corrente.

L’energia è prodotta da fonti al 100% rinnovabili. In merito alla fornitura:

è prevista la bolletta elettronica;

la si potrà gestire totalmente tramite l’area clienti del sito o l’applicazione dedicata.

Clicca per attivare l’offerta Dual Fuel di Sorgenia online

Scopri Next Energy Luce Dual »



Next Energy Ventiquattro Luce Dual

Per quanto riguarda l’offerta luce Next Energy Ventiquattro Luce Dual prevede un prezzo unico monorario per tutte le ore e tutti i giorni della settimana, la bolletta elettronica e il pagamento tramite RID o carta di credito.

La differenza principale rispetto alla precedente opzione è rappresentata dal fatto che il prezzo sarà bloccato per un periodo di 24 mesi. Per questo motivo sarà leggermente superiore, in quanto le fatture mensili saranno di circa 44 euro (533 euro all’anno).

Annunci Google

L’energia è prodotta da fonti rinnovabili e l’attivazione della forniture prevede:

un buono Amazon;

uno sconto in bolletta fino a 3.000 euro per chi porta i propri amici in Sorgenia.

Clicca per attivare l’offerta Dual Fuel di Sorgenia online

Scopri Next Energy Ventiquattro Luce Dual »

Migliori offerte gas Sorgenia giugno 2021

L’attivazione delle offerte luce presentate nei paragrafi precedente è legata all’attivazione simultanea di offerte sulla componente gas, ovvero di:

Next Energy Gas Dual, nel caso in cui si scelga Next Energy Luce Dual;

Next Energy Ventiquattro Gas Dual, nell’ipotesi in cui si scelga di attivare, invece, Next Energy Ventiquattro Gas Dual.

Next Energy Gas Dual

L’offerta Sorgenia Next Energy Gas Dual è una tariffa di tipo monorario e a prezzo bloccato per 12 mesi, che si caratterizza per:

il pagamento tramite addebito automatico su conto corrente (SDD) o con carta di credito ricorrente;

la bolletta elettronica e la gestione della fornitura tramite l’area clienti del sito o tramite app;

un buono Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro da applicare direttamente in bolletta grazie al programma Porta gli amici in Sorgenia.

Le bollette avranno un costo medio mensile di 50 euro, che corrispondono a circa 610 euro all’anno: sommando il costo dell’offerta luce e di quella gas, in un anno per le bollette di luce e gas si spenderanno meno di 1.100 euro.

Clicca sul link per avere maggiori informazioni sull’offerta Sorgenia luce e gas

Scopri Next Energy Gas Dual »



Next Energy Ventiquattro Gas Dual

La promozione Next Energy Ventiquattro Gas Dual si differenzia dalla precedente perché il gas ha un prezzo bloccato per un periodo di 24 mesi. Il costo della bolletta mensile sarà di circa 53 euro, che corrispondono a 642 euro all’anno.

Se è vero che la versione con prezzo bloccato per 24 mesi ha un costo leggermente superiore, è comunque vantaggiosa in quanto permette di essere tutelati rispetto alla oscillazioni del mercato per un anno in più.

Tra le sue caratteristiche ci sono poi:

il pagamento tramite addebito automatico su conto corrente (SDD) o con carta di credito ricorrente;

la bolletta elettronica e la gestione della fornitura tramite l’area clienti del sito o tramite app;

un buono Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro da applicare direttamente in bolletta grazie al programma Porta gli amici in Sorgenia.

Clicca sul link per avere maggiori informazioni sull’offerta Sorgenia luce e gas

Scopri Next Energy Ventiquattro Gas Dual »

Sorgenia luce e gas: considerazioni sulle offerte di giugno 2021

Alla luce di quanto detto finora in merito alle offerte luce e gas di Sorgenia che sarà possibile sottoscrivere online nel mese di giugno 2021 è possibile fare qualche riflessione che potrà tornare utile nella scelta finale.

Le offerte presentate sono praticamente identiche: quello che cambia, nella pratica, è la durata del prezzo bloccato, che va da un minimo di 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi. Per il resto di tratta, in entrambi i casi, di tariffe monorarie.

La proposta di Sorgenia è molto interessante perché sono previsti diversi servizi che rendono le sue promozioni moderne e al passo con i tempi. Il semplice fatto che l’energia sia 100% green ci fa capire che l’azienda sia particolarmente attenta a certe tematiche.

Non è, dunque, un caso che la bolletta sia disponibile in formato elettronico, una modalità che permette di efficientare i pagamenti e la consultazione delle proprie forniture, che saranno disponibili in qualsiasi momento sul sito e sull’app dell’operatore.

Il costo delle offerte Sorgenia luce e gas permette già di per sé di risparmiare rispetto al mercato tutelato e, come accade in genere per le varie promozioni del mercato libero e dell’energia naturale, prevede anche degli sconti aggiuntivi che non fanno altro che integrare la tariffa base e renderla ancora più conveniente. La possibilità di gestire tutto da remoto in autonomia è un altro punto a favore della proposta del fornitore.