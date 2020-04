Solidarietà Digitale: le iniziative Vodafone, TIM, Wind e Tre Coronavirus

Il programma Solidarietà Digitale è stato lanciato dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per sostenere la popolazione durante l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus in tutto il Paese. A questo programma possono partecipare aziende e associazioni di vario tipo proponendo servizi digitali gratuiti o a condizioni agevolate. Ecco le iniziative di Vodafone, TIM, WINDTRE e degli altri provider che rientrano nel programma Solidarietà Digitale.

Anche gli operatori di telefonia hanno aderito al programma Solidarietà Digitale, lanciato dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per sostenere gli utenti durante l’emergenza Coronavirus che ha colpito tutta l’Italia. Grazie a quest’iniziativa, aziende e associazioni di vario tipo possono offrire servizi digitali gratuiti o con condizioni particolarmente vantaggiose agli utenti sono obbligati ad utilizzare gli strumenti digitali per lo smart working e lo smart learning.

I provider italiani del settore di telefonia mobile e fissa hanno aderito da subito a Solidarietà Digitale, offrendo strumenti gratuiti e soluzioni vantaggiose ai loro clienti per accedere ad Internet, sia da casa che utilizzando la rete mobile, in modo decisamente più agevole. Per scoprire tutte le iniziative delle aziende e delle associazioni che hanno aderito al programma è possibile consultare il sito Solidarietà Digitale. Il portale offre anche tutte le indicazioni che gli utenti possono seguire per aderire alle iniziative disponibili.

Di seguito vediamo, invece, quali sono le iniziative di Vodafone, TIM, WINDTRE e degli altri operatori di telefonia che hanno scelto di partecipare all’iniziativa Solidarietà Digitale.

Vodafone

Tra i primi operatori a rispondere all’emergenza Coronavirus, supportando il programma di Solidarietà Digitale, troviamo Vodafone. Il provider ha lanciato una serie di iniziative in queste ultime settimane con l’obiettivo di semplificare al massimo l’accesso ad Internet in mobilità, sia per i clienti consumer che per i clienti business. Il programma di agevolazioni lanciato da Vodafone punta a garantire la possibilità di navigare sfruttando la rete mobile senza costi aggiuntivi e con l‘opzione dei Giga illimitati.

Per quanto riguarda i clienti consumer, la proposta di Vodafone per il programma Solidarietà Digitale si rivolge agli studenti ed, in particolare, alla clientela che ha tra 14 e 26 anni (ovvero studenti di scuola superiore e studenti universitari) e che in queste settimane deve fare i conti con lo smart learning, le lezioni online e l’apprendimento a distanza, una novità assoluta per tutto il sistema scolastico italiano.

I clienti Vodafone che rientrano in questa fascia d’età hanno quindi la possibilità di aderire al programma di Solidarietà Digitale richiedendo l’attivazione di un’opzione gratuita che permette di sfruttare Giga illimitati con la propria SIM. Tale opzione ha una durata di un mese a partire dalla data di attivazione e, una volta terminato il periodo promozionale, si disattiverà in automatico senza alcun addebito per il cliente.

Chi rientra nel target di clienti selezionati per poter sfruttare l’iniziativa avrà la possibilità di attivare l’opzione con Giga illimitati per la propria SIM semplicemente chiamando al numero 42100 e seguendo le istruzioni che verranno proposte durante la chiamata. In breve tempo si riceverà un SMS di conferma che attesterà l’effettiva attivazione dell’opzione e la possibilità di sfruttare Giga illimitati con la propria SIM.

Per quanto riguarda la clientela business, fortemente colpita dall’emergenza Coronavirus e da lockdown che sta creando non pochi problemi al mondo lavorativo nonostante la possibilità di optare per lo smart working, Vodafone ha offerto la possibilità di utilizzare la rete mobile senza limiti. In modo automatico, infatti, l’operatore ha attivato la possibilità di sfruttare Giga illimitati sulle SIM voce di tutti i clienti business per un intero mese.

In questo modo, si andrà a semplificare lo smart working e sarà più semplice restare in contatto con colleghi e clienti durante tutto il periodo di isolamento. Anche in questo caso, l’opzione non comporta alcun costo aggiuntivo rispetto al normale canone mensile dell’offerta attivata. Da notare che l’opzione viene attivata e disattivata in automatico. Il cliente, quindi, non dovrà fare nulla per poter sfruttare l’agevolazione prevista dal programma di Solidarietà Digitale di Vodafone.

Segnaliamo, inoltre, un’ulteriore iniziativa lanciata dall’operatore ma non riportata tra le iniziative previste dal programma Solidarietà Digitale. I clienti Vodafone che, in questo momento, si trovano all’interno dei confini dell’Unione Europa (potendo quindi sfruttare le agevolazioni della normativa Roaming Like at Home ed utilizzare la SIM italiana senza costi aggiuntivi) avranno modo di utilizzare tutti i Giga inclusi nel bundle dati della propria offerta senza costi aggiuntivi.

Non saranno, quindi, addebitati costi extra per l’utilizzo dei Giga che eccedono il valore massimo del traffico dati utilizzabile gratuitamente in roaming in UE (l’effettivo quantitativo dei Giga utilizzabili dipende, solitamente, dal canone mensile dell’offerta attivata). Tale promozione, inizialmente disponibile sino al 1 aprile, è stata estesa sino al prossimo 30 aprile.

TIM

Anche TIM si mossa attivamente per intervenire in sostegno della clientela colpita dall’emergenza Coronavirus con una serie di agevolazioni che, come per il caso di Vodafone, intervengono in aiuto sia degli utenti consumer che della clientela business. Nel caso di TIM si segnalano agevolazioni anche per gli abbonamenti di rete fissa.

Partiamo dai clienti “consumer”. Per quanto riguarda la rete mobile, TIM consente a tutti i suoi clienti di attivare un’opzione gratuita con Giga illimitati per la propria SIM. Tale opzione avrà una durata di un mese e, al termine del periodo di validità, si disattiverà in modo automatico. Per poter attivare questa promozione sarà sufficiente accedere all’app MyTIM ed alla sezione TIM Party (in alternativa è possibile attivare l’agevolazione anche via web, collegandosi al sito tim.it/timparty).

Per gli abbonamenti di rete fissa, invece, TIM ha scelto di attivare senza costi di alcun tipo l’opzione per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali a tutti i clienti che hanno un abbonamento che non prevede tale opzione (normalmente disponibile al costo di 5 Euro al mese). Per richiedere l’attivazione gratuita di quest’opzione basterà chiamare il 187 dalla linea fissa su cui si desidera procedere con l’attivazione. La promozione è valida sino alla fine del mese di aprile.

Da segnalare anche importanti agevolazioni per i clienti TIM Business. In questo caso, l’operatore aveva offerto 100 GB gratuiti ai clienti business da utilizzare sia in Italia che in Europa. La promozione è stata rinnovata con ulteriori 100 GB per il mese di aprire che saranno a disposizione di tutta la clientela che ha aderito all’agevolazione lanciata dall’operatore.

Da notare, inoltre, che tutta la clientela business che ha attivato un abbonamento di rete fissa con solo la linea telefonica potrà effettuare l’attivazione gratuita di una connessione dati grazie all’azzeramento dei costi di attivazione per la connettività ultrabroadband (FTTC, FTTH e FWA). Chiamando il Servizio Clienti Business 191 sarà possibile verificare la copertura e richiedere maggiori informazioni in merito all’offerta da sottoscrivere.

WINDTRE

Nel programma di Solidarietà Digitale troviamo anche WINDTRE che ha annunciato la possibilità di sfruttare 100 GB gratis per una settimana per tutti i clienti ricaricabili. La promozione sarà attivata in modo progressivo (le prime attivazioni sono partite dalla seconda metà di marzo). I clienti interessati riceveranno, via SMS, la conferma di avvenuta attivazione del bundle dati aggiuntivo che potranno utilizzare per navigare senza consumare i Giga del proprio piano tariffario.

Per quanto riguarda WINDTRE Business, invece, c’è da segnalare l’azzeramento dei costi di migrazione per il passaggio dall’offerta attualmente attiva ad un’offerta mobile che preveda minuti e Giga illimitati per tutta la clientela business. Per richiedere il passaggio sarà necessario contattare il proprio referente commerciale.

Per tutte le connessioni in fibra ottica, inoltre, ci sarà la possibilità, per Professionisti e Partite IVA, di accedere a Super Office Smart, una soluzione di Virtual PABX che permetterà di gestire da casa le chiamate dei propri clienti e di sfruttare servizi di Videoconferenze gestibili direttamente tramite App dedicata. Anche in questo caso, per maggiori dettagli è necessario contattare il referente commerciale.

I clienti WINDTRE Business potranno, inoltre, accedere ad una prova gratuita di 2 mesi della suite completa di Microsoft Office 365, in modo da sfruttare tutti gli strumenti digitali necessari per semplificare la vita lavorativa da casa con le soluzioni del pacchetto Office ed i servizi di messaging e Videoconference di Teams.

Iliad

Anche Iliad ha aderito al programma di Solidarietà Digitale con un’importante agevolazione a tutta la clientela che ha attivato la tariffa Iliad Voce, un’offerta che offre minuti illimitati verso tutti in Italia. Grazie al bonus previsto dal programma di Solidarietà Digitale, infatti, chi ha attivato Iliad Voce ha avuto modo di sfruttare 10 GB extra e l’opzione per le chiamate illimitate dall’Italia all’estero senza costi aggiuntivi. La promozione è terminata il 3 aprile e, per ora, non è stata prorogata.

CoopVoce

CoopVoce, uno degli operatori virtuali più importanti del mercato di telefonia mobile in Italia, ha aderito al programma di Solidarietà Digitale con una promozione gratuita di sicuro interesse. I clienti del provider, infatti, potranno richiedere l’opzione Carta 100 GIGA che mette a disposizione 100 GB gratuiti da utilizzare per navigare con la rete CoopVoce senza consumare i Giga del proprio piano tariffario. La promozione durerà 30 giorni e si disattiverà in automatico, senza alcun addebito per la clientela.

Per attivare Carta 100 GIGA, i clienti di CoopVoce potranno accedere all’applicazione per dispositivi mobili dell’operatore APP CoopVoce o dall’Area privata del sito ufficiale. In alternativa, è possibile attivare la promozione inviando un SMS con il testo “SI 100 GIGA” al numero gratuito 4243688.

Fastweb

Per i suoi clienti di rete mobile, Fastweb ha offerto un maxi bundle da 1 milione di Giga per navigare senza utilizzare i GB del proprio piano tariffario e, naturalmente, senza costi aggiuntivi. Tutti i clienti dell’operatore hanno avuto modo di accedere al bundle con un limite massimo di 120 GB per SIM. Il bundle offerto da Fastweb ai suoi clienti di rete mobile si è esaurito nel giro di alcuni giorni. Per ora, l’operatore non ha rinnovato l’iniziativa.

Le altre iniziative disponibili con Solidarietà Digitale

Il programma di iniziative di Solidarietà Digitale è davvero molto ricco. Collegandosi al sito ufficiale, infatti, è possibile accedere ad una panoramica completa dei tanti servizi proposti gratuitamente agli utenti. Il numero di aziende e associazioni che aderiscono al programma è in costante crescita ed è quindi possibile trovare un gran numero di iniziative davvero molto interessanti tra le opzioni disponibili.

Tutte le iniziative di Solidarietà Digitale vengono suddivise in alcune macro-categorie:

connettività

e-learning

informazione e svago

smart working

supporto ai cittadini

Le soluzioni gratuite a disposizione degli utenti italiani sono davvero numerose. Navigando il portale ufficiale del programma Solidarietà Digitale sarà facile individuare il servizio e la piattaforma digitale da utilizzare, senza costi aggiuntivi, nel corso di questo periodo d’emergenza, sulla base delle proprie necessità.

Tutti gli studenti che devono seguire lezioni e studiare da casa, ad esempio, troveranno un gran numero di servizi che potrebbero fare davvero comodo. Allo stesso modo, chi ha l’esigenza di puntare sullo smart working potrà accedere senza costi a tanti strumenti digitali di sicuro interesse. In questo modo sarà possibile nuove soluzioni per gestire le attività lavorative da remoto in modo efficace ed immediato.