Da questa settimana, i clienti Iliad possono acquistare anche smartphone Samsung, sfruttando le offerte telefono incluso di Iliad. Gli smartphone Galaxy, quindi, si affiancano agli iPhone, garantendo un’opzione in più per tutti gli utenti dell’operatore. Il listino comprende i top di gamma Galaxy S24, 24+ e S24 Ultra oltre al Galaxy S23 FE e ai modelli della serie Galaxy A ovvero i Galaxy A55, A35, A,25 e A15, tutti proposti con connettività 5G inclusa.

Tutti i Galaxy proposti da Iliad (ad eccezione di A15 e A25, disponibili solo con acquisto in un’unica soluzione) sono disponibili con finanziamento in 12 o 24 mesi con Findomestic, con tasso zero e anticipo zero. Le offerte sono disponibili per tutti i clienti Iliad. Per acquistare lo smartphone desiderato a rate è sufficiente seguire la procedura online, accessibile dalla sezione Smartphone del sito dell’operatore.

Scopri qui le offerte Iliad »

Smartphone Samsung con Iliad: modelli e prezzi

In tabella, qui di sotto, sono riepilogati i costi degli smartphone Samsung Galaxy disponibili a rate con Iliad.

SMARTPHONE COSTO A RATE (IN 24 MESI) COSTO UNICA SOLUZIONE Galaxy S24 Ultra 60,04 €/mese 1441 € Galaxy S24+ 47,62 €/mese 1143 € Galaxy S24 37,25 €/mese 894 € Galaxy S23 28,87 €/mese 693 € Galaxy A55 5G 19,33 €/mese 464 € Galaxy A35 5G 12,45€/mese 299 € Galaxy A25 5G – 249,90 € Galaxy A15 5G – 199,09 €

I prezzi indicati si riferiscono alla versione dello smartphone con la rata più bassa disponibile. Alcuni modelli Samsung Galaxy, infatti, sono disponibili in più varianti di storage. Per l’elenco completo e aggiornato dei prezzi è possibile consultare il sito ufficiale di Iliad. Da notare che tutti i modelli acquistabili con il finanziamento Findomestic sono disponibili anche in 12 rate. Le offerte sono sempre con anticipo e tasso zero.

Le offerte Iliad di Maggio 2024

Il listino di offerte Iliad è ricco di opzioni molto interessanti. Ecco le tariffe principali da attivare:

Giga 120

Quest’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G

Il costo è di 7,99 euro al mese ed è previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Attiva Giga 120 di Iliad »

Giga 180

L’offerta più completa dell’operatore (e unica opzione per poter accedere al 5G) è Giga 180. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G e 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese anche in questo caso c’è un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 180 di Iliad »

Attivando Giga 180 (o qualsiasi altra offerta Iliad mobile con canone di almeno 9,99 euro al mese) è possibile ottenere uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra di Iliad. In questo momento, l’abbonamento per la connessione Internet casa proposto dall’operatore costerà 19,99 euro al mese invece di 24,99 euro al mese. Quest’offerta include:

la linea telefonica con chiamate illimitate

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gbps

Per attivare l’offerta è possibile premere sul box qui di sotto. Lo sconto di 5 euro al mese può essere richiesto anche successivamente all’attivazione dell’abbonamento.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »