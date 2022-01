Sky WiFi + Prova Sky Q: nuova offerta fibra con TV inclusa

Sky rinnova il suo listino di offerte per la connessione Internet di casa mettendo a disposizione una nuova promozione che consente di attivare un nuovo abbonamento in fibra ottica andando ad abbinare per 30 giorni il pacchetto completo di tutti i contenuti Sky Q che consente di accedere ai vari canali Sky, ai contenuti on demand ed anche a Netflix. Vediamo i dettagli della promozione:

La nuova offerte Sky WiFi + Prova Sky Q va ad abbinare i due servizi di Sky in un unico pacchetto particolarmente conveniente. Grazie all’iniziativa, disponibile tramite una veloce attivazione online, è possibile attivare una delle offerte fibra ottica di Sky andando ad abbinare all’abbonamento la promozione Prova Sky Q che consente di accedere a tutti i contenuti TV di Sky ed anche a Netflix senza costi aggiuntivi.

Come funziona l’offerta Sky WiFi + Prova Sky Q

Scegliendo la nuova promozione, è possibile attivare un abbonamento Sky WiFi con le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

con chiamate a consumo connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download oppure tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega

con velocità massima di 1.000 Mega in download oppure tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega modem Sky WiFi Hub per gestire la connessione di casa

All’abbonamento Internet casa viene abbinata la promozione Prova Sky Q che consente di accedere per 30 giorni ad un pacchetto composto da:

Sky TV con tutti i programmi di intrattenimento e le serie TV disponibili nel catalogo Sky

con tutti i programmi di intrattenimento e le serie TV disponibili nel catalogo Sky Netflix con tutti i contenuti presenti sulla piattaforma di streaming on demand (l’abbonamento è quello Standard con contenuti in Full HD e due accessi in contemporanea alla piattaforma)

con tutti i contenuti presenti sulla piattaforma di streaming on demand (l’abbonamento è quello Standard con contenuti in Full HD e due accessi in contemporanea alla piattaforma) Sky Cinema con canali dedicati al cinema ed un catalogo on demand

con canali dedicati al cinema ed un catalogo on demand Sky Sport per vedere le partite di Champions League, Europa League e tanti altri eventi sportivi trasmessi da Sky in esclusiva

per vedere le partite di Champions League, Europa League e tanti altri eventi sportivi trasmessi da Sky in esclusiva Sky Calcio per vedere le partite di Serie A (3 per ogni giornata), Serie B e dei campionati esteri

per vedere le partite di Serie A (3 per ogni giornata), Serie B e dei campionati esteri Sky Kids con tanti contenuti per l’intrattenimento dei più piccoli

La promozione presenta i seguenti costi:

canone mensile di 24,90 euro per i primi 18 mesi (poi 29,90 euro al mese) per l’abbonamento Internet casa

(poi 29,90 euro al mese) per l’abbonamento Internet casa attivazione di 20 euro per l’abbonamento Internet casa e 9 euro per il pacchetto TV per un totale di 29 euro una tantum

Al termine del periodo gratuito di 30 giorni, il cliente sarà libero di decidere se attivare un nuovo abbonamento Sky TV, consultando le varie offerte disponibili al momento, oppure se limitarsi alla sola attivazione della connessione Internet casa. Non sono previsti costi aggiuntivi di alcun tipo nel caso in cui si decida di non attivare un abbonamento Sky TV.

Per richiedere la promozione è possibile seguire la procedura online disponibile al link qui di sotto:

Annunci Google

Attiva Sky WiFi + Prova Sky Q »

Oltre alla promozione Sky WiFi + Prova Sky Q, per i nuovi clienti sono disponibili diverse soluzioni per accedere al mondo Sky. Ecco alcune delle promozioni più interessanti di questo momento:

Sky WiFi : abbonamento Internet casa con connessione tramite fibra ottica e linea telefonica; il canone mensile è di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29.90 euro al mese) con attivazione di 29 euro; il modem è incluso

: abbonamento Internet casa con connessione tramite fibra ottica e linea telefonica; il canone mensile è di (poi 29.90 euro al mese) con attivazione di 29 euro; il modem è incluso Sky WiFi + Sky TV : abbonamento Sky WiFi ed abbonamento Sky Q con pacchetto Sky TV, Sky HD e Sky Go al prezzo complessivo di 39,80 euro al mese per 18 mesi e con attivazione di 9 euro

: abbonamento Sky WiFi ed abbonamento Sky Q con pacchetto Sky TV, Sky HD e Sky Go al prezzo complessivo di e con attivazione di 9 euro Sky WiFi + Intrattenimento Plus: abbonamento Sky WiFi ed abbonamento Sky Q con Sky TV, Netflix (piano Standard), Sky HD e Sky Go al prezzo complessivo di 44,80 euro al mese per 18 mesi e con attivazione di 9 euro

Per attivare una delle offerte del momento è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva una delle offerte Sky WiFi + Sky TV »

Per chi vuole attivare esclusivamente un abbonamento Sky TV, infine, il consiglio è quello di dare un’occhiata approfondita alle varie promozioni disponibili in questo momento. Sky consente di attivare un nuovo abbonamento TV a partire da 19,90 euro al mese. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri tutte le offerte Sky TV »