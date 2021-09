Sky WiFi: offerte e promozioni di settembre 2021

Tra i migliori operatori con i quali è oggi possibile attivare una promozione Internet casa , troviamo anche Sky . In cosa consiste le sua offerta commerciale? Quali sono i costi da sostenere? Come si possono combinare le offerte Internet Wifi con quelle legate alla TV? Ecco un’analisi comparativa di tutte le soluzioni disponibili a settembre 2021.

Sky Wifi è la promozione Internet casa con la quale è possibile far felice tutta la famiglia: è disponibile al costo di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi e permette di navigare con la fibra 100%, nota per:

garantire il massimo della connessione;

la sua affidabilità per lo streaming di serie, calcio, film e app.

Verifica la tua copertura di rete e scopri a quale velocità potrai attivare la promozione Sky Wifi.

Sky Wifi per già clienti e nuovi clienti

La promozione Sky Wifi potrà essere sottoscritta sia dai già clienti Sky, che hanno all’attivo un abbonamento TV, sia dai nuovi clienti. Nel primo caso, si potranno risparmiare 10 euro al mese in quanto Sky Wifi avrà un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece dei 29,90 euro al mese previsti da listino.

L’offerta comprenderà:

la Fibra 100% fino a 1 Giga in download;

le chiamate a consumo;

il costo di attivazione a 29 euro, invece di 49 euro una tantum.

Clicca sul link in basso per avere maggiori dettagli in merito.

I già clienti potranno anche scegliere di attivare l’offerta Sky Wifi Plus, che per i primi 18 mesi avrà sempre un costo pari a 24,90 euro al mese, che poi diventeranno 34,90 euro al mese.

In questo caso, l’abbonamento Internet casa comprenderà:

la Fibra 100% fino a 1 Giga in download;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il costo di attivazione a 29 euro, invece di 49 euro una tantum.

Al costo di 27,90 euro al mese per i primi 18 mesi sarà possibile attivare la promozione Sky Wifi Ultra Plus, la quale avrà un costo di 37,90 euro al mese una volta trascorso il periodo promozionale.

Questa offerta comprende:

la Fibra 100% fino a 1 Giga in download con Ultra Wifi;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il costo di attivazione a 29 euro, invece di 49 euro una tantum.

Nella pratica, la promozione Sky Wifi Ultra Plus si adatta perfettamente per le abitazioni molto grandi ed è in grado garantire una connessione stabile e performante in ogni angolo della propria casa.

Sky Wifi è stata premiata in Italia come la migliore connessione in assoluto per il rapporto qualità-prezzo. Per quanto riguarda la proposta riservata ai nuovi clienti, Sky Wifi è disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi (invece di 29,90 euro al mese).

La proposta comprende:

la Fibra 100% fino a 1 Giga in download;

le chiamate a consumo;

il costo di attivazione a 29 euro, invece di 49 euro una tantum.

Le migliori offerte Sky Wifi + Sky TV

Prima ancora di specializzarsi nelle promozioni Internet casa, Sky era il colosso della Pay TV: oggi sono disponibili diversi pacchetti che combinano tutti i vantaggi della connessione Internet casa con quelli di un abbonamento TV.

Clicca sul link per scoprire subito quali sono le migliori offerte disponibili.

Tra le proposte Internet casa + TV troviamo il pacchetto Sky Wifi + Sky TV, disponibile al costo di 39,80 euro al mese per 18 mesi, invece di 54,90 euro al mese. La promozione in questione include:

la fibra 100% fino a 1 Giga in download;

Sky TV, ovvero gli show, le serie TV Sky Original e internazionali con Sky Q via Internet.

Il contributo di attivazione sarà pari a 29 euro al mese, invece di 49 euro, e Sky Q via Internet avrà un costo di 9 euro, invece di 148 euro.

Sky Wifi + Intrattenimento Plus ha un costo di 44,80 euro al mese per 18 mesi, invece di 59,90 euro al mese, e include:

i servizi della connessione Internet casa;

Intrattenimento Plus, con Sky Q via Internet, che include non solo l’intrattenimento Sky e Netflix.

Anche in questo caso, il contributo di attivazione sarà pari a 29 euro al mese, invece di 49 euro, e Sky Q via Internet avrà un costo di 9 euro, invece di 148 euro.

I pacchetti dedicati allo sport

Sky Wifi potrà essere personalizzata con l’aggiunta di uno dei pacchetti dedicati allo sport, ovvero Sky Sport o Sky Calcio.

Sky Sport ha un costo di 30,90 euro al mese per i primi 18 mesi, che poi diventeranno 45 euro al termine del periodo promozionale: l’offerta include i migliori eventi sportivi, come per esempio coppe europee, motori, tennis, basket e molto altro ancora.

L’offerta Sky Calcio + Sky TV ha un costo di 14,90 euro al mese (che diventeranno 19,90 euro al mese a partire dal 1° ottobre 2021) e permette di vedere:

la serie A TIM;

la serie BKT e la serie C;

il grande calcio europeo;

Sky Sport 24.

Clicca sul link per avere maggiori dettagli in merito.

Come funziona l’offerta Prova Sky Q

Sky dà la possibilità a chiunque ne sia interessato di provare Sky Q al costo di 9 euro per 30 giorni: non ci sarà alcun rinnovo automatico e al termine della prova si avrà la possibilità di scegliere se abbonarsi a Sky, oppure se restituire Sky Q.

Nella pratica, la proposta funziona in questo modo:

si attiva Prova Sky Q;

si riceve Sky Q direttamente a casa propria nel giro di pochi giorni;

lo si collega alla propria rete domestica. S i avranno 30 giorni di tempo per vedere i contenuti proposti;

al termine dei 30 giorni, si potrà scegliere se attivare un abbonamento a Sky, oppure no.

In merito ai contenuti inclusi, si tratta di:

Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Kids, Sky Calcio;

Netflix, con tutti i suoi contenuti e le sue funzionalità;

Sky Q via Internet.

I principali vantaggi di Sky Q sono stati raccolti nella tabella che segue.

Vantaggio In cosa consiste Si avrà tutto in un unico posto I programmi Sky e tutte le app preferite, come per esempio Netflix o Disney+, sono tutti a portata di mano Sarà facile cercare cosa guardare Sky Q suggerisce cosa guardare in base ai gusti di tutta la famiglia. Permette di trovare il programma preferito con il comando vocale e con il dispositivo Wi-Fi ti segue in ogni stanza Sky Q è compatibile con la nuova TV digitale Sky Q è compatibile con il nuovo standard DVB-T2, quindi non sarà necessario cambiare TV, oppure dover acquistare un nuovo decoder

