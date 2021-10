C'è tempo fino al prossimo 17 di ottobre per sfruttare la nuova "offerta flash" proposta da Sky per l'abbonamento fibra ottica Sky WiFi. La promozione in corso consente a tutti i nuovi clienti di attivare un nuovo abbonamento con un costo periodico di 24,90 euro al mese e con attivazione gratuita e chiamate illimitate incluse. L'offerta è disponibile per tutti, anche per chi non è cliente Sky TV, ed è slegata dalla sottoscrizione di un abbonamento Pay TV. Ecco i dettagli della promozione: