Sky WiFi: disponibile la nuova offerta fibra ottica da 24,90 euro al mese

Sky rinnova il listino di offerte Sky WiFi . A partire da oggi, i clienti Sky TV hanno la possibilità di attivare la fibra ottica di Sky a partire da appena 24,90 euro al mese . Si tratta di una delle promozioni più vantaggiose in assoluto per accedere alla fibra ottica FTTH che, con Sky, consente di navigare fino ad un massimo di 1.000 Mega in download. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta Sky WiFi e come fare per attivarla.

Le offerte fibra ottica di Sky diventano ancora più convenienti. A partire da oggi, infatti, i clienti Sky TV che vogliono attivare un abbonamento Internet casa hanno la possibilità di scegliere l’offerta Sky WiFi che viene proposta con un canone scontato di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi di sottoscrizione. L’abbonamento resta indipendente dall’abbonamento TV e consente un risparmio netto sui costi della fibra ottica rispetto alle principali tariffe presenti sul mercato.

Ecco tutti i dettagli sull’offerta:

Sky WiFi: Internet illimitato fino a 1.000 Mega da 24,90 euro al mese

La nuova versione di Sky WiFi con canone scontato per 18 mesi è disponibile per tutti i clienti Sky TV con un abbonamento attivo. L’offerta in questione si chiama Sky WiFi Plus ed include:

una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali; al costo di 5 euro al mese in più è possibile includere anche le chiamate illimitate verso l’estero

verso fissi e mobili nazionali; al costo di 5 euro al mese in più è possibile includere anche le chiamate illimitate verso l’estero una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

Sky WiFi Plus presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 34,90 euro al mese. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 29 euro mentre il router Sky WiFi Hub è incluso nel prezzo senza costi aggiuntivi.

Da segnalare, inoltre, che è possibile attivare anche Sky WiFi Ultra Plus che arricchisce l’abbonamento con 2 Sky WiFi Pod per potenziare la copertura della rete WiFi di casa. Il costo dell’abbonamento, in questo caso, sarà di 27,90 euro al mese con attivazione di 29 euro. Anche in questo caso, la promozione ha durata di 18 mesi.

Per attivare un nuovo abbonamento Sky WiFi a partire da 24,90 euro al mese è possibile accedere al sito dell’operatore cliccando sul link qui di sotto e lasciare i propri dati per un ricontatto (immediato o su appuntamento) da parte di un consulente Sky.

Attiva Sky WiFi da 24,90 euro al mese »

Annunci Google

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Sky TV e Sky WiFi insieme da 39,90 euro al mese

L’offerta precedente è riservata ai clienti Sky TV che attivano un nuovo abbonamento Sky WiFi. Chi non ha un abbonamento Sky TV, in ogni caso, ha la possibilità di attivare l’offerta combinata Sky TV con Sky WiFi. L’offerta in questione include:

linea telefonica con chiamate a consumo (+5 euro al mese per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali)

con chiamate a consumo (+5 euro al mese per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali) connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega o rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

tramite rete in fino a 1.000 Mega o rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega Sky TV, Sky HD e Sky Go Plus

L’offerta in questione presenta un costo di 39,90 euro al mese per 18 mesi. Alla fine del periodo promozionale, l’abbonamento Sky WiFi si rinnoverà a 29,90 euro al mese mentre l’abbonamento TV potrà essere rinnovato in base alle offerte del momento.

Da notare, inoltre, che è possibile includere anche Netflix, con abbonamento Standard, nell’offerta. In questo caso, l’abbonamento complessivo presenterà un costo promozionale di 44,90 euro al mese per 18 mesi. In questo caso, quindi, l’aggiunta di Netflix comporta un costo di appena 5 euro in più ogni mese. Ricordiamo che Netflix in versione Standard (due accessi al servizio in contemporanea e contenuti in HD) presenta un costo di listino di 11,99 euro al mese.

Per attivare l’offerta combinata di Sky ed unire i vantaggi dell’abbonamento TV alla connessione Internet casa proposta da Sky è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione.

Attiva Sky TV + Sky WiFi »