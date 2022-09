Sky TV + Sky Sport con Buono Amazon da 50 euro incluso: ecco l'offerta

C'è tempo fino al prossimo 11 settembre per sfruttare la nuova promo Sky dedicata al pacchetto Sky Sport . Per tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un nuovo abbonamento con Sky Sport incluso, infatti, ci sarà un bonus aggiuntivo rappresentato da un Buono Regalo Amazon da 50 euro . Tale bonus va a sommarsi al canone scontato per i primi 18 mesi, garantendo un notevole risparmio aggiuntivo. Ecco i dettagli dell'offerta:

Offerte in evidenza Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Intrattenimento Plus 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il listino di offerte Sky include una promozione di sicuro interesse, disponibile fino al prossimo 11 settembre. Scegliere una qualsiasi offerta con Sky Sport incluso, infatti, darà diritto ad un Buono Regalo Amazon da 50 euro che andrà a sommarsi a tutti gli altri vantaggi previsti dall’abbonamento proposto da Sky. Vediamo quali sono tutti i dettagli della promozione e come fare ad attivarla direttamente online:

Con Sky Sport c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo: ecco l’offerta

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Sky TV + Sky Sport Sky TV

Sky Sport

12 mesi di Discovery+

Sky Go

possibilità di aggiungere Sky Calcio (+ 5 euro), Sky Cinema (+10 euro) e Sky Kids (+5 euro)

Buono Amazon da 50 euro 24,90 euro al mese Sky TV + Netflix + Sky Sport Sky TV

Netflix con piano Standard

Sky Sport

12 mesi di Discovery+

Sky Go

possibilità di aggiungere Sky Calcio (+ 5 euro), Sky Cinema (+10 euro) e Sky Kids (+5 euro)

Buono Amazon da 50 euro 29,90 euro al mese

Attivare una nuova offerta Sky con il pacchetto Sky Sport incluso garantisce un vantaggio aggiuntivo. Per tutti i nuovi clienti c’è, infatti, un Buono Amazon da 50 euro in regalo. L’offerta può essere personalizzata con l’aggiunta dei vari pacchetti proposti da Sky. Le opzioni sono le seguenti:

Sky TV + Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi

a per 18 mesi Sky TV + Netflix + Sky Sport a 29,90 euro al mese per 18 mesi

Per tutti e due i pacchetti è incluso gratis Discovery+ per 12 mesi oltre alla possibilità di utilizzare Sky Go. Per quanto riguarda il costo di attivazione, invece, bisogna mettere in conto:

un contributo una tantum di 9 euro scegliendo Sky Q via Internet

un contributo una tantum di 29 euro scegliendo Sky Q via satellite oppure Sky Q via satellite con Sky Q Platinum

A questi pacchetti è possibile aggiungere:

Sky Calcio (per seguire le partite di Serie A, 3 per turno, e i campionati esteri) al costo di 5 euro al mese

(per seguire le partite di Serie A, 3 per turno, e i campionati esteri) al costo di 5 euro al mese Sky Cinema al costo di 10 euro al mese

al costo di 10 euro al mese Sky Kids al costo di 5 euro al mese

L’offerta proposta da Sky è, quindi, personalizzabile al massimo, conservando, a prescindere dalla composizione del pacchetto, il bonus rappresentato dal Buono Amazon da 50 euro che potrà essere utilizzato per l’acquisto dei prodotti disponibili sul noto store. Il cliente non dovrà fare altro che scegliere l’offerta più vantaggiosa, costruendo l’abbonamento con i pacchetti desiderati.

Attivare l’offerta è semplice ed è possibile fino al prossimo 11 settembre. La procedura da seguire è la seguente: basta cliccare sul link qui di sotto per raggiungere il sito Sky. A questo punto è possibile scegliere l’opzione TI CHIAMIAMO NOI, per attivare l’offerta via telefono con un consulente Sky. In alternativa, si potrà scegliere l’opzione ACQUISTA ORA per completare la procedura di sottoscrizione interamente online.

Annunci Google

Scegliendo questa seconda modalità, basterà poi cliccare su PROSEGUI per attivare l’offerta con Sky TV e Sky Sport. Per personalizzare l’abbonamento, invece, bisogna scegliere CAMBIA OFFERTRA in modo da accedere al pannello che consente l’aggiunta dei pacchetti aggiuntivi desiderati. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link di seguito:

Richiedi la nuova promo con Sky Sport qui »

Ricordiamo, inoltre, che è sempre possibile optare per la promozione Prova Sky Q. L’offerta in questione prevede un costo di 9 euro e consente l’accesso a tutta l’offerta Sky per 30 giorni, senza alcun vincolo. Al termine del periodo di prova, infatti, l’utente potrà scegliere se e quale offerta Sky attivare in base alle promozioni disponibili. Per maggiori dettagli è possibile dare un’occhiata al link qui di seguito:

Scopri la promo Prova Sky Q »

Scegliere una delle offerte Sky TV garantisce vantaggi aggiuntivi. Chi ha un abbonamento, infatti, può attivare Sky WiFi per la connessione Internet di casa al prezzo scontato di 22,90 euro al mese invece di 24,90 euro al mese. L’attivazione può avvenire direttamente online:

Scopri l’offerta Sky WiFi per clienti Sky TV »