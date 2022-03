Sky TV, Sky Cinema e Netflix in un'unica offerta a 19,90 euro al mese

È disponibile fino al prossimo 13 marzo la nuova offerta Special Week di Sky. Si tratta di una promozione che Sky riserva ai nuovi clienti che attivano un abbonamento (scegliendo Sky Q via Internet oppure Sky Q via Satellite). L'offerta in questione propone un pacchetto unico comprende Sky TV, Sky Cinema ed un abbonamento Netflix ad un prezzo super scontato per i primi 18 mesi di sottoscrizione e senza alcun vincolo di permanenza successivo. Vediamo i dettagli della nuova offerta Sky Intrattenimento Plus + Cinema.

Questa settimana può essere davvero quella giusta per attivare un nuovo abbonamento a Sky grazie all’offerta Special Week disponibile fino al prossimo 13 marzo. L’offerta in questione mette a disposizione Sky TV, Sky Cinema e Netflix in un unico pacchetto d’abbonamento con condizioni particolarmente vantaggiose per i clienti. L’offerta, denominata Intrattenimento Plus + Cinema, è attivabile direttamente online, garantendo un risparmio di quasi 25 euro al mese.

È una Special Week su Sky: ecco l’offerta Intrattenimento Plus + Cinema con Netflix incluso a 19,90 euro al mese per 18 mesi

La nuova offerta Sky è davvero da non perdere. Il pacchetto proposto fino al 13 marzo comprende:

Sky TV con tutte le serie TV, gli show di Sky, i documentari e i contenuti del servizio di streaming Peacock

con tutte le serie TV, gli show di Sky, i documentari e i contenuti del servizio di streaming Peacock Sky Cinema con tanti canali dedicati al mondo del cinema ed un ricchissimo catalogo di film on demand da guardare in qualsiasi momento

con tanti canali dedicati al mondo del cinema ed un ricchissimo catalogo di film on demand da guardare in qualsiasi momento abbonamento a Netflix (piano Standard con due accessi contemporanei e contenuti in Full HD; c’è la possibilità di passare al piano Premium al costo di 4 euro in più)

L’offerta della Special Week di Sky consente di attivare l’abbonamento al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi (poi 44 euro al mese) con un risparmio di quasi 25 euro al mese. Ricordiamo che il solo abbonamento a Netflix con piano Standard presenta, se attivato in modo slegato all’abbonamento a Sky, un costo di 12,99 euro al mese. In sostanza, quindi, l’offerta Sky consente di accedere a Netflix, Sky TV e Sky Cinema con appena 7 euro in più al mese rispetto al costo di Netflix.

La nuova proposta di Sky è attivabile sia con Sky Q via Internet (con un contributo di attivazione di 9 euro e con accesso ai contenuti dell’abbonamento in streaming) che con Sky Q via Satellite (con contributo di attivazione di 29 euro e accesso ai contenuti tramite impianto satellitare con parabola). Le condizioni dell’offerta non cambiano. In entrambi i casi è possibile accedere anche a Sky Go per usufruire dei contenuti dell’abbonamento Sky anche da smartphone, tablet oppure tramite PC.

Per attivare online l’offerta Special Week di Sky c’è tempo fino al 13 marzo. La procedura da seguire è molto semplice. Come prima cosa è possibile cliccare sul link qui di sotto e poi selezionare l’offerta Intrattenimento Plus + Cinema per raggiungere la pagina dedicata alla promozione sul sito Sky. A questo punto è possibile scegliere tra Sky Q via Internet e Sky Q via Satellite la soluzione più adatta alle proprie esigenze e avviare la procedura di sottoscrizione online che non prevede costi extra rispetto a quanto indicato in precedenza.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile anche scegliere la promozione Prova Sky Q a 9 euro. Questa soluzione consente di accedere a tutti i pacchetti Sky (compreso Calcio e Sport) oltre che a Netflix al costo di appena 9 euro per i primi 30 giorni. Al termine del periodo promozionale, l’utente è libero di scegliere se attivare un abbonamento a Sky e quali pacchetti includere, valutando le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.

Per i nuovi clienti Sky c’è anche la possibilità di scegliere l’offerta combinata Sky TV + Sky WiFi. Questa soluzione consente di abbinare ad un abbonamento Pay TV anche l’offerta per la connessione Internet di casa Sky WiFi che mette a disposizione la linea telefonica fissa, una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega e il modem Wi-Fi incluso (di norma quest’offerta costa 24,90 euro al mese per 18 mesi e 29,90 euro al mese successivamente).

Scegliendo l’offerta combinata è possibile puntare su uno dei seguenti pacchetti:

Sky WiFi + Sky TV (con Sky HD e Sky Go) al prezzo di 39,80 euro al mese per 18 mesi

(con Sky HD e Sky Go) al prezzo di per 18 mesi Sky WiFi + Intrattenimento Plus (Sky TV con Sky HD e Sky Go e Netflix con piano Standard) al prezzo di 44,90 euro al mese per 18 mesi

I due abbonamenti (Wi-Fi e TV) sono separati e al termine del periodo promozionale è possibile scegliere di disattivare uno dei due senza alcuna penale, garantendo all’utente la massima libertà.

