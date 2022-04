Sky TV, Sky Cinema e Netflix a meno di 20 euro al mese con l'offerta Special Week

C'è tempo fino al prossimo 19 di aprile per sfruttare la nuova offerta "Special Week" di Sky che unisce Sky TV, Sky Cinema e Netflix in un unico pacchetto al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi. La promozione lanciata da Sky è, attualmente, una delle proposte più convenienti per poter accedere a tutta l'offerta di intrattenimento di Sky ad un prezzo davvero vantaggioso. Ecco cosa include e come attivare l'offerta:

E’ di tempo di Special Week per Sky. Fino al prossimo 19 di aprile, infatti, è possibile attivare un pacchetto completo con Sky TV, Sky Cinema e Netflix ad un prezzo scontato per i primi 18 mesi di abbonamento. Si tratta dell’occasione giusta per accedere a tutta l’offerta di intrattenimento proposta da Sky alle migliori condizioni di sempre. La promozione lanciata dalla Pay TV include:

il pacchetto Sky TV che consente l’accesso a tutti i canali di intrattenimento Sky con la possibilità di guardare le serie TV italiane e internazionale, anche in contemporanea con gli USA, gli show esclusivi di Sky, i documentari ed anche tutti i contenuti disponibili sul nuovo servizio Peacock, appena integrato nell’offerta Sky

il pacchetto Sky Cinema con oltre 200 prime visioni ogni anno, tutto il meglio del cinema, sia italiano che internazionale, oltre 200 film Sky Original ogni anno e oltre 1500 titoli a disposizione on demand

un abbonamento a Netflix con piano Standard che consente l'accesso da due dispositivi in contemporanea con lo stesso account oltre che la fruizione dei contenuti in Full HD; è possibile passare all'abbonamento Premium, che aggiunge i contenuti Ultra HD e l'accesso da quattro dispositivi in contemporanea, al costo di 4 euro in più al mese

con piano Standard che consente l’accesso da due dispositivi in contemporanea con lo stesso account oltre che la fruizione dei contenuti in Full HD; è possibile passare all’abbonamento Premium, che aggiunge i contenuti Ultra HD e l’accesso da quattro dispositivi in contemporanea, al costo di 4 euro in più al mese accesso al servizio Sky Go per poter seguire i canali Sky inclusi nel proprio abbonamento anche tramite smartphone, tablet e PC

Grazie alla nuova offerta della Special Week di Sky, l’offerta descritta in precedenza presenta un costo scontato. Per i nuovi clienti e per i già clienti Sky che vogliono modificare la propria offerta, infatti, è possibile attivare il pacchetto descritto al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Si tratta di un risparmio netto rispetto ai costi fuori promozione. Solo Netflix con piano Standard, ad esempio, presenta un costo di 12,99 euro al mese.

Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento proposto da Sky si rinnoverà al costo di 44 euro al mese (ma non ci sono vincoli di permanenza per il cliente). Da notare che l’offerta è attivabile sia scegliendo Sky Q via Internet che Sky Q via Satellite. Il contributo di attivazione iniziale è di 9 euro nel primo caso e di 29 euro nel secondo caso. I contenuti inclusi nell’offerta non cambiano in base alla modalità di attivazione scelta.

Per attivare l’offerta, che come sottolineato in precedenza, è valida anche per già clienti, è possibile seguire il link qui di sotto, per poi raggiungere il sito Sky e procedere in autonomia con l’attivazione. C’è tempo fino al prossimo 19 di aprile per attivare la nuova promozionale speciale della Special Week di Sky. Ecco il link da sfruttare per la promozione:

Scopri qui l’offerta Special Week di Sky »

Sky WiFi e Sky TV insieme: le offerte disponibili

Oltre alla promozione dedicata al pacchetto con Sky TV, Sky Cinema e Netflix, è possibile anche valutare l‘offerta combinata che unisce Sky WiFi con l’offerta Sky TV. Si tratta di una promozione che consente di sfruttare entrambi i servizi offerti da Sky con condizioni particolarmente agevolate e con la possibilità, quindi, di ottenere un netto risparmio.

Sky WiFi include la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure tramite FTTC fino a 200 Mega. Nell’abbonamento è incluso anche il modem Wi-Fi. Il costo di quest’offerta è di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova al costo di 29,90 euro.

A quest’offerta è possibile abbinare anche un’offerta Sky TV. Da notare che c’è la possibilità di richiedere Prova Sky Q. In questo caso, infatti, al costo di 9 euro è possibile accedere a tutta l’offerta Sky (quindi ai pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio oltre che Netflix) per un totale di 30 giorni. Al termine del periodo promozionale, il cliente può scegliere se e quale offerta attivare, sfruttando le promozioni in corso al momento.

In alternativa, è possibile aggiungere Sky TV a Sky WiFi al costo di 39,90 euro al mese per entrambi i servizi. C’è anche la possibilità di aggiungere Sky TV e Netflix a Sky WiFi con un costo di 44,90 euro al mese. per i primi 18 mesi. Per tutti i dettagli sulla promozione in questione è possibile sfruttare il link riportato di seguito:

Scopri qui le offerte Sky WiFi da 24,90 euro al mese »