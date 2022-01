Sky TV e Sky Cinema: prezzo scontato del 50% con la nuova offerta flash

Il nuovo anno inizia con un'offerta davvero imperdibile proposta da Sky. La nuova "offerta flash" dell'emittente satellitare, infatti, consente di accedere ad un pacchetto che comprende Sky TV e tutti i contenuti di Sky Cinema proposto con un canone scontato del 50% per i primi 18 mesi di sottoscrizione. Si tratta di un'offerta davvero da non perdere che consente di accedere a tutto l'intrattenimento e il cinema di Sky a condizioni molto vantaggiose. Vediamo i dettagli completi.

La nuova “offerta flash” di Sky è dedicata a Sky TV e Sky Cinema. Fino alla mezzanotte del 3 gennaio, infatti, è possibile attivare un abbonamento a condizioni agevolate con uno sconto del 50% sul canone mensile e tanti contenuti inclusi. Oltre ai pacchetti Sky TV e Sky Cinema, infatti, ci sono tutti i servizi Sky Q e la possibilità di accedere a Sky Go per usufruire dei contenuti dell’abbonamento anche in mobilità.

Ecco i dettagli dell’offerta:

Sky TV + Sky Cinema in sconto a 19,90 euro

Tra le varie offerte Sky disponibili in questo momento c’è anche una nuova “offerta flash” da non perdere. Sky, infatti, propone il pacchetto con Sky TV e Sky Cinema al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà a 39 euro al mese. L’offerta include un contributo di attivazione di 29 euro (se attivata con Sky Q via satellite) oppure di 9 euro (con Sky Q via Internet).

Il pacchetto in offerta include:

Sky TV con la possibilità di accedere a tutte le serie TV, gli show e i documentari presenti nel catalogo Sky

con la possibilità di accedere a tutte le serie TV, gli show e i documentari presenti nel catalogo Sky Sky Cinema con tanti canali dedicati al cinema, contenuti specifici on demand e oltre 200 prime visioni all’anno

con tanti canali dedicati al cinema, contenuti specifici on demand e oltre 200 prime visioni all’anno tutte le funzioni Sky Q Black con la possibilità di accedere ai programmi in qualità 4K HDR e ai canali del digitale terrestre

con la possibilità di accedere ai programmi in qualità 4K HDR e ai canali del digitale terrestre Sky HD

possibilità di accesso ai contenuti del proprio abbonamento tramite Sky GO su smartphone, tablet e PC

Per attivare l'offerta proposta da Sky è possibile seguire una veloce procedura online

Per un quadro generale sulle offerte disponibili in questo momento, inoltre, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Sky.

Sky WiFi + Sky TV ad un prezzo scontato

C’è un’altra promozione da tenere d’occhio tra le varie offerte Sky disponibili in questo momento. Si tratta dell’offerta combinata che unisce Sky WiFi, l’abbonamento proposto da Sky per la connessione Internet di casa, ad un abbonamento Sky TV. L’offerta in questione comprende:

un abbonamento Sky WiFi con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega (oppure FTTC fino a 200 Mega) ed una linea telefonica fissa con chiamate a consumo

con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega (oppure FTTC fino a 200 Mega) ed una linea telefonica fissa con chiamate a consumo un abbonamento con Sky Q ed il pacchetto Sky TV (con tutti gli show e le serie TV incluse nel catalogo Sky e la possibilità di accedere ai canali HD); in aggiunta, al costo di 5 euro in più al mese, è possibile accedere ad Intrattenimento Plus che include sia Sky TV che Netflix (piano Standard)

Sky WiFi + Sky TV presenta un costo periodico di 39,80 euro al mese per i primi 18 mesi. Da notare che l’offerta include il modem Sky WiFi Hub ed il decoder Sky Q. Il contributo di attivazione è di 9 euro una tantum. Scegliendo Sky WiFi + Intrattenimento Plus, invece, l’offerta presenterà un costo di 44,90 euro al mese. Per attivare la promozione desiderata è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

