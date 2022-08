Sky TV e Sky Calcio a meno di 15 euro: l'offerta per la ripartenza della Serie A

La stagione 2022/2023 di calcio sta per ricominciare e, a pochi giorni dal calcio d'inizio della Serie A, arriva una nuova ottima offerta da Sky che mette a disposizione il pacchetto Sky TV + Sky Calcio ad appena 14,90 euro al mese . Anche in considerazione della nuova partnership con DAZN , annunciata la scorsa settimana, e dell'arrivo del canale Zona DAZN, scegliere la nuova offerta Sky può davvero essere la mossa giusta per seguire tutta la nuova stagione calcistica.

Si torna in campo per la nuova stagione calcistica 2022/2023 che, in Italia, inizierà tra pochi giorni con la ripartenza del campionato di Serie A. In occasione della partenza dei campionati, si segnala l’arrivo della nuova offerta Sky che unisce Sky TV e Sky Calcio in un unico pacchetto con condizioni particolarmente agevolate. Ecco quali sono i dettagli della nuova offerta presentata da Sky e valida fino al prossimo 4 settembre per tutti i nuovi clienti Sky.

Sky TV e Sky Calcio insieme a 14,90 euro al mese

LA NUOVA OFFERTA SKY CONTENUTI INCLUSI Sky TV accesso alle serie TV, ai programmi di intrattenimento, informazione e agli show Sky Sky Calcio accesso a 3 partite di Serie A per turno, a tutta la Serie B e a tanti partite dei campionati internazionali Bonus inclusi 12 mesi di Discovery+ e accesso a Sky Go Opzioni aggiuntive Sky Sport (+16 euro), Netflix (+10 euro) e Sky Cinema (+10 euro)

Con la nuova promozione, Sky mette a disposizione il bundle comprendente:

Sky TV con tutti gli show, l’intrattenimento e le serie TV in programmazione

con tutti gli show, l’intrattenimento e le serie TV in programmazione Sky Calcio con 3 partite per turno di Serie A (la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45), tutta la Serie B e tantissime partite dei principali campionati esteri come la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1

con 3 partite per turno di Serie A (la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45), tutta la Serie B e tantissime partite dei principali campionati esteri come la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1 12 mesi di Discovery+ senza costi aggiuntivi

senza costi aggiuntivi Sky Go

Questo pacchetto presenta un costo periodico di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli alla fine del periodo promozionale, e può essere attivato scegliendo Sky Q via satellite, con la necessità di installare la parabola se non disponibile, oppure Sky Q via Internet. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto per accedere alla procedura di sottoscrizione disponibile tramite il sito Sky. C’è tempo fino al prossimo 4 settembre per attivare la promozione.

Da notare, inoltre, che l’offerta può essere personalizzata con l’aggiunta di Sky Sport che, al costo di 16 euro in più al mese, aggiunge la possibilità di seguire anche le partite di Champions League e di Europa League oltre ad una lunga serie di eventi sportivi come la Formula 1, la Moto GP, l’NBA e i tornei di golf e tennis andando a proporre un pacchetto completo dedicato agli appassionati del mondo dello sport a 360 gradi. Con i pacchetti Calcio e Sport, quindi, l’offerta sportiva di Sky è completa.

I nuovi clienti possono aggiungere anche Netflix (+10 euro) e Sky Cinema (+10 euro) che a partire dal prossimo mese di settembre includerà tutti i contenuti della nuova piattaforma di streaming Paramount+ senza alcun costo aggiuntivo. Per attivare l’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto. Cliccando su Acquista Ora si potrà configurare l’offerta in base alle proprie esigenze. In alternativa, è possibile scegliere l’opzione Ti chiamiamo noi per completare l’attivazione via telefono.

Ricordiamo che, sul finire della scorsa settimana, è arrivato l’annuncio ufficiale della partnership tra Sky e DAZN. Per effetto di questa partnership, sono previsti i seguenti vantaggi per gli utenti Sky (anche per chi attiverà l’offerta descritta in precedenza):

l’ app DAZN sarà nuovamente disponibile tramite Sky Q con la possibilità di collegarsi con il proprio account per accedere ai contenuti della piattaforma di streaming dedicata allo sport

sarà nuovamente con la possibilità di collegarsi con il proprio account per accedere ai contenuti della piattaforma di streaming dedicata allo sport i clienti DAZN potranno attivare, direttamente dalla pagina del proprio account DAZN, l’offerta combinata con Sky che permetterà ai già clienti Sky di poter accedere al canale Zona DAZN (canale 212 del telecomando Sky) al costo di 5 euro in più al mese; su questo canale saranno trasmesse le 7 partite per turno di Serie A che sono esclusiva DAZN (le altre tre sono disponibili anche su Sky Calcio)

Ricordiamo, in ogni caso, che per accedere a DAZN è necessario attivare un abbonamento. Attualmente, il servizio presenta un costo di 29,99 euro al mese ma è possibile scegliere DAZN Plus (con doppia utenza inclusa) al costo di 39,99 euro al mese. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto:

