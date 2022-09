Sky TV e Cinema con Netflix incluso a meno di 20 euro: ecco la nuova offerta

La settimana prende il via con una nuova offerta "Special Week" da parte di Sky che propone un bundle composto da Sky TV e Sky Cinema andando, inoltre, ad aggiungere Netflix per creare un'offerta dedicata all'intrattenimento domestico davvero completa. Grazie alla nuova offerta, i clienti che scelgono Sky possono accedere al bundle proposto a meno di 20 euro al mese. Ecco tutti i dettagli sulla proposta di Sky:

La nuova offerta Special Week di Sky è da sfruttare al volo. Si tratta, infatti, di una delle proposte più complete e vantaggiose per quanto riguarda l’intrattenimento domestico. Per i nuovi clienti che scelgono Sky c’è la possibilità di accedere ad un bundle che comprende tantissimi contenuti ad un prezzo sensibilmente ridotto rispetto al costo dei singoli pacchetti. Per sfruttare la nuova offerta Sky per la Special Week c’è tempo fino al prossimo 18 di settembre.

Sky Special Week: ecco l’offerta con Netflix incluso a meno di 20 euro al mese

OFFERTA CONTENUTI COSTI Sky Special Week (fino al 18 settembre) Sky TV

Sky Cinema con Paramount+

Netflix Base con possibilità di passaggio a Standard o Premium

12 mesi di Discovery+

Sky Go 19,90 euro al mese

Il bundle proposto da Sky comprende:

Sky TV con l’accesso a tutto l’intrattenimento proposto da Sky come le serie TV, gli show e i programmi di informazione

con l’accesso a tutto l’intrattenimento proposto da Sky come le serie TV, gli show e i programmi di informazione Sky Cinema con l’accesso a tutti i canali Cinema oltre che ad una ricchissima selezione di film da guardare tramite Sky on Demand; Sky Cinema garantisce oltre 200 prime visioni ogni anno ed anche l’accesso al nuovo servizio di streaming Paramount+

con l’accesso a tutti i canali Cinema oltre che ad una ricchissima selezione di film da guardare tramite Sky on Demand; Sky Cinema garantisce oltre 200 prime visioni ogni anno ed anche l’accesso al nuovo servizio di streaming Netflix con piano Base e possibilità di passare al piano Standard (a 4 euro in più) che consente la visione dei contenuti in Full HD e l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea oppure al piano Premium (a 8 euro in più) per la visione dei contenuti in Ultra HD 4K e l’accesso alla piattaforma da quattro dispositivi in contemporanea

con piano Base e possibilità di passare al piano Standard (a 4 euro in più) che consente la visione dei contenuti in Full HD e l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea oppure al piano Premium (a 8 euro in più) per la visione dei contenuti in Ultra HD 4K e l’accesso alla piattaforma da quattro dispositivi in contemporanea 12 mesi di Discovery+ inclusi senza costi aggiuntivi

inclusi senza costi aggiuntivi Sky Go per seguire tutti i contenuti della programmazione Sky del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet e PC

La nuova offerta Sky per la Special Week prevede un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi (invece che 44,90 euro al mese). Si tratta di un’ottima offerta, eventualmente personalizzabile con il passaggio alle versioni Standard e Premium di Netflix o con l’aggiunta di altri pacchetti Sky come Cinema e Calcio, che garantisce l’accesso a tantissimi contenuti con condizioni particolarmente vantaggiose.

Da notare che l’offerta proposta da Sky prevede un contributo di attivazione di 9 euro scegliendo Sky Q via Internet per l’accesso ai contenuti senza la necessità di utilizzare la parabola ma sfruttando la connessione Internet di casa. Il passaggio a Sky Q via Satellite, invece, comporta un costo iniziale di 29 euro oltre all’eventuale costo della parabola se non già in possesso del cliente.

Per un quadro completo sull’offerta e per richiederne l’attivazione online, entro il 18 settembre, è possibile fare riferimento al link qui di sotto. È possibile scegliere tra l’opzione Acquista Ora, per attivare online l’offerta in autonomia, e l’opzione Parla con Noi, per attivare l’offerta con il supporto di un operatore Sky ed eventualmente personalizzare il pacchetto. La promozione è valida anche per i clienti Sky che non hanno attivato ancora un’offerta Sky Smart.

Ecco il link per tutti i dettagli sulla promozione:

Scopri qui l’offerta Special Week di Sky »

Per i nuovi clienti interessati al passaggio a Sky c’è anche la possibilità di attivare Sky WiFi, abbonamento per la connessione Internet di casa tramite fibra ottica (o fibra mista rame FTTC) che viene proposto al costo periodico di 24,90 euro al mese per 18 mesi. L’offerta include anche la linea telefonica ed il modem Wi-Fi per la connessione prevedendo un contributo di attivazione di 29 euro.

Da notare, però, che è possibile aggiungere la promozione Prova Sky Q che consente di accedere a tutta l’offerta Sky TV per 30 giorni, senza vincoli di alcun tipo. Alla fine del periodo promozionale, l’utente potrà scegliere e quale offerta Sky attivare. Ecco il link per tutti i dettagli in merito alla promozione:

Scopri Sky WiFi con Sky Q »