Sky TV + Cinema + Netflix a 19,90 euro: nuova offerta disponibile per pochi giorni

Offerte in evidenza Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Calcio 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

C’è tempo fino al prossimo 5 giugno per sfruttare l‘offerta Special Week appena lanciata da Sky. La nuova promozione consente di accedere ad un pacchetto completo comprendente Sky TV, Sky Cinema e Netflix ad un costo scontato per i primi 18 mesi e senza alcun vincolo di rinnovo successivo. E’, quindi, l’occasione giusta per accedere ad un’offerta completa per l’intrattenimento (considerando serie TV, show e film) ad un prezzo super contenuto. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta:

Sky TV + Sky Cinema + Netflix a 19,90 euro al mese: ecco l’offerta

SKY SPECIAL WEEK I DETTAGLI DELL’OFFERTA Cosa include Sky TV

Sky Cinema

Netflix (piano Standard; + 4 euro per il piano Premium)

Sky Go

un anno di abbonamento Digita+ al Corriere della Sera Quanto costa 19,90 euro al mese per 18 mesi (5 euro di risparmio extra al mese rispetto all’offerta proposta di solito) Come si attiva Direttamente online, scegliendo tra Sky Q via Internet e Sky Q via satellite Chi può attivarla I nuovi clienti Sky

I già clienti Sky ma solo se non hanno già attivato un’offerta Sky Smart Cosa succede dopo 18 mesi L’offerta si rinnova per ulteriori 18 mesi alle condizioni Sky Open

È possibile inviare la disdetta senza penali oppure passare ad una nuova offerta Sky Smart

La nuova offerta proposta da Sky consente di accedere ad un abbonamento comprendente:

Sky TV con tutti gli show e le serie TV di Sky, le produzioni originali e i contenuti del servizio di streaming Peacock disponibili on demand

con tutti gli show e le serie TV di Sky, le produzioni originali e i contenuti del servizio di streaming Peacock disponibili on demand Sky Cinema con un ricco catalogo di canali dedicati esclusivamente al cinema e di contenuti on demand

con un ricco catalogo di canali dedicati esclusivamente al cinema e di contenuti on demand Netflix con la possibilità di accedere a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma (con abbonamento Standard che garantisce l’accesso da 2 dispositivi in contemporanea e ai contenuti in Full HD; con 4 euro in più al mese è possibile scegliere di passare a Premium per avere 4 dispositivi in contemporanea e i contenuti in 4K)

con la possibilità di accedere a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma (con abbonamento Standard che garantisce l’accesso da 2 dispositivi in contemporanea e ai contenuti in Full HD; con 4 euro in più al mese è possibile scegliere di passare a Premium per avere 4 dispositivi in contemporanea e i contenuti in 4K) Sky Go con la possibilità di accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche tramite app per smartphone, tablet e PC

La nuova offerte Sky per la Special Week presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al suo costo di listino. La promozione consente di ottenere uno sconto extra di 5 euro rispetto al prezzo promozionale normalmente praticato da Sky (24,90 euro al mese). Complessivamente, quindi, è possibile risparmiare ben 90 euro scegliendo di attivare quest’offerta. La promozione è disponibile sia con Sky Q via Satellite che con Sky Q via Internet. L’utente può, quindi, scegliere la versione dell’abbonamento più adatta alle proprie esigenze per accedere all’offerta.

La nuova offerta con Sky TV, Sky Cinema e Netflix a prezzo scontato non presenta vincoli. Al termine dei 18 mesi, infatti, il pacchetto si rinnova alle condizioni del listino Sky Open. L’utente è libero di inviare la disdetta dell’abbonamento (basta inviare la comunicazione con almeno 30 giorni di preavviso, non sono previste penali) oppure di passare ad una nuova offerta Sky Smart, anche in questo caso senza alcun costo.

Annunci Google

Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri l’offerta Sky TV + Sky Cinema + Netflix a 19,90 euro al mese »

Da segnalare, inoltre, la possibilità di richiedere, in alternativa, Prova Sky Q a 9 euro. La promozione in questione consente l’accesso a tutta l’offerta Sky al costo di 9 euro una tantum per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale, l’utente potrà scegliere se e quale abbonamento attivare. La promozione consente l’accesso a:

Sky TV

Sky Cinema

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Kids

Sky Go

Netflix con piano Standard

Non sono previsti vincoli di alcun tipo o penali in caso di mancata attivazione di un nuovo abbonamento al termine del periodo promozionale di 30 giorni. Per maggiori dettagli è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri la promozione Prova Sky Q »