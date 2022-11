Sky TV, Cinema e Netflix in un'unica offerta a meno di 20 euro al mese

La settimana prende il via con un'ottima offerta da Sky che propone un bundle composto da Sky TV e Sky Cinema oltre a Netflix e a Paramount+ . L'offerta in questione è disponibile a meno di 20 euro al mese garantendo la possibilità ai nuovi clienti Sky di accedere all'offerta di intrattenimento più ricca attualmente sul mercato. In aggiunta, inoltre, c'è la possibilità di includere nell'offerta anche Sky Glass , il nuovo Smart TV di casa Sky disponibile a partire da 11,90 euro al mese . Ecco i dettagli della promozione:

C’è tempo fino al prossimo 10 di novembre per sfruttare la nuova offerta Special Week di Sky. Si tratta di una promozione esclusiva che consente l’accesso all’offerta di intrattenimento più ricca sul mercato con Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount+ in un unico abbonamento a meno di 20 euro al mese e con la possibilità di aggiungere anche Sky Glass, il TV “smart” di Sky. L’offerta è riservata a tutti i nuovi clienti Sky oltre che ai già clienti che non hanno attivato un’offerta Sky Smart.

Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount+ in un’unica offerta da 19,90 euro al mese

OFFERTA CONTENUTI Sky Special Week Sky TV

Sky Cinema con Paramount+

Netflix (piano Standard)

Sky Go

da 19,90 euro al mese per 18 mesi Sky Glass da 11,90 euro in più al mese

La nuova offerta Special Week di Sky costa solo 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 48 euro al mese. Non ha vincoli e può essere personalizzata grazie all’aggiunta di Sky Glass, il TV di casa Sky disponibile in tre diverse versioni con prezzi da 11,90 euro al mese. L’offerta in questione include:

Sky TV con accesso completo a tutti i canali di intrattenimento di Sky, alle serie TV, agli show e all’informazione

con accesso completo a tutti i canali di intrattenimento di Sky, alle serie TV, agli show e all’informazione 12 mesi gratis di Discovery+ con il piano Intrattenimento con pubblicità

con il piano Intrattenimento con pubblicità Sky Cinema con tutti i canali Cinema e una ricca offerta on demand

con tutti i canali Cinema e una ricca offerta on demand Paramount+ (nuovo servizio di streaming dal valore di 7,99 euro al mese) sempre incluso per i clienti Sky Cinema senza costi aggiuntivi

(nuovo servizio di streaming dal valore di 7,99 euro al mese) sempre incluso per i clienti Sky Cinema senza costi aggiuntivi Netflix con piano Standard per l’accesso ai contenuti in Full HD da un massimo di 2 dispositivi in contemporanea; con 4 euro in più è, inoltre, possibile passare al piano Premium che aggiunge i contenuti in 4K e garantisce l’accesso alla piattaforma da 4 dispositivi in contemporanea

con per l’accesso ai contenuti in Full HD da un massimo di 2 dispositivi in contemporanea; con 4 euro in più è, inoltre, possibile passare al piano Premium che aggiunge i contenuti in 4K e garantisce l’accesso alla piattaforma da 4 dispositivi in contemporanea Sky Go

Oltre all’offerta “base” ci sono ampi margini di personalizzazione. Per prima cosa, infatti, è possibile aggiungere Sky Glass. La gamma di Smart TV di casa Sky è disponibile in tre versioni. Ecco caratteristiche e prezzi:

Sky Glass da 43 pollici disponibile con un anticipo di 25 euro e 48 rate da 11,90 euro al mese

disponibile con un anticipo di 25 euro e 48 rate da 11,90 euro al mese Sky Glass da 55 pollici disponibile con un anticipo di 35 euro e 48 rate da 17,90 euro al mese

disponibile con un anticipo di 35 euro e 48 rate da 17,90 euro al mese Sky Glass da 65 pollici disponibile con un anticipo di 45 euro e 48 rate da 23,90 euro al mese

C’è poi la possibilità di aggiungere all’abbonamento gli altri pacchetti dell’offerta Sky:

Sky Sport (+16 euro)

(+16 euro) Sky Calcio (+5 euro)

(+5 euro) Sky Kids (+5 euro)

L’offerta proposta da Sky prevede l’accesso ai contenuti tramite Sky Q via Internet che sfrutta la connessione di casa (da almeno 10 Mbps) per consentire la fruizione dell’abbonamento, sia per i contenuti on demand che per quelli in diretta. Il costo di attivazione è di 9 euro. In alternativa, è possibile richiedere Sky Q via satellite, con l’installazione della parabola, con un costo di attivazione di 29 euro.

Per richiedere e attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Una volta raggiunto il sito Sky sarà possibile scegliere il piano da attivare e, eventualmente, andare anche a personalizzare l’abbonamento con i pacchetti aggiuntivi. È possibile anche richiedere un contatto telefonico per procedere con l’attivazione via telefono dell’abbonamento desiderato. Per tutte le offerte proposte c’è tempo fino al prossimo 10 di novembre.

Ricordiamo, inoltre, che è ancora disponibile l’offerta Sky WiFi + Prova Sky Q. Questa soluzione consente di attivare la fibra ottica di Sky con l’abbonamento Sky WiFi, che include anche la linea telefonica e il modem Wi-Fi, al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi.

Quest’offerta prevede un contributo di attivazione di 29 euro. Questo costo include anche la promozione Prova Sky Q che consente all’utente di accedere a tutta l’offerta televisiva di Sky (Sky TV, Cinema, Sport, Calcio, Kids ed anche Netflix) per 30 giorni.

Al termine del periodo di “prova” sarà possibile scegliere se e quale offerta attivare per sottoscrivere un abbonamento con Sky anche per la TV e non solo per la connessione Internet di casa (i due abbonamenti, in ogni caso, saranno sempre indipendenti). Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito Sky dal link qui di sotto:

