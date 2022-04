Il listino di offerte Sky propone una promozione da non perdere per tutti i nuovi clienti che scelgono l'offerta TV e l'offerta fibra dell'azienda andando ad attivare un unico pacchetto. La promozione da sfruttare, entro il prossimo 8 maggio, è Sky Wifi Plus + Sky TV + Sky Cinema. Questo pacchetto viene proposto ad un prezzo più che dimezzato per i primi 18 mesi di abbonamento. Ecco i dettagli della nuova offerta proposta da Sky:

Sky lancia una nuova promozione “Special Week” valida fino al prossimo 8 maggio. L’offerta in questione unisce Sky WiFi, l’abbonamento per la connessione Internet casa di Sky, con un’offerta Sky TV che include anche il ricchissimo pacchetto Sky Cinema. Grazie a quest’offerta è possibile accedere a due servizi distinti ad un prezzo davvero conveniente. Vediamo tutte le caratteristiche della promozione:

Sky Wifi Plus + Sky TV + Sky Cinema: l’offerta combinata è scontata a 34,80 euro al mese

SKY WIFI PLUS + SKY TV + SKY CINEMA COSA INCLUDE L’OFFERTA Sky WiFi Plus linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite fibra ottica fino a 1.000 Mega

modem Sky Wifi Hub incluso gratuitamente Sky TV + Sky Cinema + Sky Go accesso a tutti i contenuti Sky TV con le serie TV, gli show e i documentari disponibili sulla piattaforma

accesso a tutti i contenuti Sky Cinema con tantissime prime visioni e contenuti on demand

Sky Go incluso per accedere ai contenuti anche da smartphone, tablet o PC Costi 34,80 euro al mese per 18 mesi

attivazione Sky WiFi gratis

La nuova offerta Sky Wifi Plus + Sky TV + Sky Cinema è davvero da non perdere. Fino al prossimo 8 maggio, infatti, è possibile attivare un pacchetto comprendente l’offerta Sky WiFi Plus per la connessione di casa. Quest’offerta include la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata. La connessione può avvenire tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. Nelle aree in cui la fibra FTTH non è disponibile, invece, la connessione ad Internet può sfruttare la rete FTTC in fibra mista rame con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

L’abbonamento proposto da Sky include anche un pacchetto TV con Sky TV, Sky Cinema e Sky Go. Grazie a Sky TV è possibile accedere a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky, dagli show ai documentari, ed alle serie TV, dalle serie Sky Original alle serie dall’estero trasmesse in esclusiva. C’è poi Sky Cinema con la possibilità di accedere a tutti i canali Cinema della programmazione Sky e ad una serie di film da guardare on demand. A completare l’offerta c’è Sky Go, l’applicazione che permette di guardare i canali e i contenuti on demand di Sky tramite app per smartphone, tablet e PC.

Fino al prossimo 8 maggio, la nuova offerta Sky Wifi Plus + Sky TV + Sky Cinema è disponibile al prezzo scontato di 34,80 euro anziché 73,90 euro per i primi 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, non ci saranno vincoli di permanenza per il cliente che potrà decidere se disattivare l’offerta TV e/o passare ad un altro operatore (in questo caso è previsto un contributo di disattivazione pari ad un massimo di 29,90 euro). Il risparmio garantito da quest’ottima promozione è davvero notevole.

Da notare che l’attivazione di Sky Wifi Plus è gratis. Per quanto riguarda l’offerta Sky TV, invece, scegliendo Sky Q via Satellite non è previsto alcun corrispettivo di attivazione mentre con Sky Q via Internet sarà richiesto un contributo di 9 euro. Per attivare l’offerta, entro il prossimo 8 maggio, è possibile seguire il link qu idi seguito:

Per chi fosse interessato ad attivare esclusivamente la fibra Sky, invece, l’offerta su cui puntare è Sky WiFi. Questa promozione include la linea telefonica fissa, con chiamate a consumo, ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega. In alternativa, nel caso in cui la fibra non sia disponibile all’indirizzo di casa, è possibile attivare la connessione tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega. Sky WiFi presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese per 18 mesi con attivazione di 29 euro una tantum.

Da notare, inoltre, che il modem Sky WiFi Hub è incluso gratuitamente. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 29,90 euro al mese. Per richiedere l’attivazione di quest’offerta proposta da Sky è possibile seguire il link qui di seguito. A quest’offerta è possibile abbinare la promozione Prova Sky Q che, al costo di 9 euro, consente all’utente l’accesso completo a tutto il catalogo Sky (con i pacchetti Sky TV, Cinema, Sport, Calcio, Kids e con Netflix piano Standard incluso) per 30 giorni. Al termine del periodo di prova sarà possibile scegliere se e quale offerta Sky attivare.

Ricordiamo che per confrontare le offerte Sky per la connessione Internet di casa con tutte le altre proposte presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, accessibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.