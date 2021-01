Sky triplica la copertura delle sue offerte fibra Sky WiFi

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le offerte fibra ottica di Sky registrano un notevole incremento della copertura e, quindi, del numero di utenti che, potenzialmente, le può attivare. La gamma Sky WiFi è stata lanciata solo pochi mesi. Inizialmente, le offerte Internet casa di Sky hanno sfruttato esclusivamente la rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber che consente una velocità massima di connessione di 1000 Mega in download.

A partire da questa settimana, la copertura delle offerte Sky WiFi triplica. Grazie alla partnership con Fastweb, infatti, i servizi Internet di Sky raggiungono ora un numero maggiore di clienti. Le offerte Sky WiFi, infatti, potranno ora sfruttare anche la rete FTTC di Fastweb con notevoli vantaggi per tutti gli utenti che non sono ancora raggiunti dalla rete FTTH di Open Fiber.

Grazie alla rete FTTC, infatti, è possibile accedere ad Internet ad alta velocità, sfruttando una connessione da 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Si tratta di valori più che sufficienti per sfruttare, al massimo, le potenzialità di Internet ed accedere a tutti i principali servizi disponibili sul web, dallo streaming di contenuti Ultra HD sino ai giochi online. Grazie all’incremento della copertura, le offerte Sky WiFi sono ora disponibili in oltre 1500 comuni italiani.

Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia, ha così commentato l’incremento della copertura delle offerte Sky WiFi: ““Siamo felici di poter dare ad ancora più persone la possibilità di accedere alla qualità e alla potenza della connessione ultra broadband di Sky Wifi, e di poter scegliere la semplicità della nostra soluzione triple play. Questa partnership con Fastweb per l’ultimo miglio, insieme a quella già stretta con Open Fiber, ci permette di raggiungere in modo capillare tutta la penisola utilizzando le migliori tecnologie FTTH e FTTC disponibili sul mercato”

Le offerte SkyWiFi

Il listino di offerte Sky WiFi si divide in due diverse categorie. Da una parte, infatti, abbiamo le offerte riservate ai clienti Sky TV che hanno la possibilità di arricchire il proprio abbonamento TV con una connessione Internet ad alta velocità. Dall’altra, invece, ci sono le offerte Sky WiFi + TV, soluzioni “convergenti” che propongono in un unico abbonamento entrambi i servizi offerti da Sky.

Per maggiori dettagli sulle offerte Sky WiFi è possibile cliccare sul link qui di sotto per raggiungere il sito Sky e richiedere un ricontatto con un consulente dell’operatore:

Nella tabella qui di seguito andiamo a riassumere le offerte Sky WiFi per i già clienti Sky TV.

Offerta Internet Linea telefonica Canone mensile e attivazione Dispositivi inclusi Smart connessione illimitata sino a 1000 Mega linea telefonica con chiamate a consumo 29,90 euro al mese con primi 3 mesi gratis; attivazione gratuita Sky WiFi Hub incluso Ultra connessione illimitata sino a 1000 Mega linea telefonica con chiamate a consumo 32,90 euro al mese con primi 3 mesi gratis; attivazione pari a 50 euro Sky WiFi Hub e 2 Sky WiFi Pod inclusi Ultra Plus connessione illimitata sino a 1000 Mega linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali 37,90 euro al mese con primi 3 mesi gratis; attivazione pari a 50 euro Sky WiFi Hub e 2 Sky WiFi Pod inclusi

Per i nuovi clienti Sky, ovvero per chi non ha già un abbonamento Sky TV attivo, invece, ci sono offerte specifiche. La proposta “base” si chiama Sky Wifi + Sky TV ed include:

abbonamento Sky WiFi con connessione illimitata sino a 1000 Mega, linea telefonica fissa e Sky WiFi Hub

abbonamento Sky TV con Sky Q senza parabola

L’offerta in questione presenta un canone mensile di 39,90 euro al mese per i primi 17 mesi (il primo mese ha un costo di 10 euro). Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 57,90 euro al mese. Da notare che non sono previsti costi di attivazione. Questa soluzione è disponibile anche per i già clienti Sky TV che vogliono cambiare abbonamento.

Da notare anche la possibilità di puntare sull’offerta Sky Wifi + Sky TV + Sky Calcio. Questa soluzione aggiunge all’offerta precedente anche il pacchetto Calcio. In questo caso, il costo mensile è di 54,90 euro al mese per i primi 17 mesi (il primo mese ha un costo di 25euro). Successivamente l’abbonamento si rinnova a 73,10 euro al mese.

