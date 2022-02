Sky Q Special Week: nuova offerta con lo Sport a prezzo scontato

C'è tempo fino al prossimo 6 marzo per sfruttare la nuova offerta Sky Q Special Week . Si tratta di una nuova soluzione proposta da Sky che consente di accedere ad un abbonamento Sky Q con condizioni particolarmente agevolate. La promozione, in particolare, si rivolge agli appassionati di calcio e sport che, in vista della parte finale della stagione, hanno la possibilità di sottoscrivere un'offerta davvero da non perdere. Vediamone i dettagli di seguito:

Sky Q Special Week è l’offerta giusta per attivare un nuovo abbonamento Sky. La proposta della Pay TV, infatti, consente di attivare un abbonamento a prezzo scontato per 18 mesi e senza vincoli di rinnovo. Ad arricchire ulteriormente l’offerta c’è un bonus inedito. Per tutti i nuovi clienti, infatti, ci sarà un abbonamento di 1 anno a La Gazzetta dello Sport per poter leggere il quotidiano digitale e accedere a tutti i contenuti del sito e dell’app senza pubblicità. Vediamo tutti i dettagli relativi alla nuova promozione disponibile fino al prossimo 6 marzo:

Sky Q Special Week: lo Sport a prezzo scontato e La Gazzetta dello Sport in regalo

La nuova offerta Sky Q Special Week termina il prossimo 6 marzo. La promozione include la possibilità di accedere ad un abbonamento con:

Sky TV con show, serie Sky Original e internazionali, documentari

con show, serie Sky Original e internazionali, documentari Sky Sport con tutti i migliori eventi sportivi, compresa la Champions League, la Formula 1 e la NBA

con tutti i migliori eventi sportivi, compresa la Champions League, la Formula 1 e la NBA Sky HD per accedere ai contenuti in HD

per accedere ai contenuti in HD Sky Go per accedere a tutti i contenuti del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet e PC

per accedere a tutti i contenuti del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet e PC 1 anno di quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport

La nuova promozione lanciata da Sky presenta un costo di 24,90 euro al mese con un risparmio netto rispetto al listino di 45 euro. Lo sconto sul canone dura 18 mesi. Al termine della promozione non ci saranno vincoli di permanenza e sarà possibile, eventualmente, anche passare ad una nuova offerta per adeguare il pacchetto d’abbonamento alle proprie esigenze.

Da notare che l’offerta è attivabile sia scegliendo Sky Q via Internet (con un contributo di attivazione di 9 euro) che scegliendo Sky Q via satellite (con un contributo di attivazione di 29 euro, più 20 euro in caso di installazione della parabola). I contenuti inclusi nell’abbonamento non cambiano. Da notare, inoltre, che l’offerta è personalizzabile aggiungendo altri pacchetti.

Tra le opzioni disponibili troviamo Sky Calcio che permette di accedere alle partite di Serie A di Sky, alla Serie B e ad altri campionati esteri al costo di 5 euro in più al mese. C’è poi la possibilità di aggiungere Netflix, al costo di 5 euro in più. Per arricchire l’abbonamento è possibile aggiungere anche Sky Cinema che comporta una spesa extra di 10 euro in più al mese. Tutti questi pacchetti possono essere integrati nell’offerta base andando a moltiplicare i contenuti disponibili.

Per attivare l’offerta Sky Q Special Week è sufficiente seguire la seguente procedura:

cliccare sul link qui di sotto per raggiungere il sito Sky

scegliere tra Sky Q via Internet o Sky Q via satellite

per personalizzare l’offerta con pacchetti aggiuntivi è possibile scegliere Cambia Offerta mentre per completare l’attivazione basterà scegliere Prosegui

Come sottolineato in precedenza, l’offerta Sky Q Special Week è disponibile, esclusivamente online, fino al prossimo 6 marzo.

Per accedere al mondo Sky è possibile scegliere anche una delle offerte Sky TV + Sky WiFi che uniscono in un’unica promozione sia l’abbonamento Pay TV che l’abbonamento Sky TV. Tra le opzioni disponibili troviamo:

Sky WiFi + Sky TV: include l’abbonamento Internet casa con connessione tramite fibra ottica fino a 1.000 Mega e un abbonamento Sky TV al costo di 39,80 euro al mese per 18 mesi

Sky WiFi + Intrattenimento Plus: include l’abbonamento Internet casa con connessione tramite fibra ottica fino a 1.000 Mega e un abbonamento Sky TV + Netflix (piano Standard) al costo di 44,80 euro al mese per 18 mesi

Le offerte Sky sono personalizzabili e consentono di aggiungere altri pacchetti. Il contributo di attivazione è di 9 euro. Per maggiori dettagli sull’offerta combinata di Sky e per scegliere il piano da attivare è possibile seguire il link qui di sotto:

