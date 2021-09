Sky Internet Casa: l'offerta Sky Wifi di settembre 2021

Sky Internet casa: quali sono i costi delle offerte per avere la linea fissa? Ci sono delle promozioni riservate ai già clienti e quali sono i pacchetti legati all’intrattenimento che si possono aggiungere al Sky Wifi?

Vediamo di seguito quali sono le offerte Internet casa che si potranno sottoscrivere (direttamente online), cosa comprendono, quali sono i costi da sostenere e le velocità di rete che potranno essere raggiunte.

Come per qualsiasi promozione Internet casa, si consiglia di effettuare in anticipo una verifica della propria copertura di rete in modo tale da conoscere in anticipo quale tecnologia si potrà attivare tra FTTH (Fiber To The Home), FTTC (Fiber To The Cabinet) e ADSL.

La promozione Sky Wifi per i già clienti

I già clienti Sky avranno la possibilità di attivare l’offerta Internet casa proposta dall’operatore al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi, al termine dei quali la promozione avrà nuovamente un costo di 29,90 euro al mese.

La connessione comprende:

la fibra ottica illimitata fino alla velocità massima di 1 Giga in download, che permetterà di navigare in qualsiasi momento, senza interruzioni;

il Wi-Fi Intelligente, in grado di elaborare i dati che vengono ricevuti dall’ambiente e dai dispositivi connessi e che potrà essere amplificato ancor di più grazie all’attivazione di Ultra Wifi e degli Sky Wifi pod;

le chiamate a consumo.

Sky Internet casa per i nuovi clienti

La promozione Sky Wifi potrà essere attivata da tutti gli altri clienti al costo di 29,90 euro al mese. Anche in questo caso, saranno inclusi nel piano mensile:

la fibra 100% fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload;

lo Sky Wifi Hub intelligente;

le chiamate a consumo.

Il costo di attivazione dell’offerta è scontato ed è pari a 29 euro una tantum, invece di 49 euro (che rappresenta il prezzo di listino). La connessione alla quale si potrà avere accesso con Sky è sicura e illimitata.

Tra i servizi inclusi nella promozione, si annoverano:

l’app Sky Wifi, con la quale sarà possibile personalizzare il Wi-Fi di casa per tutta la famiglia, in modo davvero molto semplice;

l’attivazione senza pensieri;

il servizio My Team, ovvero un team di professionisti dedicato all’assistenza, sempre disponibile a risolvere i propri dubbi.

Per quanto riguarda le chiamate, i costi da sostenere saranno di:

19 centesimi di scatto alla risposta, nel caso delle chiamate verso i fissi nazionali;

19 centesimi di scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto, nel caso delle chiamate verso i numeri mobili nazionali.

Nel caso in cui, sulla base della propria copertura di rete, il proprio indirizzo non fosse coperto dalla fibra 100% FTTH, Sky Wifi potrebbe essere attivato anche scegliendo l’offerta Super Internet fino a 200 Mega in download, ovvero la fibra di tipo FTTC.

Sono poi disponibili alcuni servizi aggiuntivi che potranno essere integrati all’offerta, ovvero:

Voce Unlimited , la quale ha un costo di 0 euro al mese per i primi 18 mesi (che poi diventano 5 euro al mese), opzione con la quale si potranno attivare le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali;

l’opzione Voce Estero, disponibile al costo di 5 euro al mese e nella quale sono incluse le chiamate verso i numeri fissi di zona internazionale 1.

Chi sceglierà di sottoscrivere l’offerta Internet casa Sky Wifi, potrà usufruire dell’installazione senza pensieri: nella pratica, basterà fissare un appuntamento con un tecnico Sky contattandolo al numero 170 nel caso di attivazione della fibra FTTH.

Nell’ipotesi di sottoscrizione di una nuova fornitura con fibra FTTC, si riceverà lo Sky Wifi Hub direttamente a casa e sarà possibile installarlo in pochi passaggi. In questo modo, si potrà essere online nel giro di niente.

Offerte Sky Wifi + Sky TV

Sky nasce come gestore di offerte Pay TV e solo in un secondo momento aggiunge anche la sua offerta Internet casa. Per questo motivo, oggi, è possibile scegliere uno dei pacchetti di Sky, attivando le offerte combinate Sky Wifi + Sky TV.

Quali sono le promozioni più interessanti tra le quali scegliere? Quali sono i costi che si dovranno sostenere e i servizi attivi inclusi nel pacchetto? Analizziamo più nel dettaglio la promozione Sky Wifi + Sky TV.

Il piano comprende da un lato i vantaggi di una connessione Internet casa illimitata, mentre dall’altro i contenuti esclusivi che si potranno vedere con un abbonamento a Sky TV. Per la prima parte, ovvero per l’abbonamento a Internet, si avrà diritto a:

la fibra 100% fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload;

lo Sky Wifi Hub intelligente;

le chiamate a consumo.

Per quanto riguarda, invece, i contenuti di Sky TV, si potranno vedere show, serie Sky original e internazionali, documentari, e si avrà diritto anche a :

Sky HD, con il quale usufruire di una qualità superiore;

Sky Go Plus, con il quale si potranno vedere i contenuti on demand, anche senza una connessione a Internet.

Questa promozione è disponibile al prezzo scontato di 39,80 euro al mese per 18 mesi, al termine dei quali tornerà ad avere un costo canonico, ovvero di 54,90 euro al mese.

Un altro pacchetto che si consiglia di prendere in considerazione e che combina il meglio dell’intrattenimento di Sky con un’offerta Internet casa è Sky Wifi + Intrattenimento Plus. Da un lato si avrà dunque diritto a:

la fibra 100% fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload;

lo Sky Wifi Hub intelligente;

le chiamate a consumo.

Dall’altro lato, il pacchetto legato all’intrattenimento, include:

Sky TV + Netflix;

Sky HD;

Sky Go Plus.

Il pacchetto Sky TV permetterà di guardare li show e le serie TV di Sky, documentari, news, serie TV italiane e internazionali, le produzioni Sky Original. L’abbonamento a Netflix, invece, sarà di tipo standard, permetterà la visione in HD e di poter visionare i contenuti su 2 diversi device in contemporanea. Questa offerta è disponibile a un prezzo scontato di 44,80 euro al mese per 18 mesi, al termine dei quali avrà un costo di 59,90 euro al mese.

In merito ai costi di attivazione da sostenere, si tratta di:

9 euro (invece di 99 euro) per l’attivazione di Sky Q via Internet;

zero euro (invece di 49 euro) per consegna di Sky Q via Internet.

Per gli appassionati di sport, saranno poi disponibili:

il pacchetto Sky Sport , al costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 45 euro;

il pacchetto Sky Calcio, al costo di 14,90 euro al mese, invece di 30, che diventeranno 19,90 euro al mese a partire dal 1° ottobre 2021.