Sky Fibra: presentazione delle offerte il 16 giugno

Il mercato di telefonia fissa si prepara a registrare il debutto di un nuovo operatore. Domani, martedì 16 giugno , dopo tantissime indiscrezioni, ci sarà la presentazione ufficiale delle prime offerte fibra ottica di Sky . L’azienda, da anni leader del settore della Pay TV (anche in streaming con NOW TV), è pronta a fare il “grande salto” e debuttare anche nel mercato delle offerte Internet casa con nuove soluzioni tariffarie, offerte convergenti con sconti speciali per i clienti TV e tante altre novità. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove offerte Sky Fibra.

Domani 16 giugno, con una conferenza stampa trasmessa anche in streaming dalle ore 11.30, ci sarà la presentazione ufficiale delle prime offerte fibra ottica di Sky Italia. L’azienda, che da diversi anni è leader nel settore della Pay TV, si prepara a debuttare nel mondo delle offerte Internet casa proponendo agli utenti italiani la possibilità di sottoscrivere nuove offerte di telefonia fissa con la possibilità di navigare da casa tramite rete in fibra ottica.

La presentazione di domani segnerà un’importante cambiamento degli equilibri del mercato di telefonia fissa in Italia. L’arrivo di Sky Italia come nuovo operatore di telefonia, infatti, andrà ad incrementare notevolmente la concorrenza, offrendo agli utenti la possibilità di accedere ad offerte sempre più convenienti. Il debutto di Sky dovrebbe dare un contributo significativo anche al processo di migrazione delle connessioni Internet domestiche verso la fibra ottica FTTH, la tecnologia che garantisce la possibilità di accedere ad Internet sino ad una velocità massima di 1000 Mega in download

Offerte fibra Sky: in arrivo anche soluzioni convergenti?

Sky Italia può contare su di un bacino di milioni di clienti, con abbonamenti attivi alla Pay TV oppure che hanno scelto le soluzioni prepagate garantite dalla piattaforma di streaming di NOW TV. L’azienda, quindi, si prepara a debuttare sul mercato delle offerte Internet casa con la certezza di poter presentare soluzioni convergenti con proposte tariffarie agevolate per tutti i già clienti Sky che decideranno di attivare l’abbonamento Internet casa accoppiandolo a quello della Pay TV.

E’ lecito aspettarsi, inoltre, la presentazione di offerte speciali con pacchetti che comprenderanno sia la connessione Internet casa che l’accesso alla Pay TV. Queste soluzioni potrebbero rappresentare delle soluzioni ottime per i nuovi clienti che non hanno ancora attivato un abbonamento con Sky. Con le offerte convergenti, l’azienda potrebbe offrire agli utenti italiani delle promozioni ancora più convenienti, sia in termini di contenuti che di costi, registrando così una rapida crescita anche in questo nuovo settore.

Per il momento, Sky Italia non ha fatto trapelare ancora nessuna informazione in merito alle caratteristiche delle nuove tariffe Internet casa che verranno presentate, in via ufficiale, nel corso dell’evento del 15 giugno. Sarà necessario, quindi, attendere ancora qualche ora prima di scoprire le promozioni fibra ottica di Sky e verificarne la loro effettiva convenienza andando a confrontarle con le migliori offerte fibra ottica attualmente disponibili sul mercato.Scopri le migliori offerte Internet casa

Fibra ottica di Sky: la partnership con Open Fiber

L’accordo tra Sky e Open Fiber, che metterà a disposizione di Sky la sua rete in fibra ottica FTTH (con possibilità di navigare sino a 1000 Mega in download), risale ad un paio di anni fa. Sky Italia si prepara a debuttare sul mercato di telefonia fissa potendo contare su di un partner di livello assoluto che offrirà la possibilità di raggiungere un numero elevatissimo di utenti a cui proporre le nuove offerte fibra ottica.

Open Fiber è uno dei principali partner degli operatori di rete fissa in Italia e, ad oggi, ci sono milioni di utenti italiani che sfruttando la rete FTTH dell’operatore per accedere ad Internet, grazie alle offerte dei principali provider italiani. Dal punto di vista tecnico, Sky offrirà la possibilità di sfruttare una rete in fibra ottica in grado di offrire le stesse prestazioni dei suoi diretti concorrenti.

In rete, nelle scorse settimane, è emersa anche la possibilità che Sky possa sfruttare anche una partnership con Fastweb per promuovere offerte in fibra ottica utilizzando la rete dell’operatore. Ricordiamo che Sky e Fastweb, per diversi anni, hanno avuto una partnership molto importante per il settore di telefonia fissa, proponendo offerte combinate “fisso+tv” davvero molto convenienti.

Tutti gli aspetti tecnici delle offerte fibra di Sky verranno svelati, molto probabilmente, nel corso dell’evento di presentazione in programma domani. In quest’occasione scopriremo se Sky offrirà anche offerte che prevedono l’accesso ad Internet tramite rete in fibra mista rame FTTC, una soluzione che, ad oggi, garantisce una copertura del territorio nazionale decisamente superiore rispetto alla fibra ottica FTTH (tecnologia disponibile, per ora, solo in alcune aree del Paese). Al momento, appare totalmente da escludere il debutto di Sky nel settore delle offerte ADSL, tecnologia oramai obsoleta e non in grado di garantire prestazioni in linea con le esigenze della maggior parte degli utenti.

In futuro anche offerte di telefonia mobile?

Tra le tante possibili evoluzioni delle attività di Sky Italia c’è anche un futuro debutto nel settore di telefonia mobile, una soluzione che andrebbe a completare il pacchetto di offerte dell’azienda che risulterebbe così presente in diversi settori con la possibilità di proporre soluzioni convergenti ed ancora più convenienti.

Si tratta di un’evoluzione “a lungo termine” ma che, ad oggi, non possiamo escludere. Dopo il debutto delle offerte fibra ottica, soprattutto in caso di successo commerciale, Sky Italia potrebbe continuare il suo progetto di espansione puntando su nuovi settori come il mercato di telefonia mobile che, nel nostro Paese, presenta una concorrenza elevatissima.

Maggiori dettagli in merito alle novità future di Sky potrebbero arrivare già nel corso dell’evento di domani 16 giugno. Per il momento, quindi, non ci resta che attendere la conferenza di domani per scoprire tutte le nuove offerte fibra di Sky oltre alle possibili soluzioni convergenti ed alle future evoluzioni dell’attività dell’azienda. Continuate a seguire SOStariffe.it per tutti gli aggiornamenti legati alle novità in arrivo da Sky.