Sky è tra le pay TV più popolari in Italia e da diverso tempo permette di fruire dei suoi contenuti tramite una connessione Internet, quindi senza la necessità di installare una parabola. L’azienda quindi col tempo si è trasformata anche un provider di rete fissa lanciando la sua offerta Sky Fibra, che prevede una connessione ad alta velocità per navigare ma anche guardare i contenuti della pay TV nella qualità più alta.

Sky Fibra: le offerte di aprile 2022

L’offerta Sky Fibra è stata eletta prodotto dell’anno per il 2022 nella categoria servizi telecomunicazioni e premiata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza come la connessione numero uno per rapporto qualità prezzo per il secondo anno consecutivo. Altroconsumo poi la consiglia per quanto riguarda il bundle Internet più telefonia fissa.

Sky Fibra a seconda della copertura, disponibile in oltre 3.000 Comuni italiani (tra cui Milano, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Pescara, Genova, Bologna, Trieste, Ancona, Torino, Bari, Cagliari, Palermo, Firenze, Perugia e Padova), permette di raggiungere velocità di connessione differenti. Con l’offerta fibra ottica chiamata Fibra100% si può arrivare fino a 1 Gigabit al secondo in download con la tecnologia FTTH (Fiber to the Home). In alternativa si può accedere all’offerta Super Internet, che attraverso la rete FTTC (Fiber to the Cabinet) si può arrivare a 200 Mbps in download. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Attualmente sono disponibili diverse offerte Sky Fibra, che abbinano alla connessione Internet anche serie TV, programmi, produzioni originali e sport:

1. Sky WiFi + Prova Sky Q

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 20 euro invece di 49 euro. Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

Prova Sky Q al costo di 9,99 euro permette di avere per 30 giorni senza rinnovo automatico:

Sky TV con film, serie TV, programmi, documentari e news

Netflix piano standard (visione HD su 2 dispositivi in contemporanea)

Sky Cinema con film per tutta la famiglia e Sky Original

Sky Sport con Champions League, Europa League, F1, MotoGP e fino a 5 partite di Premier League

Sky Kids con contenuti per i bambini

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per turno, Serie BKT e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato. La consegna è gratuita invece di 49 euro.

Il modem Sky WiFi Hub si adatta ai comportamenti dell’utente e all’ambiente per garantire sempre la massima velocità di navigazione e stabilità del segnale wireless. Il router è dotato di 8 antenne integrate ed è Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz) per minimizzare le interferenze e raggiungere ogni angolo della casa. Al modem è possibile connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente.

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi

L’app Sky Go permette di accedere anche da mobile (smartphone e tablet) ai contenuti di Sky in streaming e on demand.

2. Sky WiFi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 29 euro invece di 49 euro (gratuita per i clienti Sky da più di 6 anni). Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

All’offerta è possibile aggiungere:

Pacchetto Voce Unlimited con chiamate illimitate verso fissi e mobili a zero euro per 18 mesi, poi 5 euro al mese

con chiamate illimitate verso fissi e mobili a zero euro per 18 mesi, poi 5 euro al mese Pacchetto Voce Estero con chiamate illimitati verso fissi e mobili nei Paesi Zona 1 a 5 euro al mese

con chiamate illimitati verso fissi e mobili nei Paesi Zona 1 a 5 euro al mese Sky Wi-Fi Ultra: 2 Sky WiFi pod a zero euro per 18 mesi per garantire la copertura in ogni angolo della casa anche per abitazioni grandi o su più piani

3. Sky WiFi + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Sky TV incluso

Attivazione gratuita invece di 49 euro

Sky Q senza parabola incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta ha un costo di 39,80 euro al mese per 18 mesi invece 54,90 euro al mese. L’attivazione di Sky Q via Internet a 9 euro invece di 148 euro. Il costo per il cambio di operatore è d 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

Sky TV offre la visione di serie TV molto popolari come Hotel Portofino e L’indice della paura oltre a Sky Originals come Il Re. Il pacchetto comprende anche documentari sul mondo animale, sport, storia e scienza (Effetto serra, In compagnia del lupo) insieme show di successo come Italia’s Got Talent, Pechino Express – La rotta dei sultani, Cucine da incubo, Masterchef Italia e le news 24 ore su 24 di Sky TG 24, Sky News, CNBC, BBC e CNN.

4. Sky WiFi + Sky Sport + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

Sky TV

Sky Cinema

L’offerta ha un costo di 55,80 euro al mese per 18 mesi invece di 74,90 euro al mese. L’attivazione di Sky Q via Internet a 9 euro invece di 148 euro. Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

Sky Sport permette di seguire tutta la stagione di Formula 1 e MotoGP con due canali dedicata e copertura di ogni Gran Premio dal giovedì alla domenica, Uefa Champions League con 121 partite su 137 totali, Uefa Europa League e Uefa Conference League (anche su diretta gol), oltre 300 pattite a stagione di NBA, tennis con ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals e Wimbledon.

In alternativa è possibile creare il proprio abbonamento personalizzato aggiungendo all’offerta Sky Fibra tutti i pacchetti che ci interessano a partire da 39,80 euro al mese per 18 mesi:

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) a 19,90 euro al mese

(Sky TV + Netflix) a Sky Cinema a 10 euro al mese – oltre 200 prime visioni l’anno come Ghostbusters Legacy (16 maggio), Diabolik (2 maggio), Baby Boss 2 – Affari di famiglia (11 aprile), The Suicide Squad – Missione suicida (25 aprile) e Venom – La furia di Carnage (16 aprile) oltre a il meglio del cinema italiano e internazionale (Belli ciao, Zlatan, I segni del cuore, Drive my car, Il materiale emotivo, La persona peggiore del mondo e La befana vien di notte II) e 20 film Sky Original (Notre-Dame in fiamme, Eiffel, Omidicio a Los Angeles, C’era una truffa a Hollywood, I delitti del Bar Lume, Lasciarsi un giorno a Roma).

a – oltre 200 prime visioni l’anno come (16 maggio), (2 maggio), (11 aprile), (25 aprile) e (16 aprile) oltre a il meglio del cinema italiano e internazionale (Belli ciao, Zlatan, I segni del cuore, Drive my car, Il materiale emotivo, La persona peggiore del mondo e La befana vien di notte II) e 20 film Sky Original (Notre-Dame in fiamme, Eiffel, Omidicio a Los Angeles, C’era una truffa a Hollywood, I delitti del Bar Lume, Lasciarsi un giorno a Roma). Sky Calcio a 5 euro al mese – 3 partite su 10 per turno di Serie A TIM (match del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45), tutte le 380 partite di Serie BTK a stagione con playoff e playout, Serie C 2021-2022 con fino a 8 partite per giornata, le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 (300 partite)

a – 3 partite su 10 per turno di (match del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45), tutte le 380 partite di a stagione con playoff e playout, con fino a 8 partite per giornata, le migliori partite di e (300 partite) Sky Sport a 16 euro al mese

a Sky Kids a 5 euro al mese