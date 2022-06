Sky Fibra: canone scontato e attivazione azzerata con la nuova offerta Special Week

Offerte in evidenza Fibra Aruba All-in Promo 19,89 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

C’è tempo fino al prossimo 19 di giugno per sfruttare la nuova offerta Special Week dedicata alla fibra ottica Sky. Per i nuovi clienti, infatti, c’è la possibilità di accedere ad una promozione esclusiva che garantisce uno sconto sul canone, per i primi 18 mesi, e l’attivazione azzerata. L’offerta è di grande interesse e consente di sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega dell’operatore.

Sky WiFi in offerta con canone scontato e attivazione azzerata

SKY WIFI LE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Linea telefonica chiamate a consumo Connessione ad Internet illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega Attivazione gratuita Modem Sky Wifi Hub in comodato d’uso gratuito Costi canone mensile di 24,90 euro al mese per 18 mesi Vincoli Non ci sono vincoli, è possibile cambiare operatore in qualsiasi momento (contributo di migrazione di 11,09 euro

La nuova promozione è attivabile fino al prossimo 19 di giugno. Chi sceglie Sky WiFi potrà contare su:

una linea telefonica fissa con chiamate a consumo (+5 euro al mese per attivare l’opzione per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali)

con chiamate a consumo (+5 euro al mese per attivare l’opzione per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali) connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

Sky WiFi presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. Da notare, però, che non ci sono vincoli. L’utente potrà passare ad un altro operatore in qualsiasi momento, senza penali e pagando solo il costo di migrazione pari a 11,09 euro. La nuova offerta Sky WiFi prevede:

attivazione gratuita (invece di 49 euro)

(invece di 49 euro) modem Sky WiFi Hub disponibile in comodato d’uso gratuito

Non sono, quindi, previsti costi aggiuntivi di alcun tipo. Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere il sito Sky, disponibile al link qui di sotto, e completare la verifica della copertura (inserendo l’indirizzo di casa) in modo da verificare la tecnologia di connessione. Successivamente, è possibile attivare il contratto di abbonamento (servono solo i dati e un documento dell’intestatario della linea e il codice di migrazione, riportato nell’ultima bolletta del telefono, in caso di passaggio da altro operatore).

La promozione Special Week dedicata a Sky WiFi terminerà il prossimo 19 giugno ed è disponibile in esclusiva online. Al link qui di sotto sono disponibili tutti i dettagli ed è possibile procedere con l’attivazione:

Le migliori offerte Internet casa del momento: tutte le alternative all’offerta Sky WiFi

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Super Fibra di WINDTRE linea telefonica

connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega

un anno di Amazon Prime gratis

Giga illimitati per i già clienti WINDTRE di rete mobile 22,99 euro al mese per clienti WINDTRE mobile

26,99 euro al mese per chi non è cliente WINDTRE mobile Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis

connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega

Vodafone TV, disponibile come opzione, da 12 euro al mese 22,90 euro al mese per clienti Vodafone mobile

24,90 euro al mese per chi non è cliente Vodafone mobile Fastweb Casa Light linea telefonica

connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega

SIM Fastweb con minuti illimitati e 150 GB a 7,95 euro disponibile come opzione 25,95 euro al mese TIM Premium Fibra linea telefonica con chiamate gratis

connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega canone azzerato per 3 mesi

29,90 euro al mese dal 4° mese

Sono disponibili diverse alternative all’offerta Sky WiFi illustrata in precedenza. Per un quadro completo sulle promozioni disponibili in questo momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it.

Una delle offerte più interessanti viene proposta da WINDTRE con Super Fibra. L’offerta in questione include la linea telefonica con chiamate illimitate ed una connessione tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega. Per tutti i nuovi clienti c’è un anno di Amazon Prime gratis. Il costo è di 26,99 euro al mese ma per i clienti WINDTRE di rete mobile è disponibile uno sconto aggiuntivo che porta il costo dell’offerta a 22,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro mentre il modem Wi-Fi è incluso nel canone.

Da valutare c’è anche Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta include la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega. In alternativa, è possibile attivare l’offerta tramite FTTC o ADSL. Il costo periodico è di 24,90 euro al mese con uno sconto aggiuntivo per i clienti Vodafone mobile che possono attivare la promozione a 22,90 euro al mese. Attivazione e modem Wi-Fi sono gratis. È possibile aggiungere all’abbonamento la Vodafone TV (che include NOW e Amazon Prime) a partire da 12 euro al mese.

Un’altra ottima offerta da considerare è Fastweb Casa Light. L’offerta proposta dall’operatore include la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega oppure tramite FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega. Il costo periodico dell’offerta è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. È possibile aggiungere una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB a 7,95 euro al mese.

Tra le offerte Internet casa del momento c’è spazio anche per TIM Premium Fibra che grazie alla “Promo Estate” garantisce un canone azzerato per i primi 3 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. Scegliendo TIM Premium Fibra è possibile accedere alla linea telefonica fissa con chiamate illimitate ed a una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega. Sia il modem Wi-Fi che l’attivazione sono gratis.

