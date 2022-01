Sky Calcio e Sport insieme a prezzo scontato con la nuova Offerta Flash

Sky propone ai nuovi clienti una nuova Offerta Flash. La promozione disponibile fino al 30 gennaio garantisce uno sconto di oltre 20 euro al mese su di un abbonamento comprendente Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport. Con questi pacchetti, quindi, sarà possibile accedere a tutto l’intrattenimento ed alle serie TV Sky oltre che all’intera offerta sportiva dell’emittente a prezzo scontato.

Vediamo i dettagli:

Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport in un’unica offerta a prezzo scontato

Con la nuova Offerta Flash di Sky è possibile attivare un nuovo abbonamento al costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi (poi 50 euro al mese ma senza alcun obbligo di rinnovo). L’offerta in questione include:

Sky TV con tutti gli show e le serie Sky, i documentari e i contenuti dedicati all’informazione

con tutti gli show e le serie Sky, i documentari e i contenuti dedicati all’informazione Sky Calcio con 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, le partite di Serie B, fino a 8 partite per turno di Serie C e le migliori partite della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese

con 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, le partite di Serie B, fino a 8 partite per turno di Serie C e le migliori partite della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese Sky Sport con tutta la Champions League, l’Europa League, la Formula 1, la Moto GP, le partite di NBA, i tornei di tennis internazionale e tanti altri eventi sportivi da seguire in diretta

con tutta la Champions League, l’Europa League, la Formula 1, la Moto GP, le partite di NBA, i tornei di tennis internazionale e tanti altri eventi sportivi da seguire in diretta Sky Go per accedere ai contenuti del proprio abbonamento da smartphone, tablet e PC senza alcun costo aggiuntivo

Da notare che l’offerta proposta da Sky è attivabile sia scegliendo Sky Q via Internet (attivazione di 9 euro una tantum) che optando per Sky Q via Satellite (attivazione di 29 euro). Con entrambe le soluzioni è possibile accedere ai programmi del digitale terrestre. La versione via Internet non ha bisogno della parabola in quanto è possibile accedere ai contenuti tramite la connessione Internet di casa. Con la versione via satellite è incluso Sky Q Black con la possibilità di accedere ai programmi in qualità 4K HDR.

Per scegliere l’offerta da attivare e completare l’attivazione del nuovo abbonamento è possibile sfruttare il link qui di sotto. Da notare che l’Offerta Flash descritta in precedenza è disponibile, esclusivamente online, fino al prossimo 30 gennaio.

Attiva qui l’Offerta Flash di Sky »

Le altre promozioni di Sky

L’Offerta Flash che consente di accedere a Calcio e Sport a prezzo scontato è solo una delle proposte presenti nel listino di offerte Sky. Tra le soluzioni disponibili segnaliamo la promozione Prova Sky Q. Questa soluzione consente di accedere a tutti i contenuti dell’offerta Sky (quindi ai pacchetti TV, Calcio, Sport, Cinema, Kids ed anche all’abbonamento a Netflix) ad un costo di 9 euro.

L’utente avrà accesso all’offerta completa di Sky per 30 giorni. Al termine del periodo di “prova” sarà possibile scegliere se attivare un nuovo abbonamento, verificando le offerte in corso e scegliendo solo i pacchetti di proprio interesse. La promozione non prevede alcun obbligo di sottoscrizione. Al termine dei 30 giorni di prova, quindi, non sarà necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Richiedi la promo Prova Sky Q »

Tra le promozioni in corso, è ancora disponibile l’offerta combinata fibra + TV. La promozione in questione consente di attivare un abbonamento per la connessione Internet di casa ed un abbonamento Sky TV ad un prezzo scontato. Le offerte da tenere in considerazione sono due:

Sky WiFi + Sky TV : include un abbonamento Internet casa con connessione tramite fibra ottica fino a 1.000 Mega e linea telefonica ed un abbonamento TV con Sky TV, Sky Go e tutta l’esperienza Sky Q; il costo è di 39,80 euro al mese per 18 mesi con attivazione di 9 euro

: include un abbonamento Internet casa con connessione tramite fibra ottica fino a 1.000 Mega e linea telefonica ed un abbonamento TV con Sky TV, Sky Go e tutta l’esperienza Sky Q; il costo è di con attivazione di 9 euro Sky WiFi + Intrattenimento Plus: include un abbonamento Internet casa con connessione tramite fibra ottica fino a 1.000 Mega e linea telefonica ed un abbonamento TV con Sky TV, Netflix (piano Standard), Sky Go e tutta l’esperienza Sky Q; il costo è di 44,80 euro al mese per 18 mesi con attivazione di 9 euro

È possibile attivare l’offerta desiderata dal link qui di sotto:

Attiva Sky WiFi + Sky TV »