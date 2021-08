Sky Calcio e Sport: ecco le offerte per la Serie A, la Champions e le altre competizioni

Il calcio sta per ripartire con la nuova stagione 2021-2022 che segna una rivoluzione nell'assegnazione dei diritti TV. Sky non ha più i diritti per tutte le partite di Serie A ma l'offerta di Sky Calcio continua ad essere molto completa e vantaggiosa e può essere attivata in alternativa o in contemporanea ad una sottoscrizione DAZN che, ricordiamo, ha i diritti per tutte le partite di Serie A. Vediamo cosa include la nuova offerta Sky Calcio attivabile oggi, a pochi giorni dall'inizio dei campionati.

Il listino di offerte Sky ha registrato diverse novità. La rivoluzione dei diritti TV per le principali competizioni calcistiche ha coinvolto anche Sky che si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione calcistica con una nuova offerta Sky Calcio decisamente ricca e conveniente, nonostante la perdita di parte dei diritti TV sulle partite di Serie A. Da notare, inoltre, che fino alla fine di settembre il pacchetto Sky Calcio è gratis per tutti i clienti Sky ed anche per chi attiva un nuovo abbonamento.

Le offerte Sky per il calcio in TV dalla stagione 2021-2022

I nuovi clienti possono attivare una nuova offerta Sky che consente di accedere ad un catalogo di eventi decisamente ricco. Scegliendo l’offerta Sky TV + Sky Calcio, infatti, sarà possibile accedere ad un pacchetto così composto:

Sky TV con tutti gli show e le serie del catalogo Sky

con tutti gli show e le serie del catalogo Sky Sky Calcio con 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B , almeno 5 partite per turno della Premier League , una selezione dei migliori incontri settimanali della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese

con di campionato, , almeno 5 partite per turno della , una selezione dei migliori incontri settimanali della tedesca e della francese Sky HD per la visione dei programmi in alta definizione

per la visione dei programmi in alta definizione Sky Go Plus per poter seguire tutti i contenuti del proprio abbonamento anche da dispositivi mobili

La nuova offerta Sky TV + Calcio presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Da notare, però, che Sky Calcio è gratis fino al 30 settembre e, quindi, il costo dell’abbonamento fino a tale data sarà di 14,90 euro al mese. Nell’abbonamento è incluso l’accesso al decoder Sky Q con tutte le principali app dei servizi di intrattenimento (Mediaset Infinity+, YouTube, Netflix, Prime Video etc.) già pre-installate. Il costo iniziale è di 9 euro (per chi sceglie Sky Q senza parabola) oppure 29 euro (per chi sceglie Sky Q con la parabola). Da notare che l’offerta in questione è disponibile anche per i già clienti Sky.

Per attivare l’offerta Sky Calcio è possibile seguire una veloce procedura online. Basta cliccare sul link qui di sotto e scegliere l’opzione Richiedi Informazioni per accedere alla pagina dedicata dell’offerta del sito Sky. L’attivazione dell’offerta può essere effettuata in autonomia oppure con il supporto telefonico di un consulente Sky, senza alcun costo aggiuntivo.

Scopri qui l’offerta Sky Calcio »

Per l’access a tutta la programmazione sportiva di Sky è possibile, invece, puntare sull’offerta Sky TV + Calcio + Sport. Il pacchetto in questione comprende:

Sky TV con tutti gli show e le serie del catalogo Sky

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B, almeno 5 partite per turno della Premier League, una selezione dei migliori incontri settimanali della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese

Sky Sport con la Champions League , l ‘Europa League, la Conference League e tutti gli altri sport inclusi nell’offerta Sky (Formula 1, Moto GP, NBA, tornei di tennis etc.)

con la , l la e tutti gli inclusi nell’offerta Sky (Formula 1, Moto GP, NBA, tornei di tennis etc.) Sky HD per la visione dei programmi in alta definizione

Sky Go Plus per poter seguire tutti i contenuti del proprio abbonamento anche da dispositivi mobili

L’offerta in questione presenta un costo di 35,90 euro al mese per 18 mesi. Anche in questo caso, Sky Calcio è gratis fino al 30 settembre e, quindi, il costo dell’abbonamento sarà di 30,90 euro al mese fino a tale data. L’offerta include l’accesso al decoder Sky Q. Da notare che quest’offerta è disponibile anche per i già clienti che vogliono cambiare abbonamento per puntare sulla nuova soluzione prevista per i nuovi clienti:

Scopri qui l’offerta Sky Sport »

Con le offerte Sky Calcio e Sky Sport è possibile accedere a quasi tutti gli eventi calcistici in programma nella prossima stagione. Per completare l’offerta sarà possibile valutare l’attivazione anche di altri servizi come DAZN, Prime Video e Infinity+. Ecco tutti i dettagli sulle offerte per seguire il calcio in TV:

Come guardare il calcio in TV: tutte le offerte disponibili

Dalla stagione 2021-2022 di Serie A, al via il prossimo 21 agosto, si registra una vera e propria rivoluzione. Tutte le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN. La piattaforma di streaming TV è disponibile con un costo mensile di 29,90 euro. L’abbonamento a DAZN non presenta vincoli (l’utente può interrompere il rinnovo mensile in qualsiasi momento) e consente l’accesso ai contenuti del servizio da due dispositivi in contemporanea.

Da notare che su DAZN è possibile seguire, oltre a tutte le partite di Serie A, anche le partite di Serie B, l’Europa League, la Conference League, la Liga spagnola e molti altri eventi sportivi (come la Moto GP e l’UFC) oltre che i canali Eurosport. L’accesso ai contenuti presenti nell’abbonamento DAZN avviene via Internet tramite le app di DAZN, disponibili su Smart TV, smartphone, tablet e molti altri dispositivi. Per attivare l’offerta (l’accesso ai programmi è immeditato, subito dopo l’attivazione) è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva subito DAZN a 29,99 euro al mese »

Per accedere a DAZN è possibile sfruttare anche l’offerta TIM VISION Calcio e Sport. L’offerta in questione include:

tutti i contenuti di TIMVISION

tutti i contenuti di DAZN

12 mesi di Infinity+ (servizio che trasmetterà anche la Champions League) e di Discovery+ (con Eurosport incluso)

Il pacchetto completo presenta un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi (poi 34,99 euro al mese). Da notare che l’offerta è attivabile anche in abbinamento ad un abbonamento Internet casa, per massimizzare i vantaggi. In particolare, è possibile attivare TIM Super Fibra. L’offerta include la linea telefonica con chiamate gratis, una connessione illimitata via fibra ottica e Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile. Il costo complessivo dell’offerta è di 24,90 euro al mese per 12 mesi.

Scopri l’offerta TIM con DAZN incluso »

Per quanto riguarda la Champions League, invece, 16 partite (2 gare di playoff, 6 della fase a gironi, 4 degli ottavi, 2 dei quarti e 2 delle semifinali) della prossima edizione saranno trasmesse in diretta esclusiva su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon. L’accesso a Prime Video è possibile tramite l’attivazione di un abbonamento mensile da 3,99 euro oppure di un abbonamento annuale da 36 euro. Per tutti i nuovi clienti è possibile sfruttare un mese di prova gratuita, attivabile dal link qui di sotto:

Prova gratis Amazon Prime Video »

Le partite di Champions League che non saranno trasmesse in esclusiva da Prime Video saranno disponibili su Sky (attivando l’offerta illustrata in precedenza) e su Mediaset. La TV milanese trasmetterà una partita per turno in chiaro, su Canale 5, e tutti gli altri match in streaming su Infinity+, piattaforma disponibile al costo di 7,99 euro al mese. Da notare che Mediaset trasmetterà anche le partite di Coppa Italia in esclusiva.