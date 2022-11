Sky anticipa il Black Friday: prezzo scontato e Xbox Series S in regalo con le nuove offerte

Sky anticipa il Black Friday lanciando una serie di offerte speciali che saranno attivabili fino al prossimo 20 di novembre. Per tutti i nuovi clienti c'è la possibilità di sfruttare uno sconto sul canone per 18 mesi per l'abbonamento scelto oltre ad un bonus speciale, rappresentato dalla console Xbox Series S proposta in regalo . Ecco i dettagli della promozione:

Offerte in evidenza Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Intrattenimento Plus 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Prende il via la nuova offerta con cui Sky anticipa il Black Friday. Per tutta la settimana, fino al prossimo 20 di novembre, infatti, per i nuovi clienti Sky c’è la possibilità di attivare una serie di abbonamenti a prezzo scontato, ricevendo, inoltre, un bonus aggiuntivo, la Xbox Series S dal valore di 299 euro, in regalo.

Si tratta di un’offerta davvero interessante che mette a disposizione dell’utente ampi margini di scelta e personalizzazione oltre che un risparmio significativo. La promozione che include la Xbox Series S in regalo è soggetta ad una disponibilità limitata e, inoltre, terminerà il prossimo 20 di novembre. Bisogna, quindi, affrettarsi per poter completare l’attivazione.

Ecco tutti i dettagli sulla promozione:

Sky anticipa il Black Friday con una super offerta con canone scontato e Xbox Series S in regalo

OFFERTA CONTENUTI COSTI Sky TV, Netflix e Sky Cinema Sky TV

Sky Cinema con Paramount+

Netflix con piano Base (+4 euro per il piano Standard e +8 euro per il Premium)

Sky Go

12 mesi di Discovery+

Xbox Series S in regalo

+5 euro per Sky Calcio

+5 euro per Sky Kid 29,90 euro al mese per 18 mesi Sky TV e Sky Sport Sky TV

Sky Sport

Sky Go

12 mesi di Discovery+

Xbox Series S in regalo

+5 euro per Sky Calcio

+5 euro per Sky Kids 30,90 euro al mese per 18 mesi

La nuova promozione che Sky rivolge ai suoi clienti è da cogliere al volo. La possibilità di sfruttare lo sconto sul canone e la Xbox Series S rende, infatti, la nuova promozione davvero interessantissima. Per accedere all’offerta del Black Friday “in anticipo” di Sky è possibile scegliere tra i seguenti bundle:

Sky TV , Netflix (con piano Base e possibilità di passare al piano Standard o Premium, rispettivamente a 4 o 8 euro in più al mese) e Sky Cinema (con Paramount+ incluso senza costi aggiuntivi) al costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi

, (con piano Base e possibilità di passare al piano Standard o Premium, rispettivamente a 4 o 8 euro in più al mese) e (con Paramount+ incluso senza costi aggiuntivi) al costo di Sky TV e Sky Sport al costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi

Tutte le offerte prevedono l’accesso all’app di Sky Go (disponibile su PC, smartphone e tablet) oltre che a 12 mesi di Discovery+. Da notare, inoltre, che è anche possibile puntare sull’offerta combinata Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Sky Sport al costo di 35,90 euro al mese.

Per tutte le offerte è inclusa la Xbox Series S e c’è anche la possibilità di personalizzare l’abbonamento andando ad aggiungere Sky Calcio (pacchetto che permette di seguire le partite di Serie A, Serie B e di altri campionati esteri) al costo di 5 euro in più al mese. Da notare che c’è tra le opzioni di personalizzazione c’è anche Sky Kids, sempre al costo di 5 euro in più al mese.

L’offerta può essere attivata tramite Sky Q via Internet (con un contributo di attivazione di 9 euro e l’accesso ai contenuti tramite la connessione Internet di casa) oppure con Sky Q via satellite (con un contributo di attivazione di 29 euro e l’accesso ai contenuti tramite il collegamento satellitare via parabola).

Per attivare Sky TV, Netflix e Sky Cinema a 29,90 euro al mese è possibile sfruttare il link qui di seguito:

Attiva Sky TV + Netflix + Sky Cinema a 29,90 euro al mese »

Per attivare Sky TV con Sky Sport al costo di 30,90 euro al mese, invece, c’è il link seguente:

Attiva Sky TV + Sky Sport a 30,90 euro al mese »

In entrambi i casi, l’offerta può essere attivata via telefono, scegliendo l’opzione Ti Chiamiamo Noi per farsi richiamare da un operatore Sky e completare l’attivazione. In alternativa, l’attivazione può avvenire in autonomia scegliendo Acquista Ora. Se volete aggiungere pacchetti aggiuntivi all’abbonamento (come Sky Calcio) e personalizzare l’offerta oppure attivare l’offerta combinata consigliamo di procedere con l’attivazione telefonica, illustrando all’operatore i contenuti desiderati da aggiungere nel pacchetto d’abbonamento.

Ricordiamo, inoltre, che, se queste offerte non vi hanno convinto, c’è la possibilità di puntare sulla promozione Prova Sky Q che consente ai nuovi clienti di accedere a tutti i contenuti della programmazione Sky (quindi ai pacchetit TV, Cinema, Sport e Calcio oltre che a Netflix) al costo di 9 euro per 30 giorni. Alla fine del periodo promozionale, sarà possibile scegliere se attivare o meno un nuovo abbonamento con Sky, senza alcun vincolo o costo aggiuntivo per l’interruzione della promozione. Maggiori dettagli sono disponibili di seguito:

Scopri l’offerta Prova Sky Q »