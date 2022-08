SIM solo Internet: 20 offerte attivabili ad Agosto 2022

Scopri come avere una SIM solo Internet per navigare alla massima velocità su tablet o come alternativa alla rete fissa

Una SIM solo Internet è la soluzione più conveniente per chi non è interessato alle chiamate, come chi possiede un tablet, o cerca una alternativa alla rete fissa. Abbinare un’offerta Internet mobile a una chiavetta e saponetta Intenet o modem Wi-Fi portatile consente infatti di avere la possibilità di connettersi in modalità wireless su più dispositivi contemporaneamente sia in casa sia quando si è fuori. Molti operatori consentono di acquistare uno di questi dispositivi insieme alle loro offerte. Inoltre, oggi anche diversi gestori low cost prevedono SIM solo Internet.

SIM solo Internet: le migliori offerte dei grandi operatori

Offerte Gigabyte Costo Giga Speed 20 di Vodafone 20 GB 9,99 euro al mese Giga Speed 50 di Vodafone 50 GB 11,99 euro al mese Giga Speed Plus 50 di Vodafone 50 GB 13,99 euro al mese Giga Speed Plus 100 di Vodafone 100 GB 19,99 euro al mese Supergiga Pack Famiglia di TIM 300 GB per 3 mesi, poi 5 GB primo mese gratuito, poi 19,99 euro Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi Super Internet Casa illimitati fino a 300 Mbps 19,99 euro per i clienti mobile WindTre Cube Full 150 GB con modem WebCube. 4G+ incluso 12,99 euro Cube Lite 70 GB 9,99 euro Summer Card 250 250 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Summer Card 150 150 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi

Vodafone consente di scegliere tra quattro diverse proposte per una SIM solo Internet. Quest’ultime sono disponibili sia nel formato Ricaricabile sia in Abbonamento. Il traffico dati incluso va da 20 a 100 GB e la velocità massima garantita sulla rete dell’operatore è di 150 Mbps in download. E’ possibile connettere fino a 10 dispositivi simultaneamente. I prezzi vanno da 9,99 a 19,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è di 5 euro mentre in abbinamento a una SIM già attiva è di 19 euro.

Alle offerte di Vodafone si può anche aggiungere un router portatile al costo di 1 euro al mese per 24 mesi. Il modem è dotato di batteria e si configura in automatico non appena si inserisce la SIM. La consegna è gratuita anche nei giorni lavorativi in tutto il Paese. Se non siete soddisfatti del vostro acquisto potete sempre esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine, riconsegnando il dispositivo insieme a tutti gli accessori.

TIM dispone di una scelta di tariffe ancora più ricche che comprende le promozioni della linee Supergiga Pack e Internet. La più ricca in termini di traffico dati incluso si chiama Supergiga Pack Famiglia include 300 GB al costo di 19,99 euro al mese. Il piano comprende anche 100 GB di memoria per 3 mesi su Google One per salvare foto, video e documenti in qualità originale e condividere l’account fino a cinque persone. E’ possibile prolungare il servizio a 1,99 euro al mese. Dopo 3 mesi la tariffa si rinnova con 5 GB a 5,99 euro al mese.

Per i nuovi clienti che attivano le offerte Supergiga sul sito il primo mese e l’attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La caratteristica principale delle offerte Internet 100GB e 200GB è il servizio TIM MultiSIM, che permette di condividere la connessione con altre SIM per connettersi in Wi-Fi su due dispositivi contemporaneamente.

Le offerte di TIM sono ancora più interessanti però per chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa. A queste condizioni infatti è possibile attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati sulla propria SIM solo Internet e per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa) e in più TIMVISION con Disney+ incluso (poi 9,99 euro al mese) e 10 badge extra per partecipare su TIM Party all’iniziativa Party Collection e vincere un volo per Los Angeles o Las Vegas.

Anche WindTre propone diverse offerte per una SIM solo Internet ma è l’unico a permette di avere Giga illimitati per navigare fino a 300 Mbps senza particolari condizioni. Questo servizio è incluso nella tariffa Super Internet Casa insieme a un modem Super Internet Wi-Fi. Si tratta di un dispositivo portabile che basta collegare a una presa di corrente per avere una connessione wireless per collegare anche più terminali contemporaneamente. L’offerta è disponibile però solo per chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile a 19,99 euro al mese e prevede il pagamento con Easy Pay, ovvero l’addebito su conto corrente o carta di credito. L’attivazione di 49,99 euro è gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. La SIM costa invece 10 euro. La copertura è limitata solo ad alcuni Comuni selezionati.

Anche Cube Full include un modem 4G portatile ma per avere più Giga possibile si può attivare una delle tariffe Summer Card.

SIM solo Internet: le offerte degli operatori low cost

Offerte Gigabyte Costo Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro al mese ho. Tanti Dati 13,99 100 GB fino a 30 Mbps 12,99 euro al mese ho. Tanti Dati 19,99 200 GB fino a 60 Mbps 19,99 euro al mese Mobile 3GB di Postemobile 3 GB 5 euro al mese Mobile 10GB di Postemobile 10 GB 10 euro al mese Mobile 30GB di Postemobile 30 GB 15 euro al mese

La tariffa di Iliad permette di avere traffico voce a consumo (18 cent al minuto per le chiamate e 18 cent per SMS) e 300 GB a 13,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. Come ulteriore incentivo, chi la sottoscrive ha uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra ottica chiamata Iliad Box con inclusi navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, chiamate da fisso illimitate, modem e attivazione. Il costo è quindi di 15,99 euro al mese per sempre.

Le tariffe di ho. Mobile includono invece fino a 200 GB ma con una velocità massima di 60 Mbps. Il costo di attivazione è di 9 euro mentre la SIM e spedizione sono gratuite. E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da cui sarà scalato il primo rinnovo del piano. Le tariffe poi includono uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di un dispositivo tra:

Router Basic TL-MR6400 (sconto di 10 euro): Single-band con connessione wireless 2.4GHz

Router Advanced Archer MR600 (sconto di 15 euro): Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz Mesh: Deco E4 – 3-pack (sconto di 20 euro): per amplificare il segnale wireless