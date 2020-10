SIM solo dati Iliad: le migliori offerte di ottobre 2020

Avere una connessione Internet sempre con sé, che garantisca la stabilità di una rete domestica, è possibile grazie all’esistenza delle SIM solo Internet . A proposito della SIM solo dati Iliad , ci sono delle proposte disponibili in commercio oppure no? Vediamo un po’ come stanno realmente le cose e quali sono le tariffe Iliad disponibili nel mese di ottobre 2020.

Iliad è un’azienda che sta facendo parlare molto di sé (in positivo) e che è riuscita a conquistare un numero davvero elevato di clienti a partire dal suo ingresso nel mercato della telefonia mobile italiano (avvenuto nel 2016) a oggi.

Oltre a essere ormai un vero e proprio colosso del settore, Iliad ha puntato il suo sguardo anche verso il futuro, per il quale ha ipotizzato l’introduzione delle prime tariffe per la telefonia fissa: l’accordo con Open Fiber ha lasciato presagire che i tempi potrebbero essere davvero molto brevi.

Il bisogno crescente di connessione da parte degli utenti anche quando si trovano lontano da casa ha fatto sorgere spontanea una domanda: le SIM solo dati Iliad esistono? E se sì, quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono?

SIM solo dati Iliad: cosa sapere in merito

Fino ad oggi la strategia di Iliad si è basata fondamentalmente sulla promozione di offerte tutto compreso, contenenti bundle di minuti, messaggi e Internet. Attualmente la SIM solo dati Iliad con la quale navigare da tablet e chiavette non esiste.

Ciò ovviamente non toglie all’azienda la possibilità di cambiare idea in futuro e di lanciare al grande pubblico la sua proposta solo Internet. Tuttavia, per come stanno attualmente le cose, non si tratta di una priorità sulla quale puntare.

Nonostante non sia disponibile in commercio una SIM solo dati Iliad, è comunque possibile utilizzare le tariffe di Iliad per la telefonia mobile in modalità hotspot, trasformando così il proprio telefono in un mini router e connettendo a Internet anche altri dispositivi tramite la rete mobile.

In alternativa, si potrà inserire la propria SIM Iliad all’interno di una chiavetta, un modem o un tablet e utilizzarla come se fosse una SIM solo dati a tutti gli effetti, ricordando che la velocità massima di connessione disponibile sulle reti 4G e 4G+ è di 390 Mbps in download e che oggi Iliad copre il 99% del territorio nazionale.

Quali sono le offerte di Iliad per connettersi a Internet

Sulla base di quanto detto fin qui, vediamo di seguito quali sono le migliori offerte Iliad da attivare nel mese di ottobre 2020. La prima è Iliad Giga 50, una promozione per la telefonia mobile che rappresenta una delle proposte più convenienti dell’operatore, in particolar modo se confrontata con quelle dei competitor.

L’offerta Iliad Giga 50 include, al costo di 7,99 euro al mese e un contributo una tantum di 9,99 euro per la nuova SIM, 50 Giga di Internet, oltre che minuti e SMS illimitati. Sebbene Iliad non abbia ancora commercializzato le sue offerte di tipo 5G, la velocità di connessione delle sue tariffe con Internet incluso è comunque ottima, in quanto permette di navigare fino a 390 Mbps e 50 Mbps in upload.

In Europa la navigazione da mobile sarà garantita dai 4 Giga a propria disposizione inclusi, mentre le chiamate e i messaggi resteranno illimitati. Sono inoltre previsti minuti verso i numeri fissi e mobili di più di 60 destinazioni internazionali. Per saperne di più su questa offerta di tipo all inclusive proposta da Iliad, clicca sul link che trovi qui sotto.

Oltre a Iliad Giga 50, esiste anche un’offerta per la telefonia mobile a un prezzo leggermente ridotto: si tratta di Iliad Giga 40, promozione che ha un costo di 6,99 euro al mese e che include minuti e SMS illimitati e 40 Giga di Internet (che diventano 4 in roaming).

Le soluzioni elencate fin qui costituiscono degli evergreen, in quanto sono disponibili da diverso tempo e sono rivolte praticamente a tutte le tipologie di clienti. La vera bomba di Iliad, però, che non bisogna assolutamente farsi scappare, si chiama Flash 100.

Il motivo della straordinarietà di questa offerta per la telefonia mobile, che non a caso è disponibile in versione limitata, è data dal fatto che al costo di 9,99 euro al mese include:

100 Giga di Internet per navigare alla velocità del 4G o del 4G+;

minuti illimitati, validi anche in Europa;

SMS illimitati, validi anche in Europa;

5 Giga per navigare dal resto dell’Europa;

minuti verso i numeri fissi e mobili di più di 60 destinazioni internazionali;

anche in questo caso, si dovranno sostenere 9,99 euro una tantum per l’acquisto della SIM.

A conti fatti, ovvero mettendo in relazione tra loro il costo e i servizi offerti, non c’è nessun altro operatore che abbia messo in commercio una proposta di questo tipo. Se esiste qualcosa di simile non è comunque una soluzione che può essere scelta da tutti – come quella di Iliad – ma di una tariffa di tipo operator attack.

Perché bisogna affrettarsi nel caso in cui si fosse interessati all’attivazione di questa offerta telefonia mobile, che permetterà sicuramente di utilizzare la SIM Iliad come una SIM solo dati? Perché si tratta di un’edizione limitata, la cui scadenza ufficiale è stata fissata al 15 ottobre 2020 alle ore 15. Per non perdere altro tempo e procedere fin da subito con la sua attivazione, clicca sul link che trovi qui sotto.

Tutte e 3 le offerte telefonia mobile presentate finora contengono gratuitamente anche i seguenti servizi: Segreteria telefonica visiva, Mi Richiami, Scatto alla risposta, Piano tariffario, Hotspot, Controllo credito residuo, Disattivazione servizi a sovrapprezzo, Visualizza numero di chiamate, Controllo consumi, Avviso di chiamata se numero occupato, Blocco numeri nascosti, Chiamate rapide, Filtro chiamate e SMS, Inoltro verso segreteria telefonica all’estero.

Per completare l’elenco delle promozioni Iliad che è possibile attivare nel mese di ottobre 2020, è doveroso citare anche la promozione Iliad Voce, una tariffa ben diversa dalle precedenti perché pensata per quei clienti che utilizzano il telefono in quella che un tempo fu la sua funzione primordiale: le chiamate.

Iliad Voce ha un costo molto conveniente, di 4,99 euro al mese, e lascia poco spazio a Internet. Il piano include infatti soltanto 40 Mega, disponibili sia in Italia sia in roaming in Unione europea. La promozione prevede, comunque, le chiamate illimitate e gratuite, anche in Unione europea e il pagamento di un contributo una tantum, pari a 9,99 euro. Per attivare la promozione Iliad Voce e avere accesso fin da subito a tutti i suoi vantaggi, clicca sul link che trovi qui sotto.

Perché scegliere Iliad

Iliad ha dimostrato di essere un’azienda molto innovativa, capace di cavalcare i trend di mercato e di riuscire a trasformarli nel suo punto di forza: è proprio quello che è successo con la diffusione delle promozioni di tipo all inclusive, che si sono diffuse in concomitanza al miglioramento della sua infrastruttura di rete.

Se proprio si vuole puntare il dito (ancora una volta in positivo) su una delle particolarità dell’operatore, si tratta senza ombra di dubbio del fatto che le offerte Iliad sono valide per tutti. In più, il prezzo proposto in fase di sottoscrizione sarà valido per sempre e non ci saranno spiacevoli sorprese nel tempo.

In altri termini, Iliad è sinonimo di trasparenza, in quanto non ci sono costi extra, né vincoli o restrizioni, e la fatturazione delle offerte è a 30 giorni. Come si attiva, dunque, una promozione Iliad?

Sarà possibile effettuare l’acquisto recandosi dal vivo presso uno dei degli store e corner distribuiti in tutta Italia, dove è possibile attivare una nuova offerta Iliad in autonomia, con l’utilizzo di una SIMBox, oppure procedere con l’attivazione online, sul sito dell’operatore. In entrambi i casi, basterà avere con sé una carta di pagamento, una mail e il documento di identità.

