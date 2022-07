SIM ricaricabile senza canone mensile: 12 offerte di luglio 2022

Scopri le migliori offerte per una SIM ricaricabile senza canone mensile per avere un controllo diretto sulle spese per telefonare, inviare SMS e navigare su mobile

Tutti gli operatori di telefonia mobile già da diverso tempo a questa parte preferiscono proporre agli utenti delle offerte Ricaricabile tutto incluso. In questo modo si possono avere una quantità fissa di minuti, SMS e Gigabyte per navigare su mobile al mese pagando sempre la stessa cifra (salvo rimodulazioni). Attualmente si possono facilmente trovare anche tariffe con Giga illimitati e per accedere alla nuove reti 5G a meno di 10 euro al mese. Una parte di utenti però vuole un controllo diretto sulle proprie spese per comunicare e in questo possono venirgli in aiuto le SIM Ricaricabile senza canone mensile.

Queste offerte prevedono una tariffazione a consumo per chiamate, videochiamate, SMS e in base ai Megabyte consumati nell’arco di un mese. Una proposta di questa genere permette quindi di pagare solo per i servizi di telecomunicazioni di cui si è effettivamente usufruito nell’arco del mese. Certo con le SIM Ricaricabile senza canone mensile bisogna stare attenti a quanto si consuma, in particolare quando si è all’estero. E’ proprio quando si è fuori dall’Italia o per continuare a navigare quando si esaurisce il traffico dati previsto in un piano tutto incluso che gli operatori applicano tariffe più elevate rispetto a quelle “base”.

SIM ricaricabile senza canone mensile: le offerte di Vodafone, TIM e WindTre

Offerte Minuti e SMS Navigazione Internet Costo Tim Base New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 23 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno 1,99 euro al mese (gratis per chi attiva le offerte con minuti, SMS e Gigabyte) Tim Base 19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno 1,99 euro al mese con primo mese gratuito per i nuovi clienti Tim Facile 49 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 7,32 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno Gratuita Vodafone 25 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 25 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro

Videochiamate a 50 cent al minuto verso Vodafone o 1,50 euro al minuto verso tutti gli altri operatori fino a 5 GB a 6 euro al giorno (poi 2 euro ogni 100 MB) Gratuita Vodafone 19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19,9 cent al minuto

SMS a 19,9 cent

MMS a 1,30 euro

Videochiamate a 50 cent al minuto verso Vodafone o 1,50 euro al minuto verso tutti gli altri operatori fino a 1 GB a 6 euro al giorno (poi 2 euro ogni 100 MB) Gratuita New Basic di WindTre Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 29 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 29 cent

MMS a 50 cent

Videochiamate a 50 cent al minuto verso WindTre o 1 euro al minuto verso tutti gli altri operatori 1 GB a 99 cent al giorno Gratuita Easy di WindTre Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 30 cent al minuto

SMS a 30 cent

MMS a 50 cent

Videochiamate a 50 cent al minuto verso WindTre o 1 euro al minuto verso tutti gli altri operatori 24 cent per MB con tariffazione a KB Gratuita

Tutti i grandi operatori prevedono tariffe per una SIM Ricaricabile senza canone mensile. Questo tipo di offerte rientrano nelle categoria dei “piani base” e solitamente sono già inclusi nel prezzo per chi acquista una promozione tutto incluso con minuti, SMS e Megabyte. TIM dispone di due differenti proposte. La prima permette di chiamare con uno scatto alla risposta di 20 cent al minuto. La seconda riduce il costo dello scatto alla risposta a 19 cent al minuto. In entrambi i casi la SIM e l’attivazione è gratuita e le telefonate sono tariffate con scatti anticipati di 50 secondi. Una volta superati i 500 MB consumati per navigare in Internet la velocità si riduce a 32 Kbps in download.

Anche Vodafone permette di scegliere tra due differenti piani a consumo per chiamare con scatto alla risposta di 20 cent e tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi. Attivazione e SIM sono gratuite. La proposta più ricca è Vodafone 25 con:

Smart Passport+ per avere nei Paesi extra Ue e Stati Uniti fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno a 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo

per avere nei Paesi extra Ue e Stati Uniti fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno a 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo Ricevuta di ritorno SMS per ricevere informazioni sui messaggi inviati. Se entro 48 ore non avviene la consegna si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio si attiva solo attraverso le impostazioni del telefono e prevede un costo di 25 cent per SMS a prescindere dal piano tariffario attivo

per ricevere informazioni sui messaggi inviati. Se entro 48 ore non avviene la consegna si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio si attiva solo attraverso le impostazioni del telefono e prevede un costo di 25 cent per SMS a prescindere dal piano tariffario attivo Continuità del servizio per parlare e navigare per 48 ore senza limiti quando si esaurisce il credito residuo. Il costo è di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di utilizzo

per parlare e navigare per 48 ore senza limiti quando si esaurisce il credito residuo. Il costo è di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di utilizzo Segreteria telefonica a 1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo

a 1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo Chiamami e Recall a 12 cent al giorno solo in caso di utilizzo

WindTre infine propone be tre piani per una SIM Ricaricabile senza canone mensile con chiamate tariffate al secondo. L’offerta New Basic avrebbe un costo di 4 euro al mese con lo stesso importo di traffico incluso che si azzera però attivando una delle offerte tutto incluso dell’operatore. Easy invece include chiamate con scatto alla risposta di 20 cent e tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi. Entrambe le promozioni a consumo inoltre includono:

Notifica SMS a 29 cent

SMS Ti Ho cercato per ricevere informazioni sulle chiamate ricevute mentre il telefono è spento, irraggiungibile o si è occupati in un’altra conversazione. Il servizio è gratuito

Segreteria telefonica gratuita al 4200

SMS ricevuta di ritorno solo se abilitato volontariamente dal cliente sul telefono. Il costo è di 29 cent per SMS

Quando si vuole è possibile passare da New Basic a Easy senza alcun costo aggiuntivo.

SIM ricaricabile senza canone mensile: le offerte degli operatori low cost

Offerte Minuti e SMS Navigazione Internet Costo 6 X Tutti di PosteMobile Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 6 cent al minuto e 16 cent di scatto

SMS a 6 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) Gratuita PosteMobile Unica New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 18 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) Gratuita PosteMobile Super Ricarica Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto

SMS a 18 cent 4 GB al mese Gratuita Piano Base di Kena Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 35 cent al minuto

SMS a 25 cent 50 cent ogni 50 MB Gratuita Spusu Mini 4 cent al minuto per le chiamate

4 cent per SMS

4 euro per 1 GB 4 euro per 1 GB per navigare in 4G+ Gratuita

Anche gli operatori low cost, anche se in numero ridotto, hanno le loro offerte per SIM Ricaricabile senza canone mensile. Solitamente questi gestori scelgono di applicare una tariffazione a consumo quando si esauriscono i Gigabyte inclusi o superati i servizi disponibili in roaming in Ue e all’estero in generale.

PosteMobile è tra gli operatori virtuali che permette la maggior possibilità di scelta in termini di tariffe a consumo. PosteMobile Unica New si può acquistare solo online mentre PosteMobile Super Ricarica consente di raddoppiare le ricariche effettuate fino ad arrivare a un massimo di 50 euro al mese da utilizzare entro 30 giorni dall’erogazione per coprire il costo del rinnovo del piano e per il traffico voce e dati in Italia o in roaming in Ue. PosteMobile in tutti i suoi piani include i servizi Ti Cerco e Richiama ora e per le chiamate prevede scatti anticipati di 50 secondi. La SIM costa 15 euro con 15 euro di traffico incluso o di 19 euro per chi è già suo cliente. L’attivazione è invece gratuita.

Kena Mobile non consente di acquistare direttamente il suo piano base ma lo include in automatico in tutte le sue tariffe Ricaricabile. La promozione si attiva quando si esaurisce il traffico voce e dati, a meno che non siano attive opzioni aggiuntive per avere altri minuti, SMS o Megabyte. Attivazione e SIM sono gratuite.

Spusu invece conta molto sulla sua offerta per una SIM Ricaricabile senza canone mensile che ha chiamato Spusu Mini. Il piano prevede minuti, SMS e navigazione con tariffazione a consumo e attivazione, SIM e spedizione gratuite. L’operatore regala anche 20 euro di ricarica e dopo un mese dall’acquisto include 2 GB di traffico dati. Le chiamate sono tariffate al secondo e la navigazione al KB. È possibile pagare con carta Visa o Mastercard e PayPal.

