SIM per bambini: le migliori offerte SIM dati per minori di agosto 2020

Individuare la migliore SIM per bambini e ragazzi non è facile. Il mercato di telefonia mobile italiano, infatti, propone una vasta gamma di soluzioni per gli utenti più giovani che hanno la necessità di attivare una valida tariffa per lo smartphone. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte SIM dati per minori di agosto 2020 e come fare ad individuarle per essere sicuri di aver attivato la tariffa migliore.

Per scegliere la migliore SIM per bambini è opportuno valutare diversi fattori. La convenienza, la semplicità di attivazione e gestione e il quantitativo di minuti, SMS e GB disponibili sono tutti elementi che, in un modo o nell’altro, vanno considerati al momento della scelta della tariffa da attivare per un utente giovane. Le offerte di telefonia mobile attualmente disponibili sul mercato sono numerose e per individuare una buona offerta SIM dati per minori è necessario tenere in considerazione diverse opzioni.

Tra le offerte disponibili troviamo tariffe speciali, riservate agli utenti più giovani e che possono essere attivate esclusivamente rispettando da chi rispetta il vincolo dell’età (ad esempio, ci sono offerte per under 16). Da tenere in considerazione, inoltre, ci sono anche le tariffe disponibili per tutti ma che presentando tanti GB ed un costo contenuto potranno adattarsi al meglio alle esigenze di un utente più giovane.

Bisogna poi considerare anche le offerte disponibili esclusivamente con l’attivazione di un nuovo numero. Per i più giovani che ricevono il primo smartphone e la prima SIM c’è la necessità di attivare un nuovo numero. Non tutte le offerte disponibili sul mercato sono attivabili richiedendo un nuovo numero (molte presentano il vincolo della portabilità del numero.

Ecco, quindi, quali sono le migliori tariffe da considerare:

Very 4,99 e Very 7,99 di Very Mobile

Chi è in cerca di una nuova SIM per bambini e ragazzi che devono attivare un nuovo numero di cellulare può valutare la possibilità di sottoscrivere una delle offerte Very Mobile per nuovi numeri. Le opzioni a propria disposizione sono due, Very 4,99 e Very 7,99, ed entrambe permettono di accedere ad una tariffa conveniente e con tanti GB per navigare (ma con velocità limitata a 30 Mbps).

La prima offerta da segnalare è Very 4,99. Questa soluzione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

30 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps; in caso di esaurimento del bundle dati è possibile continuare a navigare anticipando il rinnovo mensile senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

Very 4,99 è disponibile con un costo periodico di 4,99 Euro al mese e con un contributo di attivazione di 5 Euro. L’offerta è attivabile richiedendo un nuovo numero di cellulare oppure portando il proprio numero da un operatore virtuale. Per attivare l’offerta è possibile affidarsi alla seguente procedura di attivazione online, dal sito Very Mobile, con SIM spedita all’indirizzo di casa dell’utente.

Per chi vuole più Giga c’è la possibilità di attivare Very 7,99. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta attivabile richiedendo un nuovo numero di cellulare. Si tratta, quindi, di una soluzione ideale per accedere ad un’offerta vantaggiosa richiedendo l’attivazione di un nuovo numero. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

100 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps; in caso di esaurimento del bundle dati è possibile continuare a navigare anticipando il rinnovo mensile senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

Very 7,99 presenta un costo periodico di 7,99 Euro a mese con addebito su credito residuo. L’offerta, inoltre, è disponibile con un contributo di attivazione una tantum di 5 Euro. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online disponibile sul sito dell’operatore, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto:

Giga 50 di Iliad

Le offerte Iliad, grazie all’assenza di costi nascosti, alla convenienza ed al fatto che possono essere attivate da tutti, senza vincoli in base all’operatore di provenienza, rappresentando delle ottime soluzioni per chi è in cerca di una SIM per i più giovani. L’offerta da tenere in considerazione ad agosto 2020 è Giga 50. Si tratta di un’offerta “tutto incluso” davvero molto interessante e conveniente. Ecco tutti i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G ogni mese; in caso di esaurimento è possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati aggiuntivo

di traffico dati in 4G ogni mese; in caso di esaurimento è possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati aggiuntivo possibilità di acquistare un iPhone a rate, scegliendo trai modelli presenti nel listino dell’operatore, dopo i primi 3 mesi dall’attivazione della propria offerta

Giga 50 di Iliad è disponibile con un costo periodico di 7,99 Euro al mese con addebito diretto su credito residuo. Per sottoscrivere l’offerta è previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro. Per attivare Giga 50 di Iliad è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione, accessibile tramite il sito Iliad cliccando sul box qui di sotto. La SIM sarà spedita all’indirizzo di casa dell’utente senza costi aggiuntivi.

Fastweb Mobile

Un’altra ottima offerta disponibile per tutti ed anche per chi vuole attivare un nuovo numero per un minore è Fastweb Mobile. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 SMS ogni mese verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia e verso numerose destinazioni internazionali

50 GB al mese sotto rete 4G

L’offerta di Fastweb Mobile presenta un costo periodico di 8,95 Euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta in questione è attivabile direttamente online, seguendo una breve procedura di sottoscrizione tramite il sito Fastweb. Per attivare l’offerta basta seguire la procedura disponibile cliccando sul link qui di sotto.

Offerte WINDTRE

Anche WINDTRE presenta svariate offerte per gli utenti più giovani e per i bambini. In particolare, tra le offerte SIM dati per minori disponibili nel listino di WINDTRE troviamo le seguenti opzioni:

(disponibile per under 25) Student: minuti ed SMS illimitati verso tutti, 80 GB al mese ; il canone mensile è di 9,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati verso tutti, 80 GB al mese ; il canone mensile è di 9,99 Euro al mese (disponibile per under 14) Junior+: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB al mese al costo di 8,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB al mese al costo di 8,99 Euro al mese (disponibile per under 14) Junior: minuti illimitati verso WINDTRE, 100 minuti e 100 SMS verso tutti e 60 GB a 6,99 Euro al mese

Le offerte WINDTRE per i più giovani sono attivabili tramite il sito dell’operatore oppure recandosi in un negozio WINDTRE.

Shake it Fun di Vodafone

Il listino di offerte Vodafone presenta alcune tariffe speciali per i clienti più giovani. In particolare, per i clienti Under 25 c’è la possibilità di attivare Shake it Fun. Si tratta di un’offerta completa e molto conveniente. Ecco tutti i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

40 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G e 5G con Giga illimitati su app chat, social e musica e con l’opzione Vodafone Power Gaming già attiva e inclusa per giocare e utilizzare Twitch senza consumare Giga

di traffico dati ogni mese sotto rete 4G e 5G con Giga illimitati su app chat, social e musica e con l’opzione Vodafone Power Gaming già attiva e inclusa per giocare e utilizzare Twitch senza consumare Giga servizi aggiuntivi Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

L’offerta Vodafone per i clienti Under 25 presenta un costo periodico di 9,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito. Per attivare l’offerta è necessario recarsi in un negozio dell’operatore. Da notare che Vodafone propone anche Shake it Easy per Under 30. In questo caso, la tariffa presenta minuti ed SMS illimitati e 60 GB al mese con Giga illimitati su app chat, social, musica e mappe al costo di 14,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito.

TIM Young Student Edition

Un’altra ottima tariffa per i più giovani è TIM Young Student Edition. L’offerta in questione è attivabile esclusivamente da clienti under 25 ed include le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

40 GB di traffico dati in 4G ogni mese con giga illimitati su tutte le principali app di chat, social network, musica e e-learning

di traffico dati in 4G ogni mese con giga illimitati su tutte le principali app di chat, social network, musica e e-learning 3 mesi di Video Card (per guardare video senza consumare Giga del proprio piano tariffario)

6 mesi di TIM Music Platinum inclusi

LoSai e ChiamaOra di TIM inclusi

TIM Young Student Edition presenta un costo di 9,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito e contributo di attivazione di 9 Euro. Per gli Under 30, invece, c’è la possibilità di attivare TIM Young Senza Limiti che include minuti ed SMS illimitati e 60 GB al mese con giga illimitati sulle app di chat, social e musica a 14,99 Euro al mese.

