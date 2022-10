Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Vodafone Silver 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA TIM Wonder FIVE 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

A molti sarà sicuramente capitato di consumare anzitempo il traffico dati incluso nella propria offerta di telefonia mobile. Tra chat, social network, videochiamate, meeting, gaming online e qualche video in streaming si fa in fretta a consumare tutti i Gigabyte a disposizione con il rischio di ritrovarsi a spendere ulteriormente per continuare a navigare. Una SIM Giga illimitati risolve il problema alla radice.

SIM Giga illimitati: le migliori offerte di ottobre 2022

Offerte mobile con Giga illimitati Minuti e SMS Costo mensile Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) illimitati 9,99 euro Infinito di Vodafone illimitati (1000 minuti extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) 24,99 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay di WindTre minuti illimitati (200 verso l’estero) e 200 SMS 29,99 euro Infinito Black Edition di Vodafone illimitati (1000 minuti extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) 39,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati con chiamate internazionali extra Ue 39,99 euro

Non sono molte le offerte di telefonia mobile oggi sul mercato per avere una SIM Giga illimitati. Tutti i grandi operatori comunque ne hanno almeno una nel proprio listino. Vodafone ne propone ben tre:

Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con fino a 10 Mbps a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro

con alla massima velocità a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro. L’offerta è riservata però solo ha chi ha già la rete fissa con Vodafone

Attivando Smart Pay si addebita in automatico il costo del piano su carta di credito o conto corrente e ci si può così dimenticare delle ricariche manuali. In più si ha accesso gratuito al programma Vodafone Club+ con sconti e convenzioni per l’acquisto di prodotti e servizi dei partner dell’operatore (YOOX, Booking.com, Eveli, Amazon.it, etc.) oltre 6 mesi di Infinity+ con 104 partite della Champions League e prezzi agevolati su alcuni dispositivi selezionati nei Vodafone Store.

Per avere una SIM Giga illimitati con WindTre si deve invece attivare:

Di Più 5G Unlimited con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati alla massima velocità con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. Il piano include anche blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso prioritario e senza attese al servizio clienti 159. L’attivazione di 49,99 euro si può rateizzare a 2,08 euro al mese per 24 rate con acquisto online

Easy Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Confronta le offerte di WindTre »

TIM come il precedente operatore dispone di una sola tariffa per avere una SIM Giga illimitati anche se in realtà è possibile avere traffico dati infinito con qualsiasi sua offerte mobile ma solo a condizione di essere suo cliente anche per la rete fissa:

TIM 5G Power Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con priorità della rete a 39,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese), TIM Safe Web Plus, TIM One Number, assistenza dedicata al 119 e possibilità di richiedere un rimborso di 2 euro per ogni intervento di supporto ritenuto non soddisfacente. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso

Per avere traffico senza fine con qualsiasi promozione per il cellulare di TIM si deve quindi avere una linea fissa con lo stesso operatore e mantenerla attiva. A tali condizioni infatti si può acquistare gratuitamente l’apposita opzione TIM Unica con Giga illimitati per 6 SIM di TIM ogni mese (anche non intestate al titolare della rete fissa). In più si hanno anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), 10 badge in regalo per giocare su TIM Collection e vincere con TIM Party un volo a Las Vegas o Los Angeles e sconti fino a 550 euro su alcuni smartphone per chi resta cliente mobile dell’operatore per almeno 30 mesi. Il pagamento di tutte le linee, mobili e fisse, avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Quale operatore offre Giga illimitati?

Offerte con tanti Giga ad ottobre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 PosteMobile

Super Power 20 illimitati 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4,99 euro 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 3 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 1,99 euro per un mese, poi 4,99 euro 4 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 5 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 6 Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro 7 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 8 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 9 Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 10 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Purtroppo solo TIM, WindTre e Vodafone prevedono offerte con una SIM Giga illimitati e con prezzi anche piuttosto elevati. Non è comunque difficile trovare tariffe con tanto traffico dati incluso, anche superiore a 100 GB al mese (più che sufficienti anche per chi consuma banda senza sosta), a fronte di una spesa mensile nettamente inferiore a quella delle offerte descritte nel precedente paragrafo. Le promozioni più interessanti di ottobre sono:

1. Super Power di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 4,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro, suddivisi in 10 euro di traffico incluso e 10 euro per una prima ricarica.

Attiva PosteMobile Super Power 20 »

2. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 50 elicoin e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. E’ possibile effettuare un downgrade o upgrade del piano gratuitamente in ogni momento.

Lo stesso importo di elicoin inclusi si ottengono a ogni rinnovo dell’offerta e possono essere spesi per acquistare contenuti sull’app gratuita Elisium come esperienze uniche con i propri idoli, corsi online, virtual masterclass. L’offerta poi include la nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda e il servizio Run with Me per raccogliere elicoin ad ogni chilometro percorso.

Attiva Entry di Elimobile »

3. Very 4,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps a 1,99 euro per un mese fino al 27/10/22, poi 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati

Attiva Very 4,99 »

4. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 100 GB di riserva e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. E’ possibile cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi. Il traffico dati di riserva si può utilizzare una volta esaurito quello incluso nel piano e ogni mese si possono accumulare minuti, SMS e MB non consumati e trasformali in Gigabyte aggiuntivi che non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal successivo rinnovo

Confronta le offerte di Spusu »

5. ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. È richiesto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati. Con Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare l’offerta gratis per un mese. Se non siete soddisfatti dopo 30 giorni potete richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con un clic.

Attiva ho. 5,99 »

6. Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati

Attiva Kena 100GB Promo Online »

7. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione della SIM è gratuita acquistandola online, altrimenti 10 euro. L’offerta include anche i corsi della Fastweb Digital Accademy per tenersi aggiornati sulle ultime competenze in campo digitale richieste dalle aziende.

Attiva Fastweb Mobile »

8. Giga 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita.

Attiva Giga 120 di Iliad »

9. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati

Attiva Vodafone Silver »

10. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che acquistano la promozione online. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati

TIM Wonder Six »

« notizia precedente SIM solo Internet: 4 offerte di Ottobre 2022 per sostituire il fisso di casa