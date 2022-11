SIM Giga illimitati: le migliori offerte di novembre 2022

Scopri come avere una SIM Giga illimitati a novembre o in alternativa le offerte con più traffico dati incluso sul mercato per i principali operatori

Ci sono vari motivi per cui si potrebbe volere una SIM Giga illimitati. Quello più comune è il non doversi preoccupare di quanto traffico dati si consuma durante il mese, anche se si utilizzano servizi che richiedono ampia disponibilità di banda come lo streaming o il gaming online. Un altro motivo potrebbe essere quello di avere un’alternativa alla rete fissa. Un’offerta di telefonia mobile con Giga illimitati infatti può sostituire facilmente la connessione di casa se abbinata a una chiavetta Internet o a un modem Wi-Fi 4G.

Quale operatore offre Giga illimitati?

Le migliori offerte di novembre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Very Mobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 4 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 5 Kena 5,99 70GB Promo Online minuti illimitati e 500 SMS 70 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 7 Flash 160 di Iliad illimitati 160 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 8 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 9 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro

Gli unici operatori a permettere di avere una SIM Giga illimitati sono Vodafone, TIM, WindTre ed Elimobile, anche se per quest’ultimo tale possibilità ha una scadenza a breve termine. Le offerte che propongono sono per la maggior parte molto costose o richiedono particolari condizioni per essere attivate. Sul mercato si possono trovare tariffe a prezzi più bassi che permettono di avere una quantità di Giga inclusi più che sufficienti anche per chi ne consuma elevate quantità ogni mese.

Ad esempio, Very Mobile propone una promozione con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 4,99 euro al mese con attivazione e spedizione gratuita. Sono inoltre inclusi 4,6 GB per navigare in roaming in Ue. L’operatore blocca la navigazione una volta esaurito il traffico dati ma permette di aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta dall’app Very allo stesso prezzo. Questa promozione è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero.

Entry di Elimobile include minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. L’operatore regala la prima ricarica e 50 elicoin (la stessa quantità si riceve ad ogni rinnovo). Con l’offerta avete inclusi anche l’app Elisum dove acquistare con gli elicoin contenuti a pagamento come esperienze uniche con i VIP, corsi online o contenuti esclusivi, la nuova serie TV Maccioverse di Maccio Capatonda e il servizio Run With Me per ottenere 10 elicoin per ogni chilometro percorso.

Spusu invece propone 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Anche in questo caso sono inclusi 4,6 GB per navigare in roaming in Ue. L’operatore però offre anche 100 GB di riserva da utilizzare nel momento in cui si sono consumati tutti i Giga inclusi ma soprattutto il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Megabyte non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo disponibile a partire dal successivo rinnovo e che non ha scadenza.

Un’altra offerta interessante è quella di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 5,99 euro al mese più 6 euro una tantum per una ricarica da cui sarà scalato il primo rinnovo. SIM e attivazione sono gratuite. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 5 GB. Questa tariffa è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero.

Il punto di forza di questo gestore è la possibilità di provare le offerte gratis per un mese con il servizio Soddisfatti ho. Rimborsati. Scaduti i 30 giorni si può scegliere se continuare o richiedere online il rimborso di tutte le spese sostenute con due clic. Anche ho. Mobile blocca la navigazione quando si esaurisce il traffico dati incluso ma con Riparti consente di aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerte allo stesso prezzo.

Kena Mobile invece permette di avere minuti illimitati, 500 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. In roaming in Ue sono disponibili 5 GB. Anche questa offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero.

TIM in realtà permette di avere una SIM Giga illimitati con qualsiasi sua offerta mobile se si è già suo cliente per la rete fissa. Per questa particolare categoria di utenti è infatti possibile attivare gratis TIM Unica e disporre ogni mese di navigazione illimitata per le SIM di tutta la famiglia (massimo sei anche se non intestate al titolare dalla linea fissa) a condizione che la connessione di casa resti attiva. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Tra le offerte più convenienti dell’operatore, riservata però a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni MVNO, abbiamo TIM WONDER Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti però il primo mese e attivazione sono gratuiti acquistando il piano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Con PosteMobile potete disporre di minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. In Europa si può navigare in roaming fino a 8,19 GB. Acquistando l’offerta online la SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso.

Veniamo ora alle offerte con navigazione 5G inclusa. La più economica è quella di Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 8 GB. Acquistando l’offerta online la SIM costa 10 euro mentre spedizione e attivazione sono gratuite. Nel piano sono anche inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali richieste oggi dalle aziende. Fino alla fine di novembre è poi disponibile l’offerta Fastweb Mobile Rush con 200 GB anche in 5G a 8,95 euro al mese.

A seguire abbiamo Flash 160 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 160 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Per il roaming in Ue sono inclusi 9 GB. La SIM costa 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. Questa tariffa, salvo proroghe, è disponibile però solo fino al 10 novembre 2022.

Offerte mobile con Giga illimitati Minuti e SMS Navigazione Costo mensile Family+ di Vodafone illimitati 5G 9,99 euro Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS illimitata in 4.5G per tutto il 2022, poi 120 GB 9,99 euro Infinito di Vodafone illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay Di Più Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (200 all’estero) e 200 SMS 5G con Priority Pass 29,99 euro con Easy Pay TIM 5G Power Unlimited illimitati (250 minuti, 250 SMS e 3G extra Ue) 5G fino a 2 Gbps primo mese gratuito, poi 39,99 euro Infinito Black Edition di Vodafone illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Vodafone è l’operatore che permette la maggiore possibilità di scelta in termini di offerte con SIM Giga illimitati. La tariffa più economica da 9,99 euro al mese con Smart Pay include anche 4 mesi di NOW TV Cinema e NOW TV Entertaiment ma è riservata a chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa. Le tariffe della famiglia Infinito invece si differenziano soprattutto per la velocità di navigazione. Quella più economica da 24,99 euro al mese con Smart Pay permette di arrivare fino a 10 Mbps in download in 5G. La seconda da 39,99 euro al mese con Smart Pay invece include la massima velocità raggiungibile sulla Giga Network 5G. Per entrambe il costo di attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti.

Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito per dimenticarsi delle ricariche manuali e avere altre vantaggi come 10 GB aggiuntivi e 5G Priority Access per avere una navigazione di alta qualità anche in caso di traffico congestionato. Chi acquista le offerte Infinito attivando questa modalità può poi accedere gratuitamente ai vantaggi di Vodafone Club+ e ricevere ogni mese sconti e promozioni sui prodotti e servizi di marchi come YOOX.com, Amazon.it, Everli oltre a 6 mesi di Infinity+ e prezzi ridotti sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

WindTre invece permette di avere una SIM Giga illimitati per navigare con Priority Pass sulla sua rete con inclusi minuti illimitati e 200 SMS a 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta prevede anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e call center senza attese al numero gratuito 159. Acquistando l’offerta online il costo di attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. Per la SIM invece servono 10 euro.

Con TIM al costo di 39,99 euro al mese potete avere Giga illimitati in 5G per navigare con priorità di accesso alla rete fino a 2 Gbps in download. Nei Paesi dell’Unione Europea si hanno a disposizione 33 GB in roaming mentre in quelli extra Ue si hanno inclusi 3 GB, 250 minuti e 250 SMS. Primo mese e attivazione sono offerti da TIM se si acquista la tariffa sul sito.

Il piano prevede poi 100 GB di backup su Google per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese), la protezione di TIM Safe Web, TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch, possibilità di richiedere assistenza da parte di un team dedicato di esperti al 119 quando si vuole e di ottenere un rimborso di 2 euro sul credito residuo o in fattura (per i clienti fisso) se il supporto ricevuto non vi ha soddisfatto. Attivando TIM Unica potete poi avere una seconda SIM con la stessa offerta a 29,99 euro al mese.

Elite di Elimobile permette di avere Giga illimitati in 4.5G fino al 31 dicembre 2022 ma a partire dal nuovo anno il traffico includo diventa di 120 GB. Il prezzo mensile così come l’attivazione sono di 9,99 euro. Anche questa offerta include l’app Elisium e il servizio Run with Me.