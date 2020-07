SIM Evolution Coop cosa cambia rispetto ad una SIM standard

CoopVoce sta completando il passaggio a Full MVNO e per i suoi clienti è arrivato il momento di sostiuire la vecchia SIM con la nuova SIM Evolution . L’operazione è totalmente gratuita e può essere effettuata in qualsiasi punto vendita dell’operatore

CoopVoce alla fine del 2019 ha annunciato il passaggio a Full MVNO (Mobile Virtual Network Operator) continuando ad appoggiarsi alla rete di Tim per l’erogazione dei suoi servizi Interent e voce. L’evoluzione dell’operatore di telefonia mobile gli offrirà una maggiore libertà e indipendenza nella costruzione delle sua offerta e garantirà ai clienti nuovi e migliori servizi. Vi ricordiamo che l’operatore offre una velocità di navigazione fino a 100 Megabit al secondo in download e 50 Megabit al secondo in upload in 4G. La tecnologia 4G+ non è ancora disponibile. Il passaggio a Full MVNO però costringerà i già clienti CoopVoce a dotarsi di una nuova SIM Evolution.

Il gestore non ha dato un termine massimo per ottenere la nuova scheda telefonica ma l’operazione sarà obbligatoria per poter continuare ad usufrire della propria offerta. Il consiglio è quindi quello di affrettarsi a ottenerla. L’azienda inizialmente ha lasciato che fossero i clienti a richiederla ma da qualche tempo ha avviato una campagna imformativa via SMS, invitandoli a recarsi presso un punto vendita Coop. “Gentile Cliente, sostituisci la SIM con la nuova SIM Evolution. La sostituzione e’ gratuita. Puo’ essere richiesta entro 2 settimane dal titolare della linea presentando il codice ******* e un documento di identita’ valido in un punto vendita Coop. Info su www.coopvoce.it/evolution“, recita l’SMS.

Come richiedere la nuova SIM Evolution

La SIM Evolution viene già fornita ai nuovi clienti già da diversi mesi mentre per gli utenti di vecchia data è molto semplice capire se si è dotati o meno della vecchia scheda telefonica e procedere quindi alla sua sostituzione. La SIM ESP è di colore verde mentre quella Evolution è bianca.

Per ottenere la propria SIM Evolution basta recarsi in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi per l’Italia portando con sé il proprio telefono, un documento d’identità e il codice univoco che si riceverà via SMS, email o notifica. La stringa sarà comunque sempre consultabile dall‘app di CoopVoce o dall’Area Clienti del sito dell’operatore. L’attivazione della nuova scheda richiederà 3 giorni lavorativi. Al momento non è possibile ricevere la SIM Evolution a domicilio, magari tramite posta ordinaria o corriere, facendone richiesta online. E’ comunque probabile che tale possibilità verrà resa disponibile in futuro.

Il passaggio alla nuova tecnologia sarà totalmente indolore. La sostituzione è del tutto gratuita e non modificherà in alcun modo il costo della tariffa attiva, la copertura o la velocità di connessione a Internet. Il consiglio per tutti coloro che hanno la rubrica o altri dati salvati sulla SIM ESP è quello di trasferire i contenuti sul telefono prima di effettuare il passaggio alla SIM Evolution.

Le offerte di CoopVoce

1. Top 20

Minuti illimitati per chiamare senza scatto alla risposta

1.000 SMS

20 GB per navigare su Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 8 euro al mese se la sottoscrive entro il 9/9/20. La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso. La spesa per l’attivazione è di 9 euro per i già clienti CoopVoce.

2. Easy+

1.000 minuti per chiamare senza scatto alla risposta

300 SMS

3 GB per navigare su Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 5 euro al mese se la sottoscrive entro il 9/9/20. La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso. La spesa per l’attivazione è di 9 euro per i già clienti CoopVoce.

3. Voce & SMS Top

Minuti illimitati per chiamare senza scatto alla risposta

500 SMS

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese.

4. Voce & SMS Mini

100 minuti per chiamare senza scatto alla risposta

100 SMS

L’offerta ha un costo di 3 euro al mese.

5. Voce & SMS Maxi

500 minuti per chiamare senza scatto alla risposta

200 SMS

L’offerta ha un costo di 5 euro al mese.

6. Web 3 Giga

3 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 3 euro al mese.

7. Web 10 Giga

10 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 8 euro al mese.

8. Web 20 Giga

20 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 12 euro al mese.

9. Web 10 Giga 12 mesi

10 GB per navigare in Internet in 4G al mese per 12 mesi

L’offerta ha un costo di 69 euro all’anno.

10. Web 20 Giga 12 mesi

20 GB per navigare in Internet in 4G al mese per 12 mesi

L’offerta ha un costo di 99 euro all’anno.

11. Superfacile Coop

Chiamate a 12 cent al minuto con 12 cent di scatto alla risposta

12 cent per SMS

Navigazione Internet a 10 cent per MB

Solo il primo cambio di piano telefonico è gratuito mentre quelli successivi costano 5 euro.

12. Veloce Coop

Chiamate a 17 cent al minuto senza scatto alla risposta

12 cent per SMS

Navigazione Internet a 10 cent per MB

Solo il primo cambio di piano telefonico è gratuito mentre quelli successivi costano 5 euro.

Alle offerte di CoopVoce è possibile aggiungere i seguenti pacchetti:

1 GB a 2 euro

2 GB a 3 euro

3 GB a 4 euro

5 GB a 7 euro10 GB a 12 euro

200 minuti a 2 euro

500 minuti a 3 euro

1000 minuti a 6 euro

200 SMS a 2 euro

500 SMS a 3 euro

Le tariffe CoopVoce possono essere acquistate nelle seguenti modalità:

Dall’app di CoopVoce

Accedendo all’Area Clienti del sito dell’operatore

Chiamando il numero gratuito di assistenza automatica 4243688

Inviando un SMS al numero gratuito di assistenza automatica 4243688 scrivendo SI TOP 20 o SI EASY+ (Solo per Top 20 e Easy+)

Chiamando il Servizio Clienti gratuito al 188

Nei punti vendita Coop. Sul sito dell’operatore è disponibile una mappa interattiva per trovare il supermercato più vicino

CoopVoce permette di gestire ogni dettaglio della linea dalla propria app, disponibile gratuitamente per iPhone e dispositivi Android. La piattaforma consente di effettuare ricariche online, verificare il credito residuo, monitorar il consumo di minuti, SMS e Gigabyte e attivare o disattivare eventuali opzioni sulla SIM.

L’azienda permette di accedere a servizi esclusivi come Ricarica con la Spesa e Vivibici. Il primo permette di convertire i punti della tessera socio Coop delle cooperative in credito telefonico (250 punti – 5 euro di ricarica). Le cooperative che aderiscono all’iniziativa sono:

Coop Alleanza 3.0 (valida nelle regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo)

Unicoop Tirreno

Unicoop Firenze

NovaCoop

Coop Liguria

Coop Lombardia

Coop Reno

Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine

Vivibici, invece, permette di acculumare Gigabyte aggiunitivi ogni volta che si utilizza la bicicletta. Ogni “Km Voce” accumulato pedalato viene convertito in 20 MB fino a un massimo di 10 GB aggiunitivi al mese. Per accedere al servizio basta scaricare l’app ViviBici per iPhone e Android entro il 30/9/20. La promozione è disponibile per chi attiva una tariffa tra ChiamaTutti, Smart, Top e Web.

