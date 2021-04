SIM dati Giga illimitati: le offerte di aprile 2021

Quando si è fuori casa o ufficio non è sempre disponibile una rete Wi-Fi libera a cui collegarsi. Per questo molti utenti scelgono di attivare tariffe solo dati per navigare con tablet, smartphone e PC tramite apposite chiavette Internet o modem Wi-Fi portatili. Il boom delle piattaforme di streaming per la visione di film, serie TV e l’ascolto di musica ha reso necessario per gli utenti disporre di un elevato quantitativo di Gigabyte per evitare di restare a secco prima della scadenza mensile del piano. Per questo tipo di esigenze si consigliano quindi le cosiddette SIM dati Giga illimitati.

SIM dati Giga illimitati: le offerte

Al momento non sono disponibili sul mercato SIM dati Giga illimitati ma scegliendo Tim è comunque possibile ottenere traffico dati infinito per navigare in mobilità per chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa. Le tariffe disponibili sono:

Supergiga 20 : l’offerta include 20 GB a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è di 3 euro e può essere effettuata solo in negozio (gratis per i clienti Tim)

: l’offerta include 20 GB a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è di 3 euro e può essere effettuata solo in negozio (gratis per i clienti Tim) Supergiga 50 : l’offerta include 50 GB a 13,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è di 3 euro e può essere effettuata solo in negozio (gratis per i clienti Tim)

: l’offerta include 50 GB a 13,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è di 3 euro e può essere effettuata solo in negozio (gratis per i clienti Tim) Supergiga 100 : l’offerta include 100 GB e navigazione illimitata sulle piattaforme di e-learning a 19,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è di 3 euro e può essere effettuata solo in negozio (gratis per i clienti Tim)

: l’offerta include 100 GB e navigazione illimitata sulle piattaforme di e-learning a 19,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è di 3 euro e può essere effettuata solo in negozio (gratis per i clienti Tim) Internet 100GB : l’offerta include 100 GB per 6 mesi senza soglia di traffico mensile a 49,99 euro. Nei negozi Tim si può attivare l’opzione Tim MultiSIM per condividere la navigazione con altri due dispositivi contemporaneamente

: l’offerta include 100 GB per 6 mesi senza soglia di traffico mensile a 49,99 euro. Nei negozi Tim si può attivare l’opzione Tim MultiSIM per condividere la navigazione con altri due dispositivi contemporaneamente Internet 200GB: l’offerta include 200 GB per 1 anno senza soglia di traffico mensile a 99,99 euro. Nei negozi Tim si può attivare l’opzione Tim MultiSIM per condividere la navigazione con altri due dispositivi contemporaneamente

Attiva Internet 200GB »

Per tutte le offerte è possibile abbinare un modem 4G Wi-Fi con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino, a partire da 29,90 euro invece di 79,90 euro. Una volta esaurito il traffico dati incluso è possibile continuare a navigare al prezzo di 1,90 euro ogni MB fino a un massimo di 1 GB.

Per avere la propria SIM dati Giga illimitati bisogna quindi essere clienti di Tim anche per la linea fissa. In questo modo è possibile attivare Tim Unica e avere così gratuitamente ogni mese Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e anche 3 mesi inclusi di Disney+. Il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica. L’offerta Internet casa di riferimento dell’operatore è la seguente:

Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload con FTTH

Chiamate illimitate (incluse per 48 mesi, poi 5 euro al mese ma il prezzo totale dell’offerta non cambia)

Modem TIM HUB+ incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Wi-Fi certificato + Safe Web plus inclusi per 1 anno (poi 6 euro al mese)

Google Nest Mini in regalo fino al 29/4/21 con attivazione online

La tariffa di Tim ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi per i nuovi clienti entro il 30/4/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento permette di avere Disney+, TIMVISION Plus e un piano standard di Netflix al prezzo di 14 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese se non disattivato.

Attiva Tim Super Fibra »

La migliore alternativa per una SIM dati Giga illimitati è Cube XL Unlimited di WindTre. L’offerta al costo di 14,99 euro al mese permette di avere Giga illimitati per navigare da casa anche in 5G e include un modem WEB CUBE. 4G+ portatile. In questo modo è possibile accedere alla rete anche fuori dalla propria abitazione. L’attivazione è di 6,99 euro con permanenza minima di 24 mesi. L’offerta però è disponibile solo in alcuni Comuni.

Confronta le offerte di WindTre »

Offerte di telefonia mobile con Giga illimitati

Per avere Giga illimitati ci si può rivolgere ad alcune offerte di telefonia mobile. Questo tipo di tariffe sono però tutto incluso (telefonate, SMS e navigazione web) ma hanno l’ulteriore vantaggio di includere la navigazione in 5G. Le promozioni migliori in questo senso sono:

1. Advance 5G Unlimited

Minuti e SMS illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco)

Gigabyte illimitati alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada)

Video in HD e ultra HD

Priorità di Rete (Giga First Class)

Lo Sai

Chiama ora

TIMGAMES incluso per 3 mesi

TIMMUSIC incluso

La tariffa di Tim ha un costo di 39,99 euro al mese e non prevede attivazione. L’addebito automatico può avvenire su carta di credito (Visa, Mastercard o Amex) e prepagate o su conto corrente bancario e postale. All’offerta è possibile aggiungere in ogni momento uno smartphone opzionale. Per il pagamento a rate bisogna essere clienti TIM anche per la linea fissa. In caso di recesso l’utente sarà tenuto a corrispondere le rate residue in un’unica soluzione.

TIMGAMES è l’app che offre accesso a un catalogo di titoli in streaming tra cui MotoGPTM20, Farming Simulator 19, Trine 4 The Nighmare Prince. Per giocare su telefono è necessario un gamepad.

Nel piano è inoltre incluso il servizio Giga di Scorta che, in assenza di un’altra opzione dati, permette di continuare a navigare una volta esauriti i Gigabyte fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Attiva Tim Advance 5G Unlimited »

2. Infinito

Minuti e SMS illimitati (1.000 minuti verso Ue)

Gigabyte illimitati per navigare in 5G fino a 2 Mbps

Roaming extra Ue: 1 GB + 200 minuti

Vodafone TV Mobile con Sky Sport Mix incluso

Top Service incluso

L’offerta di Vodafone ha un costo di 24,99 euro al mese con Smart Pay invece di 36,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti Vodafone).

Annunci Google

Confronta le offerte di Vodafone »

3. Unlimited

minuti e SMS illimitati (200 minuti verso l’estero)

Gigabyte illimitati per navigare in 5G alla massima velocità

Call center senza attese

Fino a 3 SIM aggiuntive con Family (9,99 euro al mese)

La tariffa di WindTre ha un costo di 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’attivazione è gratuita con permanenza minima di 24 mesi mentre la SIM costa 10 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

4. Infinito Gold Edition

Minuti e SMS illimitati (1.000 minuti verso Ue)

Gigabyte illimitati per navigare in 5G fino a 10 Mbps

Roaming extra Ue: 2 GB + 300 minuti

Vodafone TV Mobile con Sky Sport Mix incluso

Top Service incluso

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese con Smart Pay invece di 39,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti Vodafone).

5. Infinito Black Edition

Minuti e SMS illimitati (1.000 minuti verso Ue)

Gigabyte illimitati per navigare in 5G fino a 1 Gigabit al secondo

Roaming extra Ue: 5 GB + 500 minuti

Vodafone TV Mobile con Sky Sport Mix incluso

Top Service incluso

L’offerta ha un costo di 39,99 euro al mese con Smart Pay invece di 59,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti Vodafone).

In tutte le offerte di Vodafone sono inoltre inclusi:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

In alternativa ci sono altre offerte di telefonia mobile che non prevedono Giga illimitati ma comunque una quantità di traffico dati sufficiente a soddisfare i bisogni di navigazione anche degli utenti più esigenti:

6. Giga 100

Minuti e SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G fino a 865 Mbps (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa di Iliad ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum. Nel piano sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 100 »

7. Very Mobile 6,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

L’offerta di Very Mobile ha un costo di 6,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

Attiva Very 6,99 »

L’offerta è disponibile per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

8. Kena 9,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 5,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta di Kena Mobile ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Poste Mobile

Lycamobile

Tiscali

ho. Mobile

Fastweb

CoopVoce

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobil

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Noitel

NTmobile

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

Attiva Kena 9,99 »

9. ho. Solo dati

Per questa tariffa di ho. Mobile è possibile scegliere tra:

100 GB per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese

per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a a 200 GB per navigare in Internet (di cui 11 GB in roaming in Ue) fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese

Per entrambe è previsto un addebito di 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM oltre a una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre ogni SMS costa 29 cent. Con entrambe le varianti si può poi ottenere uno sconto per l’acquisto di un dispositivo per la casa su Amazon.it:

Router Basic TL-MR6400 – Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro

– Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro Router Advanced Archer MR600 – Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) per amplificare il segnale wireless: sconto di 20 euro

Confronta le offerte di ho. Mobile »