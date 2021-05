SIM dati con Internet Illimitato: le offerte con più traffico dati di maggio 2021

Scopri le offerte per SIM dati Internet illimitato o comunque con un elevato quantitativo di traffico dati incluso per navigare su tablet, PC e chiavette

Quando si parla di offerte Internet mobile si intendono quei piani che prevedono un quantitativo determinato di traffico dati a un costo mensile fisso. La tariffa quindi non include minuti per le chiamate o SMS. Questo tipo di promozioni sono quindi perfette da utilizzare per navigare anche fuori casa o ufficio su tablet, PC e smartphone tramite chiavette Internet o modem Wi-Fi portatili. Tali dispositivi in alcuni casi sono anche inclusi nel prezzo. Gli utenti più esigenti potrebbero volere una SIM dati Internet illimitato per non doversi preoccupare di restare senza Gigabyte prima del successivo rinnovo.

SIM dati Internet Illimitato: le offerte disponibili

Sul mercato ad oggi non esistono vere e proprie SIM dati Internet illimitato ma è comunque possibile avere Gigabyte infiniti per navigare in Internet scegliendo una tra le seguenti offerte di Tim:

Supergiga 20 : 20 GB a 9,99 euro al mese. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi

: 20 GB a 9,99 euro al mese. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi Supergiga 50 : 50 GB a 13,99 euro al mese. Tim MultiSIM per connettere fino a due dispositivi in contemporea incluso. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi

: 50 GB a 13,99 euro al mese. Tim MultiSIM per connettere fino a due dispositivi in contemporea incluso. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi Supergiga 100 : 100 GB a 19,99 euro al mese. Giga illimitati per le piattaforme di e-learning. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi

: 100 GB a 19,99 euro al mese. Giga illimitati per le piattaforme di e-learning. Attivazione gratuita per i già clienti o 3 euro per quelli nuovi Internet 100GB : 100 GB per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile a 49,99 euro. Tim MultiSIM incluso

: 100 GB per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile a 49,99 euro. Tim MultiSIM incluso Internet 200GB: 200 GB per 1 anno senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro. Tim MultiSIM incluso

Attiva Internet 200GB per 1 anno »

A tutte le offerte nei negozi Tim è possibile abbinare un modem Wi-Fi portatile con uno sconto di 50 euro (prezzo di partenza 29,99 euro).

Per poter avere la propria SIM dati Internet illimitato bisogna però essere clienti di Tim anche per la linea fissa. La tariffa Internet casa può essere attivata contestualmente a quella mobile o già attiva. In questo modo è possibile attivare gratuitamente Tim Unica e ricevere così ogni mese Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e anche 3 mesi aggiuntivi di abbonamento a Disney+. Fino al 30/9/21 è incluso anche Tim myHealth per avere una polizza assicurativa con assistenza medica h24 senza alcun rinnovo. L’offerta prevede:

Centrale operativa disponibile h24 al numero verde 800 070 738 (06 42115288 dall’estero) fornendo il nominativo della persona che ha aderito alla polizza

Teleconsultazione con un medico in videochiamata

Invio di un medico o ambulanza in caso di necessità ovunque in Italia

Rilascio ricette e consegna farmaci

Assistenza professionale a domicilio da parte di infermiere, collaboratore domestico, fisioterapista, baby sitter, dog sitter o autista

Con Tim Unica il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene comodamente con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica.

In realtà WindTre permetterebbe di acquistare una SIM dati Internet illimitato ma la tariffa ad essa associata è pensata più per collegarsi a Internet da casa. Il modem Wi-Fi portatile incluso nel piano, però, può essere facilmente utilizzato anche fuori dalle mura domestiche. Basta collegarlo a una presa di corrente per disporre di una connessione wireless attraverso cui accedere alla rete con oltre 20 dispositivi in contemporanea. La tariffa in questione è la seguente:

Cube XL Unlimited

Gigabyte illimitati per navigare a casa anche in 5G

WebCube. 4G+ incluso con offerta attiva per 24 mesi

L’offerta ha un costo di partenza di 14,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro con offerta attiva per 24 mesi. La promozione è disponibile solo per alcuni Comuni.

Internet mobile: le offerte con più traffico

In alternativa, si possono attivare moltissime offerte Internet mobile con incluso un quantitativo di Gigabyte talmente elevato (anche se non illimitato) da poter soddisfare anche gli utenti più esigenti:

1. Giga Speed 20

L’offerta di Vodafone include 20 GB per navigare in 4G a 9,99 euro al mese. L’attivazione per i nuovi clienti è di 10 euro mentre su SIM già attiva è di 19 euro. All’offerta è possibile aggiungere un modem Wi-Fi al costo di 64 euro.

2. Giga Speed Plus 50

50 GB per navigare in 4G a 11,99 euro al mese. L’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro mentre su SIM già attiva è di 19 euro. All’offerta è possibile aggiungere un modem Wi-Fi al costo di 1 euro per 24 mesi. Con Internet passport +, solo in caso di effettivo utilizzo, si può navigare fino a 1 GB al giorno a 6 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA. Esaurito il traffico dati la tariffa è di 2 euro ogni 100 MB fino a un massimo di 1 GB al giorno. Nel resto del mondo si navigare fino a 500 MB al giorno a 6 euro.

Attiva Giga Speed Plus 50 »

3. Giga Speed 50

50 GB per navigare in 4G a 13,99 euro al mese. L’attivazione per i nuovi clienti è di 10 euro mentre su SIM già attiva è di 19 euro. All’offerta è possibile aggiungere un modem Wi-Fi al costo di 64 euro

4. Cube Medium con Easy Pay

60 GB per navigare sulla Top Quality Network

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Annunci Google

La tariffa di WindTre ha un costo di 8,99 euro al mese. Sottocrivendola online l’attivazione è gratuita per i nuovi clienti con offerta attiva per 24 mesi mentre in negozio è di 6,99 euro con lo stesso vincolo di durata. Una volta esaurito il traffico dati incluso, fino al rinnovo successivo, è possibile continuare a navigare ogni giorno solo in caso di effettivo utilizzo al costo di 99 cent ogni 1 GB fruibile fino alle 23:59.

Attiva Cube Medium con Easy Pay solo SIM »

5. Giga Speed Plus 100

100 GB per navigare in 4G a 19,99 euro al mese. L’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro mentre su SIM già attiva è di 19 euro. All’offerta è possibile aggiungere un modem Wi-Fi al costo di 1 euro. Con Internet passport +, solo in caso di effettivo utilizzo, si può navigare fino a 1 GB al giorno a 6 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA. Esaurito il traffico dati la tariffa è di 2 euro ogni 100 MB fino a un massimo di 1 GB al giorno. Nel resto del mondo si navigare fino a 500 MB al giorno a 6 euro.

Attiva Giga Speed Plus 100 »

6. Internet card

100 GB per navigare per 2 mesi sulla Top Quality Network a 14,99 euro. L’attivazione è di 6,99 euro per chi attiva una nuova SIM o passa a WindTre mentre la SIM ha un costo di 10 euro. La tariffa si può prenotare online con ritiro in negozio.

7. Cube Large con Easy Pay di WindTre

100 GB per navigare sulla Top Quality Network

WebCube. 4G+ incluso con offerta attiva per 24 mesi

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

La tariffa ha un costo di 12,99 euro al mese. Sottocrivendola online l’attivazione è gratuita per i nuovi clienti con offerta attiva per 24 mesi mentre in negozio è di 6,99 euro con lo stesso vincolo di durata. All’offerta è possibile associare solo in negozio anche:

PC Huawei MateBook D15 a 16,99 euro al mese

a 16,99 euro al mese tablet Alcatel TAB 3T 10 incluso

Una volta esaurito il traffico dati incluso, fino al rinnovo successivo, è possibile continuare a navigare ogni giorno solo in caso di effettivo utilizzo al costo di 99 cent ogni 1 GB fruibile fino alle 23:59.

Attiva Cube Large con Easy Pay »

8. Cube Large Limited Edition

100 GB per navigare sulla Top Quality Network

Segreteria telefonica

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

La tariffa ha un costo di 12,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro per chi attiva una nuova SIM o passa a WindTre. La SIM ha un costo di 10 euro. All’offerta è possibile associare il modem WebPocket 4G di ZTE al costo di 39,90 euro. Una volta esaurito il traffico dati incluso, fino al rinnovo successivo, è possibile continuare a navigare ogni giorno solo in caso di effettivo utilizzo al costo di 99 cent ogni 1 GB fruibile fino alle 23:59.

9. Internet card 200 GB

200 GB per navigare per 2 mesi sulla Top Quality Network di WindTre a 19,99 euro. L’attivazione è gratuita per chi attiva una nuova SIM o passa a WindTre mentre la SIM ha un costo di 10 euro. La tariffa si può prenotare online con ritiro in negozio. Una volta esaurito il traffico dati incluso, fino al rinnovo successivo, è possibile continuare a navigare ogni giorno solo in caso di effettivo utilizzo al costo di 99 cent ogni 1 GB fruibile fino alle 23:59.

10. Solo Dati di ho. Mobile

ho. Mobile con questa tariffa permette di scegliere tra:

100 GB per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese

per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a a 200 GB per navigare in Internet (di cui 11 GB in roaming in Ue) fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese

Per entrambe è previsto un addebito di 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM oltre a una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre ogni SMS costa 29 cent. Con entrambe le varianti si può poi ottenere uno sconto per l’acquisto di un dispositivo per la casa su Amazon.it:

Router Basic TL-MR6400 – Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro

– Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro Router Advanced Archer MR600 – Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) per amplificare il segnale wireless: sconto di 20 euro

Confronta le offerte di ho. Mobile »

ho. Mobile una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano blocca in automatico la navigazione per evitare spese non richieste. E’ comunque possibile ripristinare la navigazione in ogni momento dall’Area Personale sul sito o dall’app ho. grazie alla funzione Riparti, che riavvia un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo. Il tasto apposito comparirà non appena si stanno per terminare i Gigabyte e sarà disponibile fino a qualche ora prima del rinnovo del piano. Per attivare Riparti bisogna disporre del credito necessario a coprire il costo del rinnovo anticipato. Utilizzarla prima della scadenza mensile potrebbe comportare un cambiamento nella data del rinnovo. Se ad esempio l’offerta si rinnova il 18 del mese ma si utilizza la funzione il giorno 14, da quel momento in poi la promozione si rinnoverà sempre il 14 del mese.