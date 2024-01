Scopri le migliori offerte per avere una SIM dati con Internet illimitato a gennaio o, in alternativa, un piano con tanti Giga inclusi a un prezzo basso

Se ogni mese rimanete senza Giga prima del rinnovo della vostra offerta di telefonia mobile si rinnovi, forse è arrivato il momento di acquistare una SIM dati con Internet illimitato. Questo tipo di promozioni sono inoltre perfette per chi cerca un’alternativa più economica alla rete fissa. Basta infatti inserire la SIM in un modem Wi-Fi portatile, saponetta o chiavetta Internet per avere una connessione disponibile per più dispositivi anche fuori casa.

SIM dati con Internet illimitato: le migliori offerte di gennaio 2024

Offerte solo dati con Giga illimitati Gigabyte Costo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso) illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 2 TIM Giga Power Famiglia (solo già clienti fisso) 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica Power) 5,99 €/mese 3 Internet 100GB di TIM 100 GB in 4G per 6 mesi (illimitati con TIM Unica Power) 49,99 euro per 6 mesi (circa 8 €/mese) 4 Internet 200GB di TIM 200 GB in 4G per un anno (illimitati con TIM Unica Power) 99,99 euro per un anno (circa 8 €/mese) 5 TIM Giga Power 50 50 GB in 4G o 100 GB a 99 cent/mese in più (illimitati con TIM Unica Power) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 6 TIM Giga Power 100 100 GB in 4G o 200 GB a 99 cent/mese in più (illimitati con TIM Unica Power) primo mese gratis, poi 14,99 €/mese 7 Super Internet Casa di WindTre Giga illimitati fino a 300 Mbps in FWA 20,99 €/mese per i già clienti di WindTre 8 Super Internet Casa 5G di WindTre Giga illimitati fino a 300 Mbps in FWA 19,99 €/mese per i già clienti di WindTre

TIM è tra i migliori operatori quando si tratta di acquistare una SIM dati con Internet illimitato. Se avete già attivato una delle sue offerte Internet casa potete infatti navigare senza limiti in 5G sul cellulare (fino a 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) con l’attivazione di TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM alla promozione entro il 27/1/24 il prezzo è azzerato.

TIM Unica Power include anche altri vantaggi come:

sconti su alcuni modelli di smartphone (vincolo di 24 mesi sulla SIM)

una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità gratis fino al 31/4/24 (poi 6,99 euro al mese)

Con le offerte 5G di TIM potete navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città italiane e diverse località turistiche. Nei negozi dell’operatore si può richiedere un’eSIM al costo di 10 euro e poi attivare la propria tariffa effettuando più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID. Se avete già la rete fissa con TIM potete oggi attivare:

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

In ogni caso se siete già clienti dell’operatore per la connessione di casa potete associare TIM Unica Power a tutte le sue offerte solo dati:

TIM Giga Power Famiglia

Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB in 4G)

Il prezzo è 5,99 euro al mese. L’offerta è riservata ai già clienti fisso.

Internet 100GB

Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 100 GB in 4G per 6 mesi)

TIM Multi SIM per condividere la connessione con altri due dispositivi in contemporanea

Il prezzo è di 49,99 euro.

Internet 200GB

Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 200 GB in 4G per 1 anno)

TIM Multi SIM

Il prezzo è di 99,99 euro.

TIM Giga Power 50

Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 50 GB in 4G o 100 GB a 99 cent al mese in più)

3 mesi di Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

Il primo mese è gratis, poi si rinnova 9,99 euro al mese.

TIM Giga Power 100

Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 100 GB in 4G o 200 GB a 99 cent al mese in più)

3 mesi di Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

Il primo mese è gratis, poi si rinnova 14,99 euro al mese.

In tutti i casi la SIM costa sempre 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Attivando queste offerte potete poi acquistare nei negozi dell’operatore una TIM Cam a 3 euro o un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro.

WindTre è in realtà l’unico operatore a proporre una SIM dati con Internet illimitato senza condizioni:

Super Internet Casa 5G

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in FWA

modem Super Internet Wi-Fi trasportabile incluso (basta collegarlo alla presa di corrente)

Il costo è di 20,99 euro al mese, invece di 22,99 euro al mese, per i già clienti mobile di WindTre in Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania e Sicilia. Nelle altre Regioni è disponibile l’offerta con navigazione in 4G a 19,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro se si mantiene la promozione per almeno 24 mesi, invece di 49,99 euro. La SIM costa 10 euro.

SIM dati con Internet illimitato: le migliori alternative con tanti Giga di gennaio 2024

Offerte mobile con tanti Giga Giga inclusi Costo mensile 1 Fastweb Mobile Full 200 GB anche in 5G primi 2 mesi gratis, poi 9,95 €/mese 2 Flash 180 di Iliad 180 GB anche in 5G 9,99 €/mese per sempre 3 Kena 9,99 230GB Promo di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica + 50 GB al mese per 12 mesi 9,99 €/mese 4 ho. 9,99 di ho. Mobile 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese 5 Fastweb Mobile Maxi 300 GB anche in 5G primi 2 mesi gratis, poi 11,95 €/mese 6 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese per sempre

Dato che per avere una SIM dati con Internet illimitato servono specifiche condizioni oppure si devono spendere cifre vicine a quelle di una offerta per la fibra ottica, potreste pensare di virare sull’attivazione di un’offerta di telefonia mobile tutto incluso. Oggi infatti si trovano facilmente piani con tanti Giga a prezzi molto bassi. Per confrontare le proposte dei diversi operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per selezionare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze. Potrete poi attivarla online con la massima comodità cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Ecco quindi le migliori offerte con tanti Giga inclusi a meno di 10 euro al mese:

1. Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese senza vincoli ma i primi due mesi sono gratis. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita e verrà completata entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Potete invece richiedere in negozio un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potete effettuare la verifica dell’identità con maggiore comodità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

FastwebUP Plus mobile ogni mese vi offre vantaggi come:

16 minuti gratis per utilizzare i monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

A tutte le offerte di Fastweb Mobile potete aggiungere anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 46,95 euro al mese per 20 rate e pagamento tramite un finanziamento Findomestic a tasso zero, salvo approvazione.

2. Flash 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino all’11/1/24.

Attivando questa offerta o qualsiasi altro piano mobile da 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito avete a disposizione uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra di Iliad:

IliadBox

connessione senza limiti in FTTH fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

A tutte le offerte di Iliad potete invece aggiungere l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 40,84 euro al mese per 20 rate e pagare tramite un finanziamento Younited, salvo approvazione, con la promessa di restituire poi il telefono. Altrimenti potete dare in permuta un vecchio iPhone, Apple Watch o Macbook per avere uno sconto fino a 825 euro per l’acquisto di iPhone 15 Pro.

3. ho. 9,99

minuti e SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 9,99 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Inserendo il codice #hohoho5euro in fase di acquisto online potete ricevere entro il 9/1/24 una ricarica omaggio da 5 euro. Può attivarla chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

4. Kena 9,99 230GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

230 GB in 4G

50 GB in più al mese per 12 mesi

50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo attivando l’ autoricarica entro il 24/1/24

a partire dal primo rinnovo attivando l’ entro il 24/1/24 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Può attivarla chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

5. Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB anche in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

assicurazione Assistenza Pet con Quixa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile ha un prezzo di 11,95 euro al mese ma i primi due mesi sono gratis. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita. L’assicurazione Assistenza Pet si rinnova annualmente con il piano mobile e include un servizio h24 di telemedicina con un veterinario, consegna gratuita dei farmaci e rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento.

6. Dati 300 di Iliad

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 13,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

