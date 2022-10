Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Vodafone Silver 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA TIM Wonder FIVE 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

In tanti oggi sono consapevoli che per navigare su Internet a casa su diversi dispositivi non è necessario avere la linea fissa. Una SIM dati Internet illimitato è una soluzione economica che garantisce prestazioni molto simili a un’offerta fibra ottica di media qualità. Purtroppo però non sono molti gli operatori di telefonia mobile a prevedere questa particolare tipologia di promozioni.

Quale operatore offre Giga illimitati?

Offerte mobile con Giga illimitati Minuti e SMS Costo mensile Family+ di Vodafone (solo già clienti fisso) illimitati 9,99 euro Infinito di Vodafone illimitati (1000 minuti extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) 24,99 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati (200 verso l’estero) e 200 SMS 29,99 euro Infinito Black Edition illimitati (1000 minuti extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) 39,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati con chiamate internazionali extra Ue 39,99 euro

Gli unici operatori ad offrire effettivamente Giga illimitati su mobile sono TIM, Vodafone e WindTre. I tre gestori includono tutti la navigazione 5G oltre a servizi specifici. Con le offerte Infinito, ad esempio, al prezzo di partenza di 24,99 euro al mese si accede alla velocità massima consentita della Giga Network 5G e per chi sceglie di pagare con Smart Pay è previsto anche l’accesso gratuito a Vodafone Club+ con sconti e promozioni sull’acquisto di prodotti o servizi dei partner dell’operatore come Everli, YOOX, Q8 oltre a 6 mesi di Infinity+ per seguire la Champions League e prezzi ridotti per i dispositivi tech nei Vodafone Store. L’attivazione è di 6,99 euro.

Altre offerte interessanti di Vodafone, anche se non con Giga illimitati, si possono attivare solo online da parte di chi richiede la portabilità da una lista selezionata di operatore. Il trasferimento del numero viene effettuato gratuitamente dall’operatore in massimo tre giorni lavorativi.

Vodafone Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità

L’offerta con Giga illimitati di TIM, chiamata TIM Power 5G Unlimited, prevede primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’attivano online. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il piano include anche navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore, 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese), la protezione di TIM Safe Web Plus, assistenza immediata e dedicata al 119 con possibilità di richiedere un bonus sul credito o in fattura (per chi è cliente fisso) se il supporto ricevuto non è stato di vostro gradimento e TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch.

Tra le tariffe più convenienti di TIM abbiamo anche:

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso

TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da alcuni operatori virtuali con portabilità come Fastweb Mobile, Postemobile o CoopVoce. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso

Le migliori offerte di ottobre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Creami WOW 30 GB di PosteMobile

illimitati 30 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4,99 euro 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 3 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 1,99 euro per un mese, poi 4,99 euro 4 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 5 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 6 Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro 7 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 8 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro

Gli altri operatori di telefonia mobile non hanno offerte con Giga illimitati ma in molti casi è possibile trovare tariffe con una quantità molto più che adeguata di traffico dati incluso anche per gli utenti più esigenti a un prezzo decisamente conveniente:

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 50 elicoin e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e la nuova serie Maccioverse. Gli elicoin permettono di acquistare contenuti a pagamento sull’app gratuita Elisum come esperienze con i propri idoli, virtual masterclass e corsi. Con Run with Me raccogli 10 elicoin per ogni chilometro percorso.

2. Creami WOW 30 GB di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 4,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro con 10 euro di traffico incluso

3. Very 4,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps a 1,99 euro per un mese fino al 27/10/22, poi 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità

4. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 100 GB di riserva e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese. I Giga di riserva si possono utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso. Con Riserva dati poi si trasformano i minuti, SMS e Megabyte non consumati nel mese in Giga aggiuntivi da utilizzare senza scadenza a partire dal rinnovo successivo.

5. ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. E’ richiesto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. Con Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare gratis l’offerta per un mese e se non soddisfatti richiedere poi il rimborso di tutte le spese sostenute con due clic. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità

6. Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità

7. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. La SIM a 10 euro con attivazione gratuita. Nel pacchetto sono compresi anche i corsi della Fastweb Digital Accademy ottenere nuove competenze digitali

9. Giga 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita.

SIM dati Internet illimitato: le 7 offerte di ottobre 2022

Offerte Internet mobile con Giga illimitati Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro 2 Internet 100GB di TIM 100 GB per 6 mesi in 4G (illimitati con TIM Unica) 49,99 euro per 6 mesi (circa 8 euro al mese) 3 Internet 200GB di TIM 200 GB per un anno in 4G (illimitati con TIM Unica) 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 4 TIM Giga Power 500 500 GB per un anno in 5G (illimitati con TIM Unica) 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 5 TIM Giga Power 50 50 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 6 TIM Giga Power 100 100 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 7 Super Internet Casa di WindTre illimitati fino a 300 Mbps 19,99 euro per i già clienti di WindTre

Tutte le tariffe con Giga illimitati sopra descritte rientrano nella categoria delle offerte di telefonia mobile tutto incluso. Per avere una SIM dati Internet illimitato invece la scelta viene sensibilmente ridotta.

Le offerte TIM Giga Power 50 e 100 hanno incluso 100 GB su Google One per 3 mesi. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che le attivano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Le tariffe Internet 100 e 200 invece includono il servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con un’altra SIM e collegare fino a due dispositivi contemporaneamente senza costi aggiuntivi. Tytte le promozioni poi permettono di acquistare nei negozi TIM un modem Wi-Fi portatile da 29,99 euro o una TIM Cam a 3 euro.

Una volta esaurito il traffico dati si può continuare a navigare con Giga di Scorta al prezzo di 1,99 euro ogni 200 MB.

Per avere una SIM dati Internet illimitato con TIM si deve essere suo cliente anche per la linea fissa. In questo modo è possibile attivare TIM Unica e navigare senza limiti sulle SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della connessione di casa). I Giga illimitati sono disponibili fino a quando la linea fissa resta attiva. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Super Internet Casa di WindTre invece include navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload solo in alcuni Comuni selezionati e il modem Super Internet Wi-Fi a 19,99 euro al mese per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile. Attivazione a 6,99 euro se il piano resta attivo per almeno 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

