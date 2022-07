SIM dati con Internet illimitato: le 7 offerte di Luglio 2022

SIM dati con Internet illimitato : scopri come navigare senza pensieri su più dispositivi a casa e fuori a un prezzo competitivo rispetto a quello per la rete fissa

Se non avete una connessione fissa domestica perché non siete raggiunti dalla fibra ottica o semplicemente non avete trovato l’offerta Internet casa che vi soddisfi a pieno, potreste valutare l’idea di acquistare una SIM dati con Internet illimitato. Questo tipo di tariffe solo dati sono una soluzione pratica ed economica per navigare su più dispositivi (PC, smartphone, tablet e altri dispositivi smart) a un prezzo conveniente. Una volta acquistata la SIM non resta che inserirla in un modem Wi-Fi 4G, una saponetta o chiavetta Internet. In molti casi questo tipo di terminali sono già inclusi nel prezzo delle promozioni.

Per acquistare una SIM dati con Internet illimitato ci si deve rivolgere agli operatori storici del mercato italiano. I nuovi gestori low cost, sebbene in linea di massima propongano un’elevata quantità di traffico dati a un prezzo più basso, ancora non hanno pensato di proporre la possibilità di navigare senza limiti su mobile. Postemobile, ad esempio, propone dalle 30 alle 100 ore di connessione Internet a un prezzo fisso o una tariffazione mensile o a consumo giornaliera.

SIM dati con Internet illimitato con Vodafone

Offerte Gigabyte Prezzo mensile Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro

Vodafone dispone di diverse offerte solo dati ma nessuna per avere una SIM dati con Internet illimitato. L’operatore in rosso con le sue tariffe permette di avere da un minimo di 20 GB a un massimo di 100 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps anche su più dispositivi contemporaneamente. Due offerte sono in abbonamento mentre le restanti due sono nel formato ricaricabile. I prezzi vanno da 9,99 euro a 19,99 euro al mese. Aggiungendo un euro al mese con vincolo di 14 mesi si può anche avere una saponetta Wi-Fi. Per le offerte Giga Speed Plus l’attivazione è di 5 euro per i nuovi clienti mentre per Giga Speed 20 e Giga Speed 50 il costo è di 10 euro.

Confronta le offerte solo dati di Vodafone»

L’unica possibilità per avere Giga illimitati su mobile con Vodafone è sottoscrivere una delle sue offerte di telefonia mobile della famiglia Infinito. Con queste promozioni al prezzo di partenza di 24,99 euro al mese si può navigare senza limiti in 5G da 10 Mbps fino a 1 Gigabit al secondo in download in tutte le maggiori città italiane.

Confronta le offerte Infinito »

Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito su conto corrente o carta di credito, si evita di dover acquistare ogni mese una ricarica e si ottengono anche altri vantaggi come uno sconto sul costo del piano e accesso gratuito a Vodafone Club+. Il programma dedicato ai clienti dell’operatore permette di ricevere ogni mese convenzioni e promozioni sull’acquisto di prodotti e servizi dei partner di Vodafone come Booking.com, YOOX e Q8 oltre alla visione di tutta la Champions League e dei programmi Mediaset su Infinity+ e prezzi ridotti su alcuni modelli di smartphone in tutti i negozi monomarca del gestore in rosso.

Anche chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa e attiva l’offerta dedicata Family+ può avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G se ha scelto la domiciliazione al costo di 9,99 euro al mese.

SIM dati con Internet illimitato con TIM

Offerte Gigabyte Costo mensile Supergiga Famiglia 5 GB in 5G 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia 300 GB in 5G per 3 mesi 19,99 euro Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

TIM ha predisposto un listino particolarmente ricco di offerte Internet mobile, anche se alcune promozioni sono riservate a chi è già suo cliente per la rete fissa come SuperGiga Famiglia e Supergiga Pack Famiglia. Entrambe permettono di navigare alla velocità del Vero 5G garantito dalla rete di TIM. Supergiga Pack Famiglia include 300 GB ma solo per 3 mesi, scaduti i quali l’offerta si rinnova con 5 GB a 5,99 euro al mese.

Supergiga 100 e Supergiga 200 permettono anche di salvare gratuitamente i propri file (foto, video, documenti nella qualità originale) fino a 100 GB su Google One per 3 mesi. Il servizio poi si rinnova a 1,99 euro al mese. Con Multi SIM incluso in Internet 100GB e Internet 200GB è invece possibile condividere la connessione con un’altra SIM e navigare con due dispositivi in contemporanea.

Acquistando le offerte Internet mobile di TIM online l’attivazione è gratuita. Nel caso di Supergiga 100 e Supergiga 100 anche il primo mese è coperto dall’operatore. La SIM costa invece 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In negozio la spesa scende a 10 euro con 1 cent di traffico incluso. Inoltre, tutte le tariffe solo dati permettono di acquistare in tutti i negozi TIM un modem 4G Wi-Fi a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a partire da 19,99 euro.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso nei piani si può comunque continuare a navigare grazie al servizio Giga di Scorta, che prevede una tariffa di 1,90 euro ogni 200 MB (massimo 1 GB e 9,50 euro di spesa totale) solo in caso di effettivo utilizzo. L’operatore vi invierà una notifica via SMS quando i Giga stanno per esaurirsi.

Confronta le offerte Internet mobile di TIM»

Di per sé le offerte sopra descritte nel prevedono una SIM dati con Internet illimitato ma le cose cambiano se chi le acquista è già cliente dell’operatore per la rete fissa. Questa particolare categoria di utenti può attivare gratuitamente TIM Unica e navigare senza limiti sui cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare dell’offerta Internet casa). In più si hanno anche la visione di film, serie TV e produzioni originali su TIMVISION su vari schermi con il TIMVISION Box e 3 mesi di Disney+ inclusi e una giocata al giorno in più per vincere su TIM Party una e-bike. Con TIM Unica il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Anche TIM permette comunque di attivare un’offerta di telefonia mobile con Giga illimitati con navigazione prioritaria fino a 2 Gigabit al secondo in 5G a 29,99 euro al mese. Il primo mese e l’attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che acquistano la tariffa online. Nel piano sono anche inclusi 100 GB per 3 mesi su Google One, la protezione di TIM Safe Web Plus, assistenza dedicata e immediata al 119 e TIM One Number per utilizzare lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch Cellular. Se non siete soddisfatti del supporto ricevuto dall’operatore in caso di bisogno potete richiedere un bonus di 2 euro sul credito residuo o in fattura se è attiva TIM Unica.

SIM dati con Internet illimitato con WindTre

Offerte Gigabyte Costo mensile Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 19,99 euro Cube Full con Easy Pay 150 GB 12,99 euro Cube Lite con Easy Pay 70 GB 9,99 euro Internet Card 250 250 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Internet Card 150

100 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi

WindTre è l’unico operatore ha permette di acquistare una SIM dati con Internet illimitato anche se in una forma un po’ particolare. Super Internet infatti è un’offerta pensata per chi non ha la rete fissa a casa ma riservata a chi è già cliente per la telefonia mobile. Al costo di 19,99 euro al mese si può navigare senza limiti fino a 300 Mbps su PC, smartphone e tablet in Wi-Fi grazie al modem portatile incluso. Basta collegarlo a una qualsiasi presa di corrente per connettersi anche fuori casa. La copertura per questa offerta è però limitata solo ad alcuni Comuni. L’attivazione è di 6,99 euro con vincolo di 24 mesi a cui si aggiungono 4,99 euro per il modem. La SIM costa 10 euro.

Le altre offerte Internet mobile di WindTre permettono invece di avere fino a 250 GB al costo di 24,99 euro ogni 3 mesi o 150 GB al mese a 12,99 euro al mese ma con modem WeCube. 4G+ incluso. L’attivazione da 49,99 euro può essere suddivisa in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum acquistandola in negozio o 2,08 euro al mese con attivazione online. La SIM costa sempre 10 euro.

Confronta le offerte Internet mobile di WindTre»

Come per gli altri operatori, si può sempre pensare di acquistare un’offerta tutto incluso con Giga illimitati. WindTre ne propone di due tipi. La prima al costo di 29,99 euro al mese consente di navigare alla massima velocità in 5G sulla Top Quality Network e ottenere assistenza prioritaria e dedicata da un team di esperti al servizio clienti 159. Con Family 5G si possono abbinare al piano fino a 3 SIM con minuti illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese.

La seconda è un’offerta smartphone incluso per acquistare un telefono di fascia media o alta dei più importanti produttori (Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, etc.) a rate e senza anticipo. Nel piano è anche inclusa l’assicurazione contro il furto con Europ Secure.

