Si vocifera che Iliad voglia permettere l’acquisto delle sue SIM anche nei negozi multimarca di telefonia mobile per superare i problemi di portabilità dovuti alla nuova delibera dell’AGCOM e mettere le basi per il suo ingresso nel mercato business. Non ci sono invece ancora informazioni in merito al lancio delle eSIM. Questa tecnologia permette di disporre di due numeri sullo stesso smartphone e porta tantissimi altri vantaggi rispetto alle schede tradizionali. L’eSIM infatti non si possono deteriorare, danneggiare o perdere e sono più ecologiche in quanto non prevedono imballaggio e spedizione.

Recentemente Iliad ha concesso anche ai suoi nuovi clienti di acquistare l’eSIM in Francia. In Italia invece i piani dell’operatore low cost sono fermi al 2021. All’epoca il CEO Benedetto Levi aveva dichiarato durante una sessione sul social network Clubhouse che l’azienda è sempre attenta a nuove soluzioni come l’eSIM ma allo stesso tempo che la richiesta da parte degli utenti italiani era ancora troppa bassa. Levi aveva però anche confermato che le schede digitali sarebbero arrivate nel corso dei mesi successivi ma la promessa non è stata mantenuta.

Si può attivare un’eSIM con Iliad a Gennaio 2023?

Offerte Iliad di gennaio Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Giga 100 illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Ad oggi non è possibile attivare un’eSIM con Iliad ma possiamo ipotizzare che quando avverrà sarà possibile abbinare una SIM digitale a qualsiasi offerta dell’operatore low cost. Tutte le tariffe sono senza vincoli né costi nascosti ed è quindi possibile sia usufruire gratis di tutti i servizi di base richiesti dagli utenti, dalla Segreteria telefonica al funzione Hotspot per condividere la connessione con un altro dispositivo, sia recedere dal piano senza costi aggiuntivi o il pagamento di penali.

Iliad inoltre non applica rimodulazioni e per questo motivo il prezzo mensile così come la composizione dei piani mobile resta fissa per sempre. Alcuni operatori permettono di acquistare l’eSIM direttamente online sul sito o in negozio fornendo all’utente un foglio di carta con stampato il QR Code per avviare il download della scheda digitale. Anche Iliad dovrebbe prevedere una modalità di acquisto del tutto simile. Le migliori offerte mobile dell’operatore low cost disponibili a gennaio sono:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue è possibile utilizzare tutti i minuti e i Megabyte inclusi per la navigazione in roaming

2. Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 8 GB in roaming.

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 10 GB in roaming. I già clienti possono passare a questa offerta senza costi aggiuntivi facendone richiesta nell’Area Personale

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 13 GB in roaming.

Potete confrontare le offerte di Iliad con il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio in base ai vostri consumi ed esigenze di presenterà un dettaglio completo sulle tariffe più convenienti apposta per voi.

Chi attiva Giga 150 con addebito automatico ha un sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica. Con IliadBox si può navigare fino a 5 Gbps in download suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet e avere inclusi anche modem Iliad Box in comodato d’uso gratuito, chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali e attivazione. Il costo per i già clienti mobile con offerta da 9,99 euro al mese è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il prezzo per l’installazione è di 39,99 euro una tantum. All’offerta si può poi aggiungere fino a quattro Wi-Fi Extender per potenziare il segnale della connessione wireless a 1,99 euro al mese ciascuno o la protezione di McAfee per tutti i dispositivi connessi a 2,99 euro al mese.

L’eSIM al contrario delle SIM tradizionali non prevedono spedizione. Basta infatti scaricarla direttamente sul telefono come un qualsiasi file scansionando un apposito QR Code. Oggi per ricevere una scheda telefonica di Iliad si può invece scegliere tra la spedizione via posta o corriere. Nel primo caso viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e quindi non c’è obbligo di firma. Nel secondo invece si dovrà essere presenti personalmente alla consegna in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere vanno forniti il documento d’identità registrato online e una sua copia fronte/retro.

Alcuni operatori che già prevedono l’attivazione dell’eSIM le offrono a pagamento mentre altri consentono di averle senza costi aggiuntivi. Spusu e Very permettono anche il cambio gratuito da una scheda tradizionale a una digitale. Al momento non è possibile sapere quale politica adotterà Iliad ma data la filosofia dell’azienda è probabile che le eSIM avranno lo stesso prezzo di un SIM fisica.

Per l’attivazione della SIM si deve effettuare la videoidentificazione. Si tratta di una procedura necessaria per verificare l’identità dell’intestatario dell’offerta e richiede meno di 3 minuti. All’utente viene richiesto di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento con l’aiuto di un operatore.

I clienti di Iliad che hanno una SIM da almeno 3 mesi e hanno attivato l’addebito automatico possono anche acquistare un telefono a rate. Con le offerte smartphone incluso dell’operatore low cost si possono quindi avere a rate tutti i principali iPhone, compreso il più recente iPhone 14 in tutte le sue varianti (Plus, Pro e Pro Max). La richiesta si può effettuare nell’apposita sezione dell’Area Personale. Con uno smartphone incluso è previsto un vincolo di permanenza di 30 mesi. La consegna è gratuita e avviene tramite corriere in pochi giorni lavorativi. E’ possibile corrispondere il pagamento in un’unica soluzione in qualsiasi momento senza penali.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima dei 30 mesi si dovranno pagare tutte le residue più la rata finale. Entro 14 giorni dalla consegna si può invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il dispositivo all’operatore senza costi aggiuntivi.

